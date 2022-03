Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. "Und kost’ Benzin auch drei Mark zehn, scheißegal, es wird schon geh’n, ich will fahr’n!" Was der Musiker Markus in seinem Hit "Ich will Spaß" im Jahr 1982 so schön protzig daher sang – darüber würde sich heute wohl jeder Verkehrsteilnehmer an der Zapfsäule freuen. Bei Spritpreisen jenseits von zwei Euro scheint 1,55 Euro (also 3,10 DM) selbst für einen Liter Diesel längst wie ein weit entfernter Traum. Mit Spaß hat das alles nichts mehr zu tun, und die Lust am Fahr’n ist wahrscheinlich mittlerweile auch jedem vergangen (vor allem im durstigen Maserati mit 210).

"Bei den aktuellen Preisen wird einem wirklich schwindelig", sagt Matthias Schürle, Abteilungsleiter bei der Mosbacher Zahradnik GmbH und Verantwortlicher für den Öl- und Sprithandel. Solche enormen Preissprünge wie momentan an der Börse habe er noch nie erlebt. "Wenn ich morgens einem Kunden ein Angebot für eine Öllieferung mache, dürfte ich mittags das Geschäft eigentlich schon gar nicht mehr abschließen", macht Schürle deutlich und spricht von einer "absoluten Ausnahmesituation".

"Wir rennen dem Preis förmlich hinterher, die Kosten überholen sich quasi schon beim Transport", beschreibt auch Uwe Rüdinger, Inhaber der BFT-Tankstelle in Aglasterhausen, die aktuelle Lage. Innerhalb von einer Woche sei der Literpreis um mehr als zehn Cent bei seinem Lieferanten gestiegen, so Rüdinger. "Die Obergrenze ist noch nicht erreicht", vermutet Schürle. Saudi-Arabien habe bereits angekündigt, den Exportpreis ab April zu erhöhen. Und auch unabhängig davon wird sich mit dem Stopp der Amerikaner für russische Ölimporte die Preisspirale wohl weiter nach oben drehen.

Deshalb hielten sich gerade auch viele Zwischenhändler mit ihrer Preiskalkulation zurück, niemand könne abschätzen, wie sich die Versorgungslage entwickelt, berichten die beiden Branchenkenner. "Es ist schwieriger geworden, kurz- und mittelfristig zu planen", sagt Schürle. Manche Kunden würden bereits aus Angst, bald kein Heizöl mehr zu bekommen, ihre Tanks noch einmal auffüllen. "Ich sehe da eine gewisse Analogie zum Toilettenpapier zu Beginn der Coronakrise", warnt Schürle und rät von Hamsterkäufen ab. "Es wird keine leeren Zapfsäulen geben."

An den Tankstellen sei die Nachfrage aufgrund des hohen Spritpreises leicht zurückgegangen, berichten sowohl Schürle als auch Rüdinger unisono. Die ein oder andere Spazierfahrt würden die Menschen vermeiden, so Schürle, "wobei die Leute hier auf dem Land natürlich sehr auf ihr Auto angewiesen sind", macht Rüdinger deutlich. "An Mehrausgaben wird kaum jemand vorbeikommen. Das trifft nicht nur Privatpersonen, für die Baubranche und die Landwirtschaft kann die aktuelle Situation ganz schnell auch existenzbedrohend werden", warnt er und kritisiert die hohen Abgaben durch CO2- und Energiesteuer.

Der extrem gestiegene Dieselpreis sei für die Landwirtschaft "ein riesiges Problem", bestätigt Albert Gramling mit Blick auf den Saisonstart. Die Auswirkungen der hohen Energiekosten spüre man aber nicht nur direkt an der Zapfsäule – sie machten sich auch indirekt bemerkbar: "Der Preis für Dünger zum Beispiel ist im Vergleich zum Vorjahr um rund das Dreieinhalbfache gestiegen", erklärt der Vorsitzende des Kreisbauernverband Neckar-Odenwald besorgt. "Damit hat niemand gerechnet, dass es so extrem wird." Die Pendlerpauschale hat die Ampelkoalition bereits rückwirkend erhöht, "über eine Anpassung der Dieselöl-Beihilfe für die Landwirtschaft spricht aber bisher niemand", kritisiert Gramling und fordert die Politik zum Handeln auf.

Weder Matthias Schürle noch Uwe Rüdinger rechnen damit, dass sich die Preissituation an den Zapfsäulen bald erholt. "Es wird dauern, bis der Krisenaufschlag wieder verschwindet", sagt der Zahradnik-Abteilungsleiter. Er geht davon aus, dass die Energiepreise auch nach Kriegsende in der Ukraine erst einmal auf einem hohen Niveau bleiben.