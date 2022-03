Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. So plötzlich die russischen Panzer am 24. Februar über die Grenze rollten, so plötzlich sprang auch der Preis für Weizen und Raps in bisher unbekannte Höhen. Immerhin entspricht das ukrainische Ackerland rund einem Viertel der Anbauflächen, die es in der gesamten EU gibt. "Die aktuelle Situation sorgt bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern für Verunsicherung in Bezug auf die Versorgung mit Lebensmitteln", sagt der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk. Es gebe jedoch keinen Grund für Hamsterkäufe, "die Versorgung in Baden-Württemberg ist sichergestellt". "Bloß wie lange noch?", fragt Albert Gramling, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Neckar-Odenwald, im Gespräch mit der RNZ.

Lediglich bei einzelnen Produkten komme es momentan zu Lieferverzögerungen, berichtet der Minister. Es bestehe kein Grund, Nahrungsmittel übermäßig zu kaufen und zu bevorraten. "Vielmehr setzen Hamsterkäufe die Lebensmittellieferketten kurzfristig – auch vor dem Hintergrund des begrenzt verfügbaren Fracht­raums – unter Druck, wenn plötzlich Produkte über die haushaltsüblichen Mengen hinaus verstärkt gekauft werden", macht Hauk deutlich. Durch punktuell leer geräumte Regale in den Supermärkten entstehe der falsche Eindruck einer vermeintlichen Knappheit.

Dabei seien die Lücken aktuell vielmehr "auf die angespannte Situation im Logistik- und Transportsektor zurückzuführen". Hauk bittet Verbraucher deshalb, "solidarisch zu sein und nur in normalem Maße und in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen". Eine gewisse Lagerhaltung sei zu jeder Zeit wichtig, "aber alles, was darüber hinausgeht, ist weder nötig noch vernünftig".

Wie der Minister rät auch Gramling von Hamsterkäufen ab. "Aktuell gibt es bei uns genug Getreide, das an die Mühlen geliefert werden kann", sagt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. "Auch die Ernte 2022 wird bei entsprechender Witterung gut ausfallen." Im Gegensatz zu den kriegsgeplagten Ukrainern gehe es den Menschen im Landkreis noch sehr gut. "Wir haben alle eine gesicherte Unterkunft und genug zum Essen. Wir haben überwiegend auch genug Geld, um das Essen kaufen zu können, auch wenn es aktuell teurer wird", macht Gramling deutlich.

Der Krieg in der Ukraine wirke sich in der regionalen Landwirtschaft momentan vor allem auf die Tierhalter aus, die das Futter mittlerweile zum doppelten Preis einkaufen müssten. Die Ackerbaubetriebe könnten sich nur bedingt über die gestiegenen Preise freuen, da viele ihre Ernte 2021 bereits im Herbst komplett verkauft hätten. "Und weil bereits im letzten halben Jahr ein stetiger Preisanstieg an Marktfrüchten – vor allem bei Getreide und Raps – zu verzeichnen war, wurden schon vor Kriegsbeginn viele Früchte aus der Ernte 2022 zu einem damals sehr guten Preis als Vorkontrakt verkauft. Der aktuelle Preisanstieg durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges hilft den landwirtschaftlichen Betrieben also auch nicht mehr."

Sorgen bereiten den Landwirten laut Gramling vor allem die enorm gestiegenen Preise für Energie und Düngemittel. "Wer sich erst im Frühjahr um den Düngereinkauf bemüht hat, zahlt aktuell etwa den vierfachen Preis gegenüber 2021." Aber "so richtig teuer" werde es für die Landwirte erst noch. Dann, wenn der bevorratete Diesel in den Betrieben zur Neige geht. "Das wird spätestens zur Ernte der Fall sein." Aus Gramlings Sicht ist es nicht verständlich, "dass der Diesel in Deutschland mit so hohen Steuern belegt ist. In anderen EU-Ländern ist dies nicht der Fall und führt deshalb zu Wettbewerbsverzerrungen für die deutsche Landwirtschaft."

Die Preisanstiege – auch bei Futtermitteln und Mineraldüngern – werden "erhebliche Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft und auch auf die Konsumenten haben", sagt Minister Hauk. Innerhalb der EU seien vor allem Spanien, die Niederlande und Italien betroffen, die viel Getreide aus der Ukraine und Russland importieren. "Entscheidend wird sein, ob in der Ukraine dieses Jahr überhaupt Felder bestellt und eine Ernte eingefahren werden kann."

Baden-Württemberg sei davon aber weniger betroffen, da die hiesige Landwirtschaft weitgehend durch eine funktionierende Kreislaufwirtschaft geprägt ist, Tierbesatz und eigene Futterversorgung eher in einem ausgeglichenen Verhältnis stehen. Dennoch: "Wir müssen uns sowohl von Agrarrohstoffen als auch von Energieimporten deutlich unabhängiger machen als bisher", sagt Peter Hauk.

Albert Gramling kommt vor allem bei der Frage ins Grübeln, was nach der Ernte 2022 kommt. "Wie geht der Krieg in den nächsten Monaten insgesamt weiter? Gibt es dann überhaupt noch Dünger? Wie sieht es dann mit dem Diesel aus? Sind Getreide, Raps, Sonnenblumen usw. dann überhaupt noch bezahlbar?" Eine verlässliche Prognose könne niemand geben. "Ich denke, wir haben das Geld, um das teure Essen kaufen zu können. Der Verlust der Exportmärkte aus der Ukraine und Russland wird vor allem die Länder in Afrika treffen", gibt der Landwirt zu bedenken. Er befürchtet eine Hungersnot und in der Folge zahlreiche Flüchtlinge aus Afrika.

"Deshalb sollten wir sehr schnell die Möglichkeit bekommen, die gerade von der EU freigegeben ökologischen Vorrangfläche jetzt noch mit Sommerweizen einzusäen", fordert der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. Bis Ende März wäre das noch möglich. "Die Weizenerträge auf diesen Flächen würden dem Weltmarkt zur Verfügung stehen und damit dem Weltfrieden dienen."

Es sei "geopolitisch dringend erforderlich, dass wir beim Welthandel wieder für stabilere und somit friedliche Rahmenbedingungen sorgen, um global die Versorgung sicherzustellen", macht auch Minister Peter Hauk deutlich. Es sollten deshalb keine weiteren Staaten Ausfuhrstopps von Agrargütern verhängen, "denn eine Abschottung vom Weltmarkt schadet der Versorgungslage."