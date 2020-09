Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) Seit März hält uns das Coronavirus mit all seinen Begleiterscheinungen und Auswirkungen in Atem, ein halbes Jahr bereits kämpfen wir mit der und gegen die weltweite Pandemie. Seit März versorgt auch das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises die Bevölkerung nahezu täglich mit Informationen über den Verlauf der Krankheitswelle im Kreis, informiert zudem über Hintergründe der Krankheit. Bislang übte man sich, was detaillierte Ortsangaben zu Infektionsanfällen angeht, in Zurückhaltung. Nun ändert man doch die Strategie.

"Ab sofort kommt ein weiterer Aspekt hinzu", erklärt Pressesprecher Jan Egenberger, "die Angabe der aktuellen Infektionen für die einzelnen Städte und Gemeinden." Veröffentlicht werden demnach einmal in der Woche (immer am Dienstagvormittag) die jeweils aktiven Coronavirus-Fallzahlen, aufgeschlüsselt nach Städten und Gemeinden. Die Veröffentlichung der kreisweiten Zahlen erfolge davon unabhängig weiterhin täglich, so Egenberger.

Die Hintergründe erläutert man in einer Pressemitteilung. Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamts, betont in diesem Zusammenhang jedoch, dass die Daten nicht dazu geeignet seien, das eigene Verhalten zum Schutz vor dem Virus zu verändern: "Die Bürgerinnen und Bürger müssen gerade jetzt im anstehenden Herbst und dann im Winter davon ausgehen, dass das Virus in jeder Kommune des Kreises jederzeit auftreten kann. Entsprechend muss sich jeder gleichermaßen schützen. Es wäre fatal, wenn man sich in Sicherheit wiegt, nur weil Infektionen nicht in der Nähe des eigenen Wohnorts vorkommen", so Teinert. Gerade bei diesem Virus wisse man ja, dass Menschen ohne jegliche Symptome ansteckend sein können.

Zudem gibt die Leiterin des Gesundheitsamts zu bedenken, dass ihr Fachdienst mit jeder Corona-Neuinfektion sehr viele sensible Gesundheitsdaten über den Wohnort des Infizierten, dessen familiären Verhältnisse und dessen Kontaktpersonen erhält, die man natürlich umfassend schützen wolle. Sie habe deshalb die Sorge, dass gerade in kleineren Gemeinden und bei wenigen Fällen die Veröffentlichung der Daten dazu beitrage, dass infizierte Personen leichter identifiziert werden und dann – wie mitunter schon berichtet wurde – Anfeindungen ausgesetzt sein könnten. Es empfehle sich also, weder in eine Entspannung bei nicht oder nur geringfügig vorhandenen Infektionen in der Heimatgemeinde zu verfallen noch in Panik, sollte es (mehrere) Infektionen geben.

"Wir halten die Nennung der Orte deshalb nach wie vor für problematisch. Die Rechtsprechung, zumindest in Bayern, sieht dies nun aber anders", erklärt Teinert in Bezug auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Bayern, das die Ortsangabe vorgibt. Im Gegensatz zu umliegenden Kreisen hatte der Neckar-Odenwald-Kreis bis dato auf nähere Angaben zu Infizierten verzichtet – so mancher Bürger hatte sich darüber auch beim Landratsamt beschwert.

Inzwischen sei die Aufklärung über die Pandemie und die Ansteckungswege aber so umfassend geleistet worden, dass man sicher sei, dass die Bürgerinnen und Bürger "gut mit den Daten umgehen", heißt es vonseiten des Landratsamts. Daher verzichte man auch darauf, hier eine (gesonderte) rechtliche Klärung für den Kreis herbeizuführen und wolle die Ressourcen lieber für die eigentliche Pandemiebekämpfung nutzen. Dem Informationsbedürfnis der Bürger komme man nun mit dem einmal wöchentlich erscheinenden detaillierten Update inklusive Ortsangaben stärker nach, erklärt Pressesprecher Jan Egenberger gestern auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung.

Generell sei es weiterhin bedeutend, so Gesundheitsamtsleiterin Dr. Andrea Teinert, die entscheidenden Hygieneregeln jeden Tag möglichst umfassend einzuhalten. Die da nach wie vor heißen: Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung tragen und regelmäßig die Hände waschen.

"Ich rate jenseits aller rechtlicher Regelungen dazu, eine Mund-Nasen-Bedeckung für Situationen zu nutzen, in denen mehrere Menschen in kleineren Räumen zusammentreffen und sich dort länger aufhalten oder der Abstand von mindestens eineinhalb Metern zu anderen Personen nicht immer eingehalten werden kann. Das Virus ist hochansteckend, und es bedarf für eine Übertragung nicht viel", unterstreicht die Ärztin. Zudem sollten Räume auch in der kälteren Jahreszeit regelmäßig gelüftet und so für einen Luftaustausch gesorgt werden.