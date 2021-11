Neckar-Odenwald-Kreis. (pm) Mit einem Schreiben wendet sich das "Bündnis für Krankenhaus und gute Arbeit Neckartal-Odenwald" an die Arbeitsgruppe "Gesundheitspolitik" der Ampel-Koalitionsverhandlungen. Bereits im Juli hatten die Mitglieder bei Kundgebungen in Eberbach und Mosbach für ihre Anliegen geworben, dabei unter anderem "gleichwertige Lebensverhältnisse" in Bezug auf die Gesundheitsversorgung in städtischen und ländlichen Gebieten gefordert.

Man sei verwundert, dass die Gesundheitspolitik der kommenden Legislaturperiode "anscheinend nicht eines der ganz großen Top-Themen der Sondierungsgespräche von SPD, Grünen und FDP war, obwohl fast das gesamte gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben für mehrere Monate während der Corona-Pandemie den Intensivbettenkapazitäten, den Neuinfektionszahlen und mittlerweile noch den Impfquoten untergeordnet wurde", schreibt das Bündnis in einer Pressemitteilung.

Besorgt um die Zukunft der Krankenhauslandschaft appelliert das Bündnis daher, die flächendeckende Krankenhausversorgung zu stärken und dabei insbesondere den ländlichen Raum nicht weiter zu schwächen. Dies beinhalte auch die Vorhaltung von Kapazitäten für zukünftige Pandemien und Katastrophen, erklärt Arno Huth aus Mosbach. Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung dürften nicht zu sogenannten Integrierten bzw. Medizinischen Versorgungszentren (IVZ/MVZ) abgewertet werden.

Die Krankenpflegerin Verena Altmeyer fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen: So habe kürzlich der Deutsche Pflegerat (DPR) ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro brutto im Monat vorgeschlagen, und die Gewerkschaft ver.di, der DPR und die Deutsche Krankenhausgesellschaft entwickelten mit "PPR 2.0" ein Instrument zur Personalbemessung für die Pflege, das sich am tatsächlichen Pflegebedarf der Patienten orientiert.

Kai Stöhr vom DGB Hirschhorn/Neckarsteinach wendet sich gegen weitere Privatisierungen von Krankenhäusern. Die DRG-Fallpauschalen sollten zugunsten einer kostendeckenden Krankenhausfinanzierung abgeschafft werden: Profite hätten im Krankenhausbetrieb nichts zu suchen.

Das Bündnis befürwortet die Ersetzung der fast 150 gesetzlichen und privaten Krankenkassen in Deutschland durch eine Bürgerversicherung oder ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen mittels einer progressiven Besteuerung aller Einkommensarten (Geringverdienende würden dann einen geringeren Prozentsatz zahlen). Man bedauere daher, dass die Forderung nach einer Bürgerversicherung aus den Wahlprogrammen von SPD und Grünen nicht mehr im Eckpunktepapier der Sondierungsgespräche auftaucht.

Abschließend appelliert das Bündnis für Krankenhaus und gute Arbeit Neckartal-Odenwald, ein gemeinwohlorientiertes Gesundheitssystem – insbesondere in der Krankenhauslandschaft – in den Koalitionsvertrag einfließen zu lassen und in den nächsten vier Jahre auch politisch umzusetzen.