Von Christian Hafner

Neckar-Odenwald-Kreis. Einen Tag nach der Übung des Verwaltungsstabes mutierte das Gelände der ehemaligen Neckartal-Kaserne in Mosbach zum Katastrophengebiet: Am Samstag waren die Frauen und Männer am Zug, die im Ernstfall vorn dabei sind und eingreifen. Die Blaulichtorganisationen der Region, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, DLRG und die Rettungshundestaffel hatten verschiedene Stationen auf dem Training Center Retten und Helfen (TCRH) aufgebaut, an denen gemeinsam für ein Starkregenereignis trainiert wurde.

Landrat Dr. Achim Brötel konnte zur Großübung "Petrus 21" über 300 Einsatzkräfte begrüßen und dankte den großteils ehrenamtlichen Helfern schon vorab für ihr Engagement. Gekommen waren überdies rund 60 interessierte Gäste, darunter zahlreiche Bürgermeister aus der Region, MdB Alois Gerig und mit Inspekteur Hans-Peter Scholl einen Vertreter der Feuerwehren aus dem Schweizer Kanton Bern. Die Vollübung bildete den Abschluss des vierstufigen Trainingskonzepts, das auch eine Alarmierungs-, eine Kommunikations- sowie die Stabsrahmenübung beinhaltete. Brötel wie auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr erläuterten, dass die Grundlage der Planung die Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse des Jahres 2016 gewesen seien. Natürlich habe man aber auch die Flutkatastrophe im Ahrtal mit einfließen lassen und die Übungsszenarien dadurch noch verschärft.

Versorgen von verletzten Personen. Foto: Christian Hafner

Erste Station des von Kirschenlohr geführten Rundgangs war die Feldküche des DRK, was bei einigen Anwesenden zunächst etwas Schmunzeln auslöste. Doch die Devise "Ohne Mampf kein Kampf" wurde schnell allen klar: Bis zu zu 250 Einsatzkräfte können sich hier für ihre schweißtreibende Arbeit stärken. Dass die Anschaffung der neuen Module richtig und wichtig war, zeigte nicht zuletzt die Tatsache, dass der DRK-Ortsverband Walldürn damit im Ahrtal in Einsatz war.

Sah der Einsatzort der Feldküche im Außenbereich des Casinos noch wenig spektakulär aus, bot sich den Besuchern bei Station 2 unter Führung des DRK bereits ein anderes Bild. Vor der Kulisse eingestürzter Gebäude wurde der Gerätewagen Sanität vorgestellt, der Teil der medizinischen Task Force 43 ist. Zum anderen wurde aber auch praktisch trainiert, wie man im Ernstfall stark blutende Wunden versorgt und verunfallte Menschen am besten lagert. Neben der stabilen Seitenlage kamen hier auch technisches Equipment wie das Spineboard sowie die dazugehörige "Spinne" zum Einsatz – ein Gurtzeug, mit dem die verletzte Person sicher fixiert werden kann.

Kreisbrandmeister Kirschenlohr lobte das engagierte Üben der Beteiligten und betonte: "Wir wollten hier keine Geräteschau betreiben oder eine Schauübung für die Besucher abhalten. Uns ist wichtig, praxisnah zu üben. Denn wie wir erfahren mussten, sind die Szenarien, die aufgebaut sind, leider sehr realistisch und nicht aus der Luft gegriffen. Außerdem wollen wir so die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte noch besser vernetzen."

Suche nach versunkenen Autowracks. Foto: Christian Hafner

Wie im Ernstfall, arbeiteten die verschiedenen Organisationen Hand in Hand, und so war auch der Weg zur nächsten Station, organisiert von der Feuerwehr, nur ein paar Fußschritte entfernt. Auch hier boten sich spektakuläre Bilder von Autos, die unter eingestürzten Gebäuden eingeklemmt waren und mittels Hydraulikzylindern befreit werden mussten. Selbst Straßenbahnwaggons hoben die Einsatzkräfte an. Aber auch die Personenrettung galt es zu üben: Mittels Drehleiter und Schleifkorbtrage wurde das Retten aus einem Schacht trainiert und an einer aus Leiter und Trage improvisierten Rutsche das Bergen aus oberen Stockwerken simuliert.

An der nächsten Station hatte das THW aus Gerüstteilen einen Hochwassersteg errichtet. Es wurden Sandsäcke gefüllt und dann sogleich geübt, wie diese zur Deichverteidigung eingesetzt werden können. Als Besonderheit des THW hob Kreisbrandmeister Kirschenlohr hervor, dass diese Einsatzkräfte bundes- und auch weltweit zum Einsatz kommen. Nach Information der anwesenden THW-Kräfte sitze man quasi immer auf gepackten Koffern und könne Material für den Ersteinsatz innerhalb von vier Stunden mittels Flugzeug an den Einsatzort bringen.

Noch etwas schneller, nämlich in der Regel innerhalb von 60 bis 90 Minuten, sind die Kräfte der DLRG zur Stelle, wenn sie alarmiert werden. Die Wasserretter präsentierten ein neues Tauchgruppenfahrzeug sowie weiteres Equipment. Kirschenlohr hob die Wichtigkeit dieser Einsatzgruppe hervor, woran sich Landrat Brötel anschloss und ergänzte, dass die DLRG nicht nur bei Einsätzen im und am Wasser zur Stelle sei, sondern gerade in der aktuellen Situation als Fahrer für die mobilen Impfteams in die Bresche gesprungen sei. In einem etwas abseits gelegenen Teil der DLRG-Station wurde aber auch praktisch geübt: In einem Tauchbunker suchten die Retter nach versunken Autowracks.

Errichten eines Hochwassersteges. Foto: Christian Hafner

Das Highlight im wörtlichen Sinne kam aber zum Schluss, als zumindest die schwindelfreien Gäste das höchste begehbare Gebäude der Großen Kreisstadt besteigen durften: die Höhenrettungsanlage des TCRH. Hier bieten sich nicht nur tolle Ausblicke, sondern im Normalbetrieb Möglichkeiten, das Abseilen zu üben, das Eindringen in Gebäude oder gar das Arbeiten auf eigens angebrachten Helikopterkufen zu trainieren.

Hoch oben nutzte Jürgen Schart, als Präsident des Bundesverbandes der Rettungshunde Betreiber des TCRH, die Gelegenheit, um über die Historie des eindrucksvollen Trainingsgeländes zu informieren: Ausgehend von der Suche der Rettungshundestaffeln nach einem geeigneten Übungsgelände habe sich das Konzept entwickelt, auch anderen Rettungsdiensten die Anlage zur Verfügung zu stellen. Besonders die Nähe zum Entsorgungsbetrieb Inast generiere Synergieeffekte. "Wenn die Feuerwehr heute ein Auto zerschneiden will, heißt es ‚Kraftstoff entsorgen und Öl entfernen‘, bevor mit dem Üben begonnen werden kann. Durch den Entsorgungsbetrieb kann das hier einfach und auch kostengünstig erfolgen", so Schart.

Mittlerweile probten neben Feuerwehr, DRK und THW auch Einsatzkräfte der Landespolizei hier den Ernstfall, und als Spezialprojekt würden im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums Hunde zu Kadaversuchern ausgebildet, um bei Auftreten der Afrikanischen Schweinepest schnell und zuverlässig befallene Wildschweine im Wald aufspüren zu können.

Wieder am Boden angekommen, beschloss Jörg Kirschenlohr die Übung mit Dankesworten an die Besucher für das gezeigte Interesse. Er zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Übung, die einige wichtige Erkenntnisse gebracht habe. "Petrus 21" hat damit wohl sein Ziel erreicht. Was man nun in der Nachbereitung erkennt und verbessert, müssen die Einsatzkräfte im Ernstfall dann nicht auf die harte Tour lernen.