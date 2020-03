Das Kaufland schließt weder seine Pforten, noch gehen dem Supermarkt die Waren aus. Entsprechende Gerüchte, die am Wochenende in den sozialen Netzwerken die Runde machten, sind als Falschmeldungen einzustufen. Foto: Stephanie Kern

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Coronavirus hat unser Leben immer fester im Griff. Seit Montag sind Schulen und Kindergärten geschlossen. "Wir werden das Virus besiegen", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag. "Aber in was für einer Gesellschaft wir danach leben werden und in was für einer Welt, das hängt davon ab, wie wir heute handeln."

Eine, die gerne vorbildlich und besonnen handeln möchte, ist Claudia Ernst. Die Mosbacherin rief am Wochenende eine Facebook-Gruppe ins Leben, die den Namen "Nachbarschaftshilfe rund um Mosbach" trägt. "Ich habe mir einfach Gedanken gemacht, wie man Menschen helfen kann, die in Quarantäne sind oder die zur Risikogruppe gehören", erklärt Ernst. Auf der anderen Seite helfe die Nachbarschaftshilfe auch denen, die helfen. "Es lenkt auch ab, wenn man etwas tun kann. So verfällt man nicht selbst in Panik", meint Ernst. Die Initiatorin kommt selbst aus der Pflege, war schon im Verein "Schmetterlingskinder" und im ambulanten Kinderhospizdienst des Neckar-Odenwald-Kreises tätig. "Ich glaube, es profitieren beide Seiten davon, wenn wir ein bisschen mehr aufeinander achten." Man dürfe nicht in Angst verfallen.

Unter mehreren Rubriken haben die mehr als 90 Mitglieder schon ihre Hilfsbereitschaft eingetragen: Einkaufen, Apothekendienste, Hilfe mit Haustieren aber auch Kinderbetreuung stehen da (vorerst). "Ob das alles zu verwirklichen ist, sei jetzt mal dahin gestellt. Es sollte unbürokratisch zugehen – und ich hoffe wirklich, dass viele mitmachen", beschreibt Ernst ihre Ziele. Es fehlten auch noch diejenigen, die Hilfe benötigen. "Ich denke, viele möchten sich vielleicht nicht öffentlich outen", so Ernst. Das müsse aber auch keiner, schließlich könne man potenziellen Helfern auch private Nachrichten schreiben. Zudem glaubt Ernst, dass viele Ältere nichts von der Facebook-Gruppe wissen. "Wir müssen achtsam sein", fordert Ernst alle auf, Hilfe anzubieten – ganz unabhängig von Facebook. "Viele von uns haben die Chance zu helfen, ich auch. Warum sollten wir es nicht tun?", fragt Ernst und fordert damit zur Mitmenschlichkeit auf. "Es geht nicht um eine Vergütung, nicht um Fahrgeld. Es geht darum, von Mensch zu Mensch zu handeln, im übertragenen Sinne – unbürokratisch und ehrenamtlich." Die Resonanz auf die Facebookgruppe zeigt: Der Wille zu helfen ist da.

Dazu ruft auch Aglasterhausens Bürgermeisterin Sabine Schweiger auf. "Damit wir alle gemeinsam diese Herausforderungen gut überstehen, möchte ich Sie bitten, sich auch um ihre Nachbarn zu kümmern", schreibt sie auf der Homepage der Gemeinde.

Hilfe und Unterstützung brauchen auch die vielen Eltern, deren Kinder nun Corona-Ferien haben und nicht in Schule oder Kindergarten betreut werden können. Nach der Entscheidung am Freitag haben Ministerpräsident Winfried Kretsch-mann und Wirtschafts- und Arbeitsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut an Arbeitgeber und Arbeitnehmer appelliert, im Einzelfall einvernehmliche Lösungen zu finden. "Uns ist bewusst, dass die Schließung der Schulen und Kitas insbesondere Arbeitnehmer mit Kindern sowie deren Arbeitgeber vor große Herausforderungen stellt. Wir appellieren daher eindringlich an die Unternehmen bei der Ausgestaltung der Arbeitszeiten und der Genehmigung von Home Office alle Spielräume zu nutzen und größtmögliche Flexibilität zu bieten. Außerdem setzen und hoffen wir auf die gegenseitige Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme innerhalb der Belegschaft." Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises und die Stadtverwaltung Mosbach etwa arbeiteten gestern den ganzen Tag an einer verträglichen Lösung.

Das Gerücht, die Firma Noweda wolle einen betriebsinternen Kindergarten einrichten, stimme so nicht, ließ die Geschäftsführung gestern auf RNZ-Nachfrage wissen. Ein anderes Gerücht sorgte am Samstag (zumindest im Internet) teilweise für Panik. Es wurde kolportiert, dass das Kaufland in Neckarelz seine Pforten schließen wolle. Auch das stimmt nicht: "Bundesweit haben und bleiben alle Kaufland-Filialen regulär geöffnet und kommen der Nahversorgung in der Region uneingeschränkt nach. Derzeit kursieren in den sozialen Netzwerken leider Falschmeldungen bezüglich der Öffnung unserer Filialen. Wir finden es sehr bedauerlich, wie die Verfasser solcher Falschmeldungen bewusst zur Verunsicherung der Verbraucher beitragen", heißt es auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung aus der Pressestelle von Kaufland.

In den vergangenen Tagen seien in den Kaufland-Filialen Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Mehl und Konserven sowie Hygieneprodukte teilweise sehr stark nachgefragt worden. "Daher kann es derzeit bei einzelnen Produkten kurzfristig zu Engpässen kommen. Aufgrund unseres großen Sortiments ist die Warenversorgung jedoch grundsätzlich gewährleistet. Unsere Filialen werden laufend mit neuer Ware beliefert, so dass die Warenversorgung auch weiterhin sichergestellt ist", so die Kaufland-Pressestelle weiter.