Von Marie Beichert

Neckar-Odenwald-Kreis. Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, sich gegen Corona impfen zu lassen. Darunter auch viele Jugendliche und junge Erwachsene. Sie haben es satt, nur zu Hause zu sitzen und sehen in den Impfungen unter anderem wieder die Chance auf ein normales Leben, wie es vor Corona einmal war. Catrin Schäfer (20, FSJ’lerin), Markus Sinther (21, Student) sowie die Schülerinnen Julia Münch (20), Lina Kautzmann (17) und Barbara Englert (17), die mindestens schon ihre erste Impfungen erhalten haben, teilten ihre Meinungen im Interview mit der RNZ.

Catrin Schäfer Foto: privat

Welche Vorteile seht ihr in der Impfung? Und welche Nachteile?

Schäfer: In erster Linie möchte ich mich und mein Umfeld natürlich schützen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass man sich aufgrund der Virusmutationen nicht zu sicher fühlen darf. Kritisch also, sich komplett auf die Impfung zu verlassen, auch wenn ich sie als sinnvoll erachte.

Sinther: Die Impfung ist unsere realistische Chance auf eine Rückkehr zu unserem Leben vor der Pandemie. Bevor wir die Herdenimmunität nicht erreicht haben, wird es auch weiterhin Einschränkungen geben. Im Moment sehe ich es als geimpfte Person vor allem als Vorteil, dass die Angst vor einem schweren Krankheitsverlauf verschwunden ist. Man nimmt gerne auch die Möglichkeit wahr, nicht immer einen tagesaktuellen Schnelltest machen zu müssen.

Münch: Ich kann mich und besonders andere damit schützen und mithelfen, Covid-19 einzudämmen, damit ein Ende in ferner Zukunft zu sehen ist. Zusätzlich werde ich durch die Immunisierung ein vereinfachteres Leben führen können, indem mir die Schnelltests erspart bleiben. Als Nachteil sehe ich die Verunsicherung bei Langzeitfolgen.

Kautzmann: Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, mich impfen zu lassen. Es ist von Vorteil, dass durch die Impfung weniger Menschen schwerwiegend an Corona erkranken. Gerade was Risikopersonen betrifft, stellt die Impfung einen großen Schutz dar. Auch Krankenhäuser werden vielleicht etwas entlastet. Problematisch ist, dass man, vor allem zum Zeitpunkt, als die ersten Impfungen vorgenommen wurden, relativ wenig über die Nebenwirkungen der Impfstoffe wusste.

Englert: Ich sehe in der Impfung eine große Chance. Ich finde es wichtig, das Mögliche zu tun, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Wenn ich mich also zwischen der Impfung und einer Erkrankung, deren Verlauf ich nicht einschätzen kann, entscheiden darf, wähle ich die Impfung. Andere haben diese Möglichkeit nicht, daher sehe ich es als sinnvoll an, das Angebot wahrzunehmen.

Glaubt ihr, dass durch die Impfung wieder ein "normales" Leben, wie es vor Corona war, zustande kommen kann?

Schäfer: Früher oder später, ja. Ich glaube, die Infektionszahlen werden sich nach gewisser Zeit ähnlich einpendeln wie bei vergleichbaren Viruserkrankungen. Dennoch braucht es wahrscheinlich Zeit, die Impfstoffe auf alle Mutationen auszurichten, um die Ausbreitung langfristig zu stoppen.

Markus Sinther Foto: privat

Sinther: Ja, allerdings ist es schwierig, eine pauschale Aussage über das Ende der Pandemie zu treffen. Ich denke, dass wir einiges aus dieser Pandemie lernen konnten und vielleicht auch in Zukunft einiges davon weiterhin anwenden sollten. Dazu gehört das grundlegende Verständnis über Alltagshygiene, das Tragen einer medizinischen Maske im risikobehafteten Umfeld, die Möglichkeit, sich an zahllosen Orten die Hände desinfizieren zu können und das Fernbleiben von der Arbeitsstelle, Schule oder der Universität bei Krankheit – unabhängig von deren Ausmaß.

Julia Münch Foto: privat

Münch: Ein komplett normales Leben nicht. Damit das Leben wieder normal ist, muss einiges passieren. Dazu gehört zum Beispiel die vollständige Ausrottung von Covid-19. Ich glaube, die Masken und Schnelltests werden so lange bleiben, bis sich das Virus langsam eingependelt hat und in einem normalen Maß kontrollierbar und wie andere Viruserkrankungen behandelbar wird.

Kautzmann: Dadurch, dass man sich schon an so vieles, was erst wegen Corona fester Bestandteil des Alltags geworden sind, gewöhnt hat, hat man das Gefühl, dass dieser Alltag die neue Normalität ist. Maskenpflicht oder das Testen in der Schule könnten aber sicherlich wegfallen, sobald die meisten geimpft sind. Ich hoffe, dass die Impfung es ermöglicht, normalen Freizeitaktivitäten wieder wie vor der Pandemie nachgehen zu können, ohne dass man eine extra Testbescheinigung braucht.

Englert: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass uns einige Dinge, die erst durch Corona in unseren Alltag gekommen sind, weiterhin begleiten werden – was nicht unbedingt schlecht ist. Natürlich weiß ich nicht sicher, ob bzw. wann ein "normales" Leben ohne Maskenpflicht, Inzidenzen und Co. erreicht werden kann. Allerdings habe ich viel Hoffnung in die Impfung und glaube, dass ohne die Impfstoffe ein Leben wie "damals" kaum umsetzbar ist.

Fühlt/fühltet ihr euch im Moment und während der gesamten Coronakrise als Jugendliche ausreichend gehört?

Schäfer: Ich kann nachvollziehen, dass es für die Politik schwierig ist, Regeln aufzustellen, die für alle Personengruppen sinnvoll sind, weshalb viele Maßnahmen erst mal unverständlich klingen. Selbst wenn man gerne Hobbys etc. nachgegangen wäre und man als Jugendliche natürlich unter mehr oder weniger sozialer Abschottung leidet, war es vermutlich wichtig.

Sinther: Man hat im Laufe der Pandemie gemerkt, dass das deutsche Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten massiv kaputtgespart wurde. Es hätte im Bereich der Bildung einiges mehr an Zeit investiert werden müssen, um wirkungsvolle Hygienekonzepte auszuarbeiten. An den Universitäten konnte man auf eine auch vorher schon gut ausgebaute Struktur zurückgreifen. Auch in Zeiten einer Pandemie war hier ein nahezu normaler Vorlesungsbetrieb möglich, mit dem einzigen Unterschied, dass der Hörsaal leer blieb und die Studenten an ihren Computern daheim saßen. Schade war, dass Unis und Studenten in kaum einer Corona-Verordnung des Landes Erwähnung fanden.

Münch: Nein, der Leistungsdruck ist gleich geblieben bei niedriger Leistung der Lehrkräfte. Dieser unverhältnismäßig hohe Leistungsdruck führte bei vielen Schülerinnen und Schülern (mich eingeschlossen) zu teilweise starken psychischen Belastungen, auf die keine Rücksicht genommen wurde. Auch die Kommunikation war ein sehr großer Problempunkt, der von den Lehrkräften ausging. Allgemein war die nicht vorhandene Digitalisierung ein großes Problem, bzw. auch die fehlende Umsetzung an den Schulen.

Lina Kautzmann Foto: privat

Kautzmann:Im Allgemeinen schon. Ab und zu gab es Unklarheiten, da bei schulischen Angelegenheiten oft nur Richtlinien für Grundschule, Klassen fünf bis zehn oder für die Abschlussklassen kamen. Man wusste allerdings nie so richtig, ob man in der Kursstufe eins/elfte Klasse auch schon zu den Abschlussklassen gehört oder damit ausschließlich die Abiturienten gemeint sind.

Englert: Als Oberstufenschülerin würde ich behaupten, dass ich verhältnismäßig viel Glück hatte. Wir wurden wegen der nahenden Abiturprüfung früher als andere Klassenstufen in die Schule geschickt, sodass für uns mehr Präsenzunterricht stattfinden konnte. Aber ich kann gut nachvollziehen, wenn sich jüngere Schüler oder auch Studenten vernachlässigt fühlen. Mir ist beispielsweise aufgefallen, dass Diskussionen um die Öffnung von Universitäten weniger präsent in den Medien waren als die Strategien von Schulen.

Was hätte man in der Politik für dich besser machen können/müssen?

Schäfer:Man hätte gleich zu Beginn der Impfungen viel mehr Dosen bereitstellen müssen, denn bald wird man das Problem haben, dass der Impfschutz bei einigen schon nachlässt, während andere gerade erst geimpft werden, was die ganze Sache verkompliziert. Ich hoffe, dass die Regierung aus dem Ganzen etwas lernt und sich in Zukunft mehr für Pfleger, die jeden Tag unzähligen Menschen das Leben gerettet und dafür oft selbst zurückgesteckt oder sich in Gefahr begeben haben, einsetzen wird. So kann und darf es nämlich nicht weitergehen. Systemrelevante Berufe müssen ausreichend gefördert und entlohnt werden, sonst wird der Personalmangel so gravierend, dass man eine weitere Pandemie nicht mehr so gut überstehen würde.

Sinther:Zunächst einmal muss gesagt sein, dass ein Lockdown in Zeiten einer Pandemie durchaus gerechtfertigt ist. Allerdings sollte man tatsächlich die Priorität ändern, mit der man beginnt, einzelne Einrichtungen zu öffnen. Bildungseinrichtungen als Grundstein für die Zukunft der Kinder und Jugend sollte immer eine besondere Beachtung zukommen, weshalb ich finde, dass der Öffnung von Schulen und Universitäten eine besondere Bedeutung hätte zukommen sollen. Zudem hätte man sich noch deutlich früher Gedanken über ein besseres öffentliches Nahverkehrsnetz machen müssen, um hier die Überlastung und Überfüllung gerade in Zeiten einer Pandemie umgehen zu können. Arbeitgeber von Industrie und Handel wurden weitestgehend von Auflagen durch die Corona-Verordnungen verschont, was für mich zu einem Unverständnis führt, da dort auch viele Menschen aus unterschiedlichen Haushalten zusammentrafen. Obwohl Schüler oder Student sein quasi der Beruf der jungen Generationen ist, durften sie diese "Freiheiten" nicht genießen.

Barbara Englert Foto: privat

Münch:Besonders an der Testpflicht merkte man, wie sehr Geld eine Rolle in Deutschland spielt. Erst ab der Massenproduktion und den dadurch günstigen Preisen entschied sich Deutschland für die Testpflicht an den Schulen und Unis, obwohl es bekannt war, dass diese Hotspots der Virusverbreitung sind. Auf die Schließung der Schulen wurde meines Erachtens oft viel zu lange gewartet, und das trotz sehr hoher Inzidenzwerte, sodass ich mich besonders in den Wochen vor Weihnachten sehr unsicher fühlte, zur Schule zu gehen.

Kautzmann: Ob und was man hätte besser machen können, ist schwer zu sagen, da es zum einen nicht die eine perfekte Lösung gibt und zum anderen die Situation überall unterschiedlich ist, gleichzeitig aber allgemein geltende Regelungen verordnet werden müssen, sodass es für irgendjemanden immer unpraktisch ist. Die Politik konnte im letzten Jahr einige Erfahrungen sammeln, um in Zukunft in manchen Situationen sinnvoller zu handeln.

Englert: Ich denke, dass die Situation vor allem zu Beginn der Krise schwer einzuschätzen war und dass daher einige Fehler vorprogrammiert waren. Nichtsdestotrotz hoffe beziehungsweise erwarte ich, dass aus den Fehlern gelernt wird und dass die Lockerungen im Sommer nicht wie letztes Jahr im Herbst in eine neue Welle münden.