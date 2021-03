Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Die Menschen in der Region haben einen großen Seelsorger verloren: Pfarrer Werner Bier ist am Wochenende gestorben. Die Nachricht vom Tod des beliebten Geistlichen, der bis zuletzt Gottesdienste feierte, wurde mit Bestürzung und großer Trauer aufgenommen.

Wer ihn kannte, schätzte ihn für seinen Humor, sein offenes Wesen und seine Zugewandtheit zu den Menschen. "Es gibt Menschen, in deren Nähe wird das Herz weit. Werner Bier gehört zu diesen Menschen. Sein Glaube hat mir und allen, denen er begegnet ist, gutgetan." Mit diesem Satz zitierte die RNZ am 11. Juli 2019 Dr. Arno Zahlauer anlässlich des 80. Geburtstages von Pfarrer Bier.

Bis zu seinem Tod wirkte Werner Bier als Pfarrer in Ruhe noch in vielen Bereichen der Seelsorge und begleitete die Menschen im Glauben. Das war sein Schwerpunkt. Sein ganzes Priesterleben lang sorgte er sich weniger um Kirchenrecht und Katechismus, sondern um die Menschen und war für seine offenen Ansichten bekannt. Schon früh verspürte der in Billigheim aufgewachsene Werner Bier den Wunsch, Pfarrer zu werden. Das Studium absolvierte er in Freiburg und Luzern. Der Priesterweihe in Freiburg folgten Stationen in Mannheim, Wiesental-Waghäusel, Eppelheim und Ettlingen, begleitet von zusätzlichen Aufgaben und Schwerpunkten sowie auch von kirchlichen Ehrungen.

Durch seine "Schule" sind auch viele Priesteranwärter gegangen. Dabei wurden sie von einem Mann geprägt, der ihnen viele Jahre lang die ungeheure Aufbruchsstimmung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit auf den Weg gab. Das war für Bier, der diesen Aufbruch auch in seinen Gemeinden miterleben und mitgestalten durfte, eine erfüllende Zeit.

In Buchen wirkte Werner Bier von 1997 bis 2008 als Pfarrer, Seelsorgeeinheitsleiter und Dekan. Dabei erlebten die Gläubigen auch einen Pfarrer, der unverkrampft, ehrlich, aktiv und mutig für eine gelebte Ökumene eintrat. Danach ging er jedoch nicht in den Ruhestand, sondern war in Mudau als Leiter der dortigen Seelsorgeeinheit tätig. Mit seinen lebensnahen Predigten setzte er segensreiche Zeichen. Kurz nach seinem 75. Geburtstag zog sich Werner Bier nach Waldhausen zurück. Vom dortigen Pfarrhaus aus arbeitete er aber weiterhin in der Seelsorgeeinheit mit und hielt regelmäßig Gottesdienste. Er betreute die Bewohner des Caritas-Altersheims und die Ordensschwestern, die dort wirken.

Zudem fand er in seinem Leben noch Raum für verantwortungsvolle Ehrenämter, unter anderem war er Vorsitzender des Caritasverbandes, engagierte sich bei den Priesterpensionären und wirkte als deren Vertreter im Priesterrat der Erzdiözese. Außerdem war er Dekanatsaltenseelsorger und begleitete auch die Gruppe der Pfarrhaushälterinnen in der Region.

Die Entwicklungen in der katholischen Kirche beobachtete und begleitete er kritisch. Dennoch fand er als katholischer Pfarrer in der Gemeinschaft der Kirche seine Erfüllung. In dieser hinterlässt er nun eine große Lücke.