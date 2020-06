Neckar-Odenwald-Kreis. Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) reagiert auf den durch die Corona-Pandemie bedingten schulischen Radfahrausbildung-Ausfall und bietet bis Ende Juli ein kostenloses Online-Portal für Schüler an, um die theoretischen Grundlagen der Radfahrausbildung zu vermitteln.

Diese Einrichtung steht den Kindern üblicherweise nur zur Verfügung, wenn sie sich aktuell in der Radfahrausbildung befinden. Das Angebot wird zusätzlich um einen Ratgeber erweitert, der Eltern dabei helfen soll, praktisch mit den Kindern zu üben. Diese Elterninfo ist ein Kompromiss: Es sollte einerseits mehr sein als ein Appell, andererseits erwartet niemand von den Eltern, dass sie den Schulunterricht zu Hause voll auffangen.

Das Portal ist bis 31. Juli geöffnet. In dieser Zeit können Schüler einen Code anfordern, mit dem sie sich in das Portal einloggen können. Für mehrmalige Besuche wird empfohlen, diesen Code zu speichern. Die Testläufe werden individuell ausgewertet, so dass die Schüler sehen, wie gut sie sich mit den Inhalten der Radfahrausbildung bereits auskennen.