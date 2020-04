Damit sich die Rollen am Mähdrescher auch in Zukunft drehen, können nun auch die Landwirte in der Region Soforthilfen beantragen. Worüber sich der hiesige Landtagsabgeordnete und Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, im Gespräch mit der RNZ froh zeigt. Symbolfoto: Heiko Schattauer

Von Alexander Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis/Stuttgart. Was vor Wochen noch unmöglich schien, ist nun Realität: Die Corona-Pandemie verändert das Leben in Deutschland und auf der ganzen Welt grundlegend. Die Republik steckt im Lockdown, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das neuartige Virus (Sars-CoV-2) bewegt und besorgt die Menschen. Mit dem baden-württembergischen Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, sprachen wir über regionale Nahrungsmittel, die Soforthilfen des Landes und fehlende Erntehelfer.

Peter Hauk. Foto: A. Rechner

Herr Hauk, wie hat Corona Ihren Alltag verändert? Wie arbeiten Sie als Minister, wie viel Homeoffice ist möglich?

Niemand von uns hätte gedacht, dass wir einmal in eine solche Situation kommen. Nicht einfach Termine machen zu können, sich mit Freunden daheim oder beim Essen zu treffen, seinen Alltag komplett einschränken zu müssen, das ist für mich und meine Familie eine große Herausforderung. Für mich ist der Kontakt zu den Menschen zentral, das muss in diesen Zeiten nun anders gehen. Es gibt wenige Besprechungen "face to face", häufig Videokonferenzen, meistens dafür Telefonkonferenzen und unzählige Einzeltelefonate. Der Tag ist ausgefüllt. Bemerkenswert ist, dass ich seit Jahren erstmals abends und auch an Wochenenden weitgehend frei habe, weil es keine Veranstaltungen gibt. Die Corona-Krise gibt der Digitalisierung und dem mobilen Arbeiten einen Schub, aber ich freue mich schon jetzt auf die Zeit, wenn persönliche Begegnungen wieder möglich sind.

Wie geht es den Landwirten in dieser Krise? Welche Hilfe brauchen diese schnell?

Die Arbeit der Landwirte ist natürlich in der aktuellen Lage auch von vielen Unsicherheiten geprägt. Das geht den Bauern so wie der übrigen Wirtschaft. Die höhere Nachfrage im Lebensmitteleinzelhandel kompensiert nicht den Wegfall der Gastronomie. Ganz aktuell geht es natürlich um die Sicherung der Liquidität und die Versorgung mit Saisonkräften. Nach langen Verhandlungen mit dem Bund können nun auch die Landwirte endlich Soforthilfen beantragen, darüber bin ich sehr froh. Die Bauern versorgen uns mit Lebensmitteln aus der Region, und damit sie das tun können, brauchen sie unsere volle Unterstützung. Jetzt erkennen die Menschen endlich wieder, wie wertvoll die Arbeit unserer Landwirtschaft ist.

Als Agrarminister haben Sie sich für den Einsatz von Flüchtlingen als Erntehelfer während der Coronakrise ausgesprochen. Warum?

In Baden-Württemberg beschäftigen unsere Landwirte über das Jahr hinweg bis zu 50.000 Saisonarbeitskräfte, überwiegend aus Osteuropa. Gerade jetzt in der anstehenden Ernte aber auch in der Aussaat wird jede helfende Hand benötigt. Lange war nicht klar, wer in unser Land kommen darf. Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte für so wichtige Herkunftsländer wie Rumänien und Bulgarien zunächst einmal die Grenzen dichtgemacht. Hier war schnelles Handeln angesagt. Deshalb haben wir schon frühzeitig im Land eigene Initiativen entwickelt beziehungsweise unterstützt. Der Einsatz von Flüchtlingen gehört dazu. Oder auch unser Engagement zugunsten der Initiative ‚Das Land hilft’. Das Land steht in der Krise zusammen und hinter seinen Bauern. Ich würde mir wünschen, dass viel von dieser Solidarität auch in der Zeit nach Corona zu spüren ist.

Die Einreise von Saisonarbeitern ist nun erlaubt. Wie ist der Ablauf?

Wir sind froh, dass nun eine Regelung gefunden wurde, damit Saisonarbeitskräfte auch aus Rumänien einreisen dürfen. Die Organisation läuft über den Deutschen Bauernverband, die entsprechende Internetseite www.saisonarbeit2020.bauernverband.de ist nun online. Wir werden mit den jeweils 40.000 Helfern, die im April und im Mai nach Deutschland kommen dürfen, den Bedarf nicht decken können, aber es ist ein guter Anfang. Wichtig war für uns auch, dass der internationale Pendlerverkehr bestehen bleibt, denn auch unsere Schlachthöfe sind auf Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Auch das war eine gute Nachricht für Erzeuger und Verbraucher.

Sie haben auch für eine regionale Versorgung geworben. Wo kaufen Sie denn derzeit ein?

Mit unserer breit angelegten Regionalkampagne "Natürlich. Von Daheim" haben wir frühzeitig wichtige Akzente gesetzt, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Die Kampagne wird gerade erweitert, eine besondere Bedeutung kommt unserer Von-DaheimBW-App zu. Wir wollen die Corona-Krise nutzen, um den Menschen vor Augen zu führen, welchen hohen Stellenwert die heimische Landwirtschaft für uns hat. Ich selbst kaufe nach Möglichkeit immer regional und saisonal ein. Und natürlich beim heimischen Bäcker und Metzger. Mein Einkaufszettel orientiert sich an dem, was es bei uns im Land im Jahresverlauf gibt. Besonders toll finde ich die ,Regiomaten’, die es nun in unserem Kreis gibt.

Die Coronakrise trifft Kleinunternehmer und Selbstständige besonders hart. Die Landesregierung will sie mit einem Soforthilfe-Programm retten und die wirtschaftlichen Folgen abfedern. Aber reicht das Programm?

Der Ansatz der Soforthilfen von Land und Bund zielt darauf ab, die Existenz der Selbstständigen zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. Das Geld ist für die ersten drei Monate vorgesehen und soll die größte Not abmildern und muss auch nicht zurückgezahlt werden. Es wäre aber zu kurz gesprungen, von einem selbstständigen Anlaufen der Wirtschaft nach der Corona-Krise auszugehen. Wir brauchen nach Phase eins der Soforthilfen umgehend umfassende Konjunkturprogramme, die den Betrieben und damit uns allen wieder zu wirtschaftlichem Schwung verhelfen. Ein starkes Land wie unseres tut sich hier leichter als viele strukturschwache Regionen, beispielsweise im Osten der Republik.

Müssen wir zügig über einen "Einschränkungs-Exit" nachdenken, wenn die Infektionszahlen zurückgehen?

Die erlassenen Maßnahmen belasten die Menschen und unsere Wirtschaft stark. Gleichzeitig war das frühzeitige Eingreifen der Landes- und Bundesregierung allerdings notwendig und richtig, um das Ausbreiten des Virus bestmöglich zu reduzieren. Menschliches Leid und negative wirtschaftliche Folgen konnten dadurch eingegrenzt werden. Nach Einschätzung der Experten ist es derzeit noch zu früh, einen Ausstieg aus den Maßnahmen zu diskutieren. Die Menschen sehnen sich nach Normalität in ihrem Alltag und in ihrer Freizeit, das ist klar. Niemand hat ein Interesse an einem Aufflammen der Pandemie, weil die Schutzmaßnahmen zu früh gelockert wurden.