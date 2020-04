Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Hoffnung zu haben, mit der derzeitigen Situation nicht alleingelassen zu werden – das ist es, was für viele Menschen angesichts der Corona-Krise momentan in den Fokus rückt. Einen "Hoffnungsfunken" stellt auch die Mudauer Liedermacherin Elisabeth Sandel in Aussicht. Seit etwa 30 Jahren schreibt und singt die gebürtige Heilbronnerin ihre eigenen Lieder. Lieder, die davon handeln, den Blick in sein eigenes Inneres zu richten, sich selbst zu finden, sich seinen eigenen Ängsten zu stellen.

Gerade hat die "schwäbische Migrantin", wie sie sich selbst scherzhaft nennt, eine neue Liedersammlung zusammengestellt. Sie trägt den Namen "Hoffnungstöne" und ist kurz vor Weihnachten des vergangenen Jahres entstanden. Zufall, aber derzeit durchaus passend.

Da die von ihr geplanten Liederabende auf unbestimmte Zeit nicht stattfinden können, hat die Sozialpädagogin und Gestalt-Körper-Therapeutin sowohl ihr neues Lied "Hoffnungsfunken" als auch zwei ihrer alten Lieder, "Verwandlung" und "Willkommen daheim", auf dem Internetportal Youtube zur Verfügung gestellt. Aller guten Dinge seien schließlich drei, bemerkt Sandel.

Ihre Lieder begleitet sie selbst auf der Gitarre. Musik und Texte gehen unter die Haut. Sie sind zeitlos – wenn auch derzeit vielleicht ein bisschen aktueller als sonst. "Ich befasse mich mit der Seele des Menschen. Und von ihr singe ich auch", beschreibt Sandel ihre Musik.

Die Sozialpädagogin wollte mit 30 Jahren (vor 30 Jahren) noch mal etwas Neues machen. Sie entdeckte die "therapeutische Richtung" für sich und ließ sich in verschiedenen Gebieten ausbilden. Therapie und Meditation gehören für Sandel zusammen. "Für die Menschen heute ist es schwer, den eigenen ,Innenweg’ zu finden, aber man kann es lernen", erklärt sie. "Dabei ist es gut, Begleitung zu haben." Und die bietet sie in mehr als nur einer Hinsicht an.

Derzeit leitet Sandel das Fachgebiet therapeutische Beratung der Diakonie Neckar-Odenwald in Buchen. "Auch jetzt bieten wir dort Gespräche an. Telefonisch, aber auch persönlich, wenn jemand kommen möchte", erklärt die Therapeutin. Man habe dort glücklicherweise die Möglichkeit, allen gebotenen Vorsichtsmaßnahmen gerecht zu werden. Lediglich einen Termin solle man vereinbaren. Noch etwas privater sei das Angebot im "Haus der Stille" in Mudau, wo Sandel seit 2002 tätig ist. Hier findet man eine Privatpraxis für Psychotherapie und Körperarbeit.

Mit den Zeilen "Vielleicht lernen wir doch noch Mensch zu werden; vielleicht endlich, Gast zu sein auf Erden. Zerbrechlich, bedürftig und unvollkommen; und einer vom andern angenommen" beginnt ihr neues Lied "Hoffnungsfunken". Und vielleicht trägt die momentane Situation dazu bei, dass unsere Gesellschaft dem tatsächlich ein bisschen näher kommt.

"Es gibt gerade viel Gutes, und das ist schön", beschreibt Sandel die positive Seite der Krise. "Aber man stolpert auch über alte Wunden und Ängste – und dann kann man auch darüber sprechen. In Zeiten innerer oder äußerer Veränderung, bei Lebenskrisen oder nach schweren Schicksalsschlägen ist es oft hilfreich, einen offenen, mitfühlenden, aber neutralen Gesprächspartner zu haben."

Info: Die Psychologische Beratungsstelle der Diakonie ist in Mosbach unter der Telefonnummer 06261 / 929 9200 und in Buchen unter 06281 / 562 430 zu erreichen. E-Mail: kontakt@diakonie-nok.de. Das "Haus der Stille" (Mudau-Waldauerbach) erreicht man unter der 06284 / 928 792 oder info@hausderstille-waldauerbach.de.