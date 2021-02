Thomas Reis zeigt am 26. Februar sein neues Programm per Live-Stream im fideljo. Foto: privat

Mosbach. (red) Am Freitag, 26. Februar, kommt Thomas Reis mit seinem neuen Programm "Mit Abstand das Beste" in das fideljo, das Zentrum für Kultur und Begegnung in der Neckarburkener Straße 18 in Mosbach.

Das Programm wird ab 20 Uhr live aufgezeichnet und kann mit einem zuvor erworbenen Online-Ticket Live mitverfolgt werden. Diese Veranstaltung ist nur einmalig verfügbar und kann nur online gebucht werden.

Das Lachen in Zeiten der Corona-Pandemie hat seine eigenen Gesetze. Daher spielt Thomas Reis ab sofort ein (fast ganz) neues Programm: "Mit Abstand das Beste", eine geladene, humoristische Riesen-Packung mit vielen aktuellen, vulnerablen und infektiösen Texten, gespickt mit komischen Klassikern seines satirischen Schaffens. Mit diesem schillernd scharfsinnigen Kabarett-Programm voll leichtfüßiger Bissigkeit schafft Reis ein ganz neues "Wirus-Gefühl".

Wir lachen uns tot, denn Lachen ist die beste Medizin. Das ist ein Dilemma. Genau wie das uns alle beherrschende Thema. Könnt Ihr’s noch hören? Nein. Interessiert Euch für was anderes? Nein. Das ist das zweite Dilemma.

Thomas Reis wird die Zuschauer aus diesem Dilemma führen. Mögen die hygienischen Rahmenbedingungen noch so kulturfeindlich und spaß-bremsend sein, für die Nähe zum Puls der Zeit gilt keine Kontaktbeschränkung.

Info: Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf online zu kaufen unter: www.fildeljo.de