Von Alexander Rechner

Mosbach. Die Industrie in der Region ist nicht so stark von der Corona-Pandemie getroffen wie andere Branchen. Das hat eine Expertenbefragung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar ergeben. Bei 60 Prozent der befragten Industrieunternehmen im Kreis hat sich zwar die Geschäftslage verschlechtert. "Die Corona-Krise wird aber dabei nicht als wichtigster Grund genannt, sondern die sonstigen Auflagen der Politik", präsentiert Dr. Andreas Hildenbrand, Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar in Mosbach, als durchaus überraschendes Ergebnis der Befragung. Die Gastronomie und Hotellerie sowie die Kultur- und Veranstaltungsbranche ächzen allerdings unter der Corona-Krise. Mit Sorgenfalten blickt der Geschäftsführer deshalb in die Zukunft.

Bei der IHK Rhein-Neckar in Mosbach steht in den vergangenen Tagen das Telefon nicht mehr still. Die Unsicherheit sei zurzeit wieder groß, wie Andreas Hildenbrand erläutert. Viele Unternehmen haben den Tiefpunkt der Pandemie im Frühjahr hinter sich gelassen. Dennoch gibt es seiner Einschätzung nach ein "Rückschlagpotenzial" angesichts der steigenden Corona-Infektionen und der jüngsten Reaktionen der Bundes- und der Landespolitik darauf. "Im Laufe der Sommermonate hatte sich das Gastgewerbe teilweise wieder einigermaßen erholt", sagt Hildenbrand. Die unter der Corona-Krise leidende Gastronomie und Hotellerie hätten wieder Tritt fassen können. Jetzt zeichne sich jedoch keine Besserung ab.

Mit den erneuten Schließungen im November werde auch der Einzelhandel indirekt betroffen sein, fürchtet der IHK-Geschäftsführer. Die Gastronomie als ein Magnet für Innenstadtbesucher breche nun weg. "Der Wirtschaftsraum ,Innenstadt’ droht, langfristig beschädigt zu werden", so Hildenbrand. Deshalb appelliert er an die Politik, die für die Unternehmen belastenden Maßnahmen mit Augenmaß zu treffen.

"Die angekündigten Finanzhilfen sind jedenfalls wichtig und eine beruhigende Botschaft für die Betroffenen", meint Andreas Hildenbrand, der mit viel Verständnis auf die von der Politik getroffenen Schutzmaßnahmen reagiert. Aus seiner Sicht ist es unstrittig, dass die Gesellschaft angesichts der steigenden Infektionszahlen nun handeln muss. Die Finanzspritzen müssten aber zügig zu erhalten sein, um die Liquidität der Betriebe zu sichern. Nun sei eine schnelle Lösung seitens der Politik gefragt, fordert IHK-Geschäftsführer Andreas Hildenbrand.

Ansonsten zeichneten sich am Horizont auch für Unternehmen in der Region dunkle Wolken ab. Im IHK-Bezirk Rhein-Neckar – auch im Neckar-Odenwald-Kreis – haben schon Hoteliers die Reißleine ziehen und Insolvenz anmelden müssen. Die IHK sehe die Schließung ganzer Branchen eher kritisch. Diese Entwicklung dürfe sich nicht ausweiten. "Die Politik muss deshalb genau betrachten, welche Auswirkungen die Schutzmaßnahmen auf die Unternehmen und deren Mitarbeiter haben."

Nach wie vor bestehen Unsicherheiten bei den Beschäftigungsplänen der Neckar-Odenwälder Unternehmen über alle Branchen. Im September dieses Jahres sanken die regionalen Stellenangebote auf 623 – genau ein Jahr davor waren es noch 1219, das entspricht einem Minus von sage und schreibe 48,9 Prozent. Außerdem nutzen immer mehr Firmen auch im Landkreis die Kurzarbeit, um durch diese Krise zu kommen. "Für fast jeden zweiten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Neckar-Odenwald-Kreis ist Kurzarbeit angezeigt worden", betont Andreas Hildenbrand und führt hierzu die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit von Ende September an: Von insgesamt rund 45.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen sei für rund 20.000 Kurzarbeit angezeigt worden. "Das sind immerhin 45 Prozent über alle Branchen hinweg", erläutert der IHK-Geschäftsführer.

Darüber hinaus gebe es einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit im Neckar-Odenwald-Kreis: Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2019 nahm diese um ein Prozent auf 4,1 Prozent zu. "Dies zeigt leider auch, dass aus Kurzarbeit möglicherweise zum Teil schon gestrichene Arbeitsplätze geworden sind", verdeutlicht Andreas Hildenbrand die durchaus besorgniserregende Entwicklung.

Dennoch ist dem Geschäftsführer wichtig, kein gänzlich trübes Bild zu zeichnen. Mit schnellen Entschädigungen könnten den betroffenen Unternehmen noch geholfen werden. Gemeinsam müsse man nun auch überlegen, wie man dem Wirtschaftsraum "Innenstadt" in der bevorstehenden Weihnachtszeit im Dezember unter die Arme greifen könne. Schließlich fehlten dann auch die Weihnachtsmärkte, die alle Jahre wieder viele Menschen in die Städte und Gemeinden locken. Gemeinsam könne man auch diese große Herausforderung meistern – wie im vergangenen Frühjahr auch, ist IHK-Geschäftsführer Andreas Hildenbrand überzeugt.