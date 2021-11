Neckar-Odenwald-Kreis. (schat/lra) Gerade mal sechs Wochen ist es her, da wurde in Mosbach das zu Jahresbeginn eilig eingerichtete Kreisimpfzentrum geschlossen. Nach 203 Betriebstagen und 92.000 Impfungen war am ehemaligen Obertorzentrum wieder Schluss mit Impfen. Das war am 30. September.

Auf den Rückzug im Spätsommer folgt nun im Herbst wieder eine Offensive, den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie geschuldet: "Im Rahmen einer landesweiten Impfoffensive erhält auch der Neckar-Odenwald-Kreis einen festen regionalen Impfstützpunkt. Dies wurde der Kreisverwaltung am Montag offiziell bestätigt", teilte Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes, am gestrigen Montag mit. An jenem (neuen) Stützpunkt solle ein Impfteam "sobald wie möglich an sieben Tagen in der Woche" ein niedrigschwelliges Impfangebot für die Bevölkerung machen, so Egenberger weiter. Mit dem Impfstützpunkt sollen die Haus- und Fachärzte bei deren Impfkampagne unterstützt werden.

"Wir haben am Wochenende erste Informationen dazu erhalten und dann umgehend die Standortsuche begonnen. Diese läuft weiterhin auf Hochtouren, wobei auch für ein solches ,Kreisimpfzentrum light’ einiges an Logistik und Vorüberlegungen notwendig ist", erklärte Landrat Dr. Achim Brötel nach einer Besprechung des Planungsstabs im Landratsamt. In Absprache mit den Städten und Gemeinden kommen deshalb derzeit mehrere Standorte infrage, deren Vor- und Nachteile man nun im Interesse einer schnellen, aber auch den Witterungsverhältnissen angepassten Abwicklung der Impfungen abwägen muss. "Wir werden dies aber sehr rasch festzurren, damit das Team möglichst bald loslegen kann. Denn es geht letztendlich um die Gesundheit unserer Bevölkerung und die Verhinderung von weiterem Leid in der vierten Corona-Welle", so Landrat Brötel.

Konkrete Auskünfte zu Standort bzw. Öffnungstermin konnte man am gestrigen Montag noch nicht geben, verschiedene Optionen seien in Prüfung, hieß es dazu auf RNZ-Nachfrage. Im Laufe der Woche solle diese Prüfung abgeschlossen sein, so Jan Egenberger. Das Obertorzentrum bilde derzeit als Standort keine Option, allerdings wolle man die Erfahrungen aus dem Betrieb des Kreisimpfzentrums natürlich auch in die neue Einrichtung übernehmen. Es gehe darum, einen leistungsfähigen Stützpunkt mit geeigneter Infrastruktur (Parkplätze etc.) für die Impfwilligen zu finden, an dem dann an sieben Tagen in der Woche ein Impfangebot gemacht werden könne, verdeutlicht der Pressesprecher des Landratsamts.

Das Team für den regionalen Impfstützpunkt ist bei den SLK-Kliniken in Heilbronn angedockt. Vorgenommen werden im neuen Stützpunkt dann Erstimpfungen ebenso wie Booster- beziehungsweise Auffrischimpfungen. "Und dies zusätzlich zu den Impfungen, die über die niedergelassene Ärzteschaft erfolgen", ergänzt Jan Egenberger, der über weitere Details, auch zu einer möglichen Terminvergabe, zeitnah informieren will. Zusätzlich zum regionalen Impfstützpunkt werde weiter ein mobiles Impfteam für offenes Impfen direkt in den Städten und Gemeinden zur Verfügung stehen: "Über diese Termine informieren die Kommunen separat."