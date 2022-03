Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Eigentlich nutzt die Familie Gramlich das kleine Gebäude auf dem Firmengelände als eine Art Partyscheune. Seit Montag ist es allerdings ein Spenden- und Logistikzentrum. Denn die Firma aus Krumbach sammelt Sachspenden für die Menschen in der Ukraine, bzw. Flüchtlinge aus der Ukraine, die in Polen gestrandet sind. "Es geht uns nur dann gut, wenn wir Gutes tun können", sagen die Firmenchefs Holger und Silvia Gramlich.

Relativ spontan haben sie den Spendenaufruf gestartet und fahren nun Sonntagfrüh ins Grenzgebiet von Polen und der Ukraine. "Dieser Krieg macht so unglaublich betroffen, jeder sollte das tun, was er kann, um zu helfen", meint Silvia Gramlich. Gemeinsam mit Freunden und der Familie packt sie seit Montag Kisten. Fünf Stunden täglich. Die Tochter organisiert das Chaos: Alle Spenden werden sortenrein sortiert und verpackt, drauf kommt ein Zettel mit Beschriftung.

Neben den vielen Sachspenden – "Es ist so viel, dass drei Sprinter nicht reichen werden" – halfen auch Firmen aus der Region mit Spritgeld. Die Firmen Schröpf (Mudau), Rainer Schell (Balsbach), Christ (Krumbach) und die Arztpraxis Sfintizky (Haßmersheim) sowie weitere Spender überließen den Gramlichs 4000 Euro. "Es ist wirklich Wahnsinn, die ganze Gemeinde kommt und hilft, Freunde, Bekannte, auch aus Mosbach kommen sie", meint Silvia Gramlich. Am Anfang der Woche seien die Spenden noch "eher vereinzelt" gekommen. "Dann war schnell klar, dass es viel Unterstützung gibt."

Derweil fährt Heiko Bissinger vor. Er packt seinen Kombi mit Spenden voll und bricht in der Nacht schon nach Polen auf. Auf dem Rücksitz: drei Kindersitze. "Wir haben eine separate Wohnung zur Verfügung und möchten diese gerne einer Familie zur Verfügung stellen."

Foto: Stephanie Kern

Was die Gramlichs auch gemerkt haben: Wenn man eine Spendenaktion ins Leben ruft, ergeben sich schnell Netzwerke. "Ich habe Kontakt mit einer Helferin aus Düsseldorf. Dort haben sie zum Teil nicht einmal Decken für Geflüchtete." Deswegen wird ein Teil der Schlafsäcke auch dorthin gehen. "Es ist überwältigend, was innerhalb der wenigen Tage zusammenkam und wie viele Menschen spontan einkaufen fahren, um zu unterstützen." Inzwischen kamen auch zwei Trainer der Würzburger Kickers auf die Krumbacher Familie zu, um zu helfen. Sie sammelten beim Würzburger Fußballverein Spenden.

Etwa ein Drittel der Spenden wird in die grenznahe polnische Stadt Gorzow gebracht. Der Rest wird unweit der Stadt in einem Sammellager umgeladen und geht noch am selben Tag auf die Reise ins Kriegsgebiet. Auf dem Firmengelände der Familie Gramlich können auch heute noch Spenden abgegeben werden. Gebraucht werden warme Decken (keine Bettdecken), Schlafsäcke, Isomatten, Campingkocher, Batterien, Verlängerungskabel, Kerzen, Streichhölzer, Verbandsmaterial, rezeptfreie Medikamente, Babywindeln, Damenbinden, Hygieneartikel, Papiertaschentücher, Trockennahrung, Traubenzucker, Nüsse, Rosinen, Energieriegel, Tee, Schokolade, Babynahrung. Kleiderspenden werden nicht angenommen.

Während bei den Gramlichs am Donnerstagabend hektische Betriebsamkeit herrschte, war die Stimmung im Kleiderladen des DRK am Freitagmorgen bedrückt. Donnerstagnacht kamen 40 Geflüchtete, unter ihnen auch viele Kinder, in Bad Wimpfen an. Das Busunternehmen Knühl hatte den Transport organisiert, aufgenommen wurden die Geflüchteten in der ersten Nacht vom Hotel "Neues Tor", unterstützt von der Firma MPDV. Am Freitag übernahm das DRK Mosbach: Die Geflüchteten durften sich im Kleiderladen einkleiden und bekamen vom Tafelladen ein erstes Lebensmittelpaket. Danach wurden sie auf verschiedene (Privat-)Unterkünfte verteilt oder von Angehörigen abgeholt.

"Das, was wir jetzt erleben, ist die Vorhut. Es kommen bestimmt noch viel mehr Geflüchtete", sagte bei der Ankunft Gerhard Lauth, Präsident des DRK Mosbach. "Wir brauchen Unterkünfte, Helfer und Spenden." Steffen Blaschek, Geschäftsführer des DRK Mosbach, sucht auch nach Ehrenamtlichen für eine Telefon-Hotline. "Wir wollen die Geflüchteten auch weiter betreuen", sagt er. Besonders die noch unklaren Strukturen machen das Helfen schwierig: Bis Geflüchtete an Geld kommen, dauere es ein bisschen. "Wir schauen jetzt, ob wir eine eigene Lösung für den Tafelladen finden", so Blaschek.

Man rate als DRK zwar von Privatinitiativen zur Evakuierung Geflüchteter ab. "Aber natürlich helfen wir", meint Blaschek. Die Stärke einer Kooperation mit dem DRK sei, dass es breit aufgestellt sei. Beim jüngsten Transport gab es auch einige Geflüchtete, die medizinisch versorgt werden mussten. Eine ältere Dame hat Diabetes und eine Woche in einem Keller verbracht. "Sie war in einem fürchterlichen Zustand", schildert Blaschek. Zudem erfasse das DRK die Geflüchteten und notiere die Adresse der neuen Unterkunft. "Denn es geht auch darum, Familien wieder zusammenzubringen."

Robin Bracht koordiniert die Unterbringung dieser jüngsten Ankömmlinge. Mit ihm kann man eigentlich kaum sprechen, denn er ist ständig am Telefon. "Es war gestern sehr emotional", berichtet er von der Ankunft der Geflüchteten. Diese waren in Polen in einem Einkaufszentrum untergebracht. Obwohl der Bus schon voll war, wurde noch etwas Platz geschaffen – für eben jene Dame, die sich in einem gesundheitlich sehr schlechten Zustand befunden hatte. "Mein Tagesgeschäft bleibt gerade komplett liegen, Schlaf ist Mangelware – aber es ist für mich keine Frage, zu helfen. Wir haben eine Notsituation und da müssen andere Dinge zurückstehen", sagt Bracht. Der nächste Transport einer Privatinitiative sei schon angekündigt, die Hilfe des DRK selbstverständlich.

Hilfe gibt es auch von Olga Heldenmaier und Olga Probst. Die beiden engagieren sich als Dolmetscherinnen, begleiten die Geflüchteten, sprechen mit ihnen. Auch für die beiden Frauen, die schon seit vielen Jahren in der Region leben, ist die Situation belastend. "Meine Cousins sind in Charkiw. Ich weiß nicht, was mit ihnen ist", sagt Olga Probst, dann bricht ihr die Stimme.

Für die Geflüchteten ist die Ankunft in Deutschland ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits ist da große Dankbarkeit, andererseits sind da Trauer, Wut, Ängste und Ungewissheit. Nicht nur eine der Damen bricht im Kleiderladen in Tränen aus. "Sie sollen aufhören, Bomben auf die Städte zu werfen", fleht sie. Die Söhne und Männer der Frauen sind in der Ukraine zurückgeblieben. "Wir können sie nicht erreichen", sagt eine Frau. "Wir sind aus unseren Häusern geflohen. Es ist schrecklich", übersetzt Olga Probst.

Angesichts des andauernden Krieges sucht das DRK weitere ehrenamtliche Helfer und bittet auch um Spenden, vor allem um Kinderkleidung, Spielzeug und Kuscheltiere sowie Kinderausstattung. "Wir würden aber gerade bei Kinderbetten usw. darum bitten, vorher anzurufen", sagt Blaschek. Denn Lagermöglichkeiten habe man nicht, sondern wolle mögliche Spenden nach Bedarf verteilen.

Info: Wer sich engagieren oder spenden möchte, kann sich beim DRK-Kreisverband Mosbach melden, Telefon 06261/920826, oder im Internet unter www.drk-mosbach.de in eine der Listen eintragen.