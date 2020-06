Noch keine „5G-Haltestelle“ ist für die Telekom aktuelle Mosbach. Die Mobilfunknetzausbaumaßnahmen im Kreis beschränken sich bislang auf Bereiche in Buchen, Hardheim und Walldürn. Symbolfoto: Schattauer

Mosbach. (schat) Die Meldung klingt gut, zumindest auf den ersten Blick: "Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist mit dabei", verkündete das Unternehmen dieser Tage via Pressemitteilung. Auf den zweiten Blick relativiert sich die frohe Botschaft von der empfangstechnischen Aufwertung allerdings. Denn: Dabei sind nur ein paar wenige Teile des Neckar-Odenwald-Kreises. Genauer: "In Buchen, Hardheim und Walldürn wurden Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet", konkretisiert der Telekommunikationskonzern. Was wiederum bedeutet: Der ganze Rest des großen Kreises ist erst mal nicht dabei; auch rund um die Große Kreisstadt Mosbach ist auf der 5G-Karte nichts zu sehen.

Das ist nicht schön, aber auch (noch) nicht dramatisch, da viele ältere Smartphones erst gar kein 5G "können", also die besseren Verbindungen gar nicht in der Praxis nutzbar sind bzw. wären. Bei den iPhones etwa sind erst die Modelle ab XS bereit für den neuen 5G-Standard. Die Telekom verspricht allerdings auch Verbesserungen und höhere Übertragungsgeschwindigkeiten beim LTE/4G-Empfang; durch ein weiteres Frequenzband erreich man hier eine größere Bandbreite. Die neue Mobilfunktechnologie verteile die Kapazitäten bedarfsorientiert zwischen LTE- und 5G-Anwendern.

Das Netz passe sich innerhalb von Millisekunden automatisch dem Bedarf der jeweiligen Kunden an. Das führe zu einem noch besseren Nutzungserlebnis, verspricht die Telekom. Dort, wo die neue Technologie zum Einsatz kommt, stellt man eine Verdopplung der Übertragungsgeschwindigkeit in Aussicht. So könnten Kunden im 5G-Ausbaunetz etwa mit bis zu 225 Mbit pro Sekunde mobil surfen.

Der genauere Blick auf die Netzausbaukarte der Telekom offenbart unterdessen, dass auch beim aktuellen Standard 4G/LTE im Kreis etliche weiße Flecken auszumachen sind. Egal, ob im Süden, Norden, Westen oder Osten des Neckar-Odenwald-Kreises: Gebiete mit schlechtem Mobilfunknetz gibt es noch einige. So mancher, der mit dem Auto in der Region unterwegs ist und Telefonate während der Fahrt erledigt, weiß aus leidvoller Erfahrung, dass ein Gespräch mitunter auch mal schnell beendet sein kann.

Wo und wann das stellenweise noch löchrige Netz ausgebaut wird, dafür sind auch technische Gründe verantwortlich, wie eine Telekomsprecherin auf Nachfrage der RNZ zur aktuellen Auswahl neuer 5G-Standorte erklärt. So sei in Buchen, Hardheim und Walldürn lediglich ein recht einfacher "Switch" nötig gewesen, um auf den neuen Standard zu gelangen. Bis Ende Juli, so der Ausbauplan der Telekom, soll auf 50 Prozent der Fläche Deutschlands 5G möglich sein.

Weitere Netzausbauschritte sollen folgen, heißt es weiter. Einen konkreten Fahrplan könne man derzeit aber nicht weitergeben. Die Frage, wann in weiteren Gebieten im Flächenlandkreis NOK das Mobilfunknetz ausgebaut werden soll, bleibt ebenso offen. Man stehe im Wettbewerb, jeder Standort müsse geprüft und genehmigt werden, ergänzt die Sprecherin. Sie verweist dabei auch auf die Webseite der Telekom zum Netzausbau: Unter www.telekom.de/netzausbau könnten sich Interessierte immer über den aktuellen Stand informieren.

Bis Ende Juli, so die Telekomsprecherin, werde es zudem einen neuen Fahrplan für den weiteren 5G-Ausbau geben. Ob dann weitere Gebiete im Neckar-Odenwald-Kreis dabei sind? "Abwarten und immer mal wieder auf die Netzausbauseite schauen", erklärt die Sprecherin dazu. Eine klare Antwort klingt anders.

"Wir haben leider keinerlei Einfluss darauf, an welcher Stelle die Telekommunikationsunternehmen tätig werden und an welcher nicht", erklärt Landrat Achim Brötel auf Nachfrage der RNZ zum Thema Ausbau. "Deshalb war uns die Information über den punktuellen 5G-Ausbau auch nicht bekannt. Dass die Telekom überhaupt tätig wird, ist allerdings ausdrücklich zu begrüßen. Unser Ziel ist und bleibt jedoch natürlich die flächendeckende Versorgung des gesamten Kreisgebiets." Dass der Ausbau irgendwo anfangen müsse, sei klar. Dort allein dürfe er aber nicht stehen bleiben, so Brötel: "Deshalb versuchen wir ja schon seit geraumer Zeit, Anbieter passiver Telekommunikationsinfrastruktur für den Bau weiterer Masten im gesamten Kreisgebiet zu begeistern. Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass solche Standorte dann gebündelt werden und insbesondere auch allen Anbietern offenstehen. Das schafft Wettbewerb und belebt erfahrungsgemäß insgesamt den Ausbau."