Von Frank Heuß

Neckar-Odenwald. Es ist nun schon die zweite Fastnachtskampagne, die der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. Dass die "fünfte Jahreszeit" auch einen gehörigen Wirtschaftsfaktor beinhaltet, ist – ohne selbst "närrisch veranlagt" sein zu müssen – leicht erschließbar. Der immense Aufwand, den die Karnevalsgesellschaften zumeist ehrenamtlich betreiben, muss gegenfinanziert werden. Noch wichtiger aber ist Lust und Laune, die zum Wesen der Fastnacht gehören. Dass diese bei den Aktiven momentan recht "eingetrübt" ist, ergab auch das Stimmungsbild, das die RNZ bei Fastnachtsvereinen im Altkreis Mosbach einholte. So äußerten sich mehrere Vereine gar nicht zum Thema.

"Es ist momentan einfach schwierig mit den Planungen. Viel Energie wird investiert, um dann doch wieder rückabwickeln zu müssen", beschreibt Martin Husfeldt, zuständiger Gebietsvertreter im Vorstand des Narrenrings Main-Neckar, was die Karnevalisten momentan umtreibt. Die häufigen Änderungen der Vorschriften machten es oft kaum möglich, wirklich etwas auf die Beine zu stellen. Deshalb haben die meisten Fastnachtsvereine schon im Oktober oder November beschlossen, eine weitere Kampagne entfallen zu lassen.

Aktive der Fastnacht haben immer etwas zu tun. So ist zum Beispiel die Lagerverwaltung zu managen, wo der Blick sich bereits in Richtung der nächsten Kampagne 2022/23 richtet. Besondere Verantwortung lastet dabei auf Vereinsvorsitzenden wie Klaus Brommer von der KG „Neckario“ Neckarelz und Vorstandsmitgliedern der Dachverbände wie etwa Martin Husfeldt vom Narrenring Main-Neckar. Foto: Frank Heuß

"Bei uns ist alles abgesagt", sagt etwa Ann-Kathrin Bulenz von den "Keetzehockern" aus Lohrbach. Dass deren Situation sich nur bedingt mit anderen vergleichen lässt, ist einfach erklärt: In Lohrbach tragen mehrere Vereine die Fastnacht in einer Art "Nebenbetätigung" zusammen, einschließlich des populären Nachtumzuges. "Natürlich fehlen den Beteiligten die Einnahmen, aber wir haben so auch keine Ausgaben", stellt sie fest. Anders ist das bei klassischen Fastnachtsvereinen wie etwa im benachbarten Sattelbach. "Standardkosten wie zum Beispiel die Haftpflichtversicherungen laufen weiterhin durch", gibt "Ratze"-Präsident Rainer Schwaderer zu bedenken, dass man "irgendwann an die Substanz" komme.

Bei den Möglichkeiten, die entfallene Kampagne wenigstens etwas aufzufangen, sind die meisten Vereine kreativ geworden. Häufig sind Verkaufsstände, etwa mit "Hähnchen to go" – also zum Mitnehmen. So machen es u. a. die Sattelbacher Ratze oder auch der Hüffenhardter Carnevalverein. Von Letzterem sieht Vorstandsmitglied Klaus Lang die finanzielle Situation insgesamt als "nicht so dramatisch", da man "keine großartigen Fixkosten" habe. Die Lagerhaltung der vielen Materialien schlägt sich allgemein mehr in der Eigenleistung der Aktiven zu Buche, an der sich wenig ändert.

So unbeschwert ging man anfangs noch mit dem Thema um: Piratenbürgermeister Michael Keilbach und der unglaubliche Hulk stoßen mit Corona-Bier an. Foto: Frank Heuß

Die KG "Neckario" Neckarelz will närrische Partytüten mit spaßigen Utensilien an Verkaufsständen herausgeben. "Viel ist es nicht, aber etwas. Und es macht vielleicht ein wenig Fastnachtsfreude", meint Vorsitzender Klaus Brommer. Ein Autokorso und diverse Fastnachtsvideos sollen wie schon im Vorjahr hinzukommen. Natürlich fehle dem Traditionsverein aber die schon zum dritten Mal entfallende "Schautanz-Gaudi" von überregionaler Beachtung – zwischen den Kampagnen die wesentliche Einnahmequelle. Insgesamt habe man über die Hälfte des üblichen Umsatzes verloren, skizziert Brommer die Ausmaße.

Die Fastnachter der Mosbacher Kolpingfamilie wollen ihre Online-Prunksitzung aus dem Vorjahr wiederholen und etwas weiterentwickeln. "Letztes Mal hatten wir mit über 150 Zuschaltungen eine recht gute Resonanz", nennt Alexander Straus den Grund, sich erneut diesem technischen wie organisatorischen Aufwand zu stellen. Besser als gar keine Fastnachtssitzung sei es schließlich allemal, auch wenn es von der Stimmung her natürlich nicht dasselbe sei.

Bei der "Zigeunerio" Schwarzach ging man wieder mit den traditionellen Narrenbäumchen an den Start. Bereits in der bisherigen Pandemiezeit bemühte man sich um Ausgleich vor allem für den karnevalistischen Nachwuchs, etwa mit Kinder- und Jugendtagen im Freien, die sich oft großer Nachfrage erfreuten.

Von der öffentlichen Hand wurde in den beiden zurückliegenden Pandemiejahren durchaus geholfen, wie die Fastnachter anerkennen. "Es gab Landeshilfen. Vereine, die im Narrenring Mitglied sind, konnten diese beantragen. Wir haben uns dabei auch um das Antragsprozedere gekümmert", gibt Martin Husfeldt zu Protokoll. Ferner haben die Kommunen, wie etwa auch die Stadt Mosbach, oft die Hallenmieten zum Training der Tanzgruppen erlassen.

Auf Fastnachtspartys dicht an dicht Polonaise tanzen bleibt auch in diesem Jahr tabu. Foto: Frank Heuß

Mit Forderungen ist man bescheiden: "Da gibt es andere Branchen, die unterstützt werden müssen", meint etwa Klaus Lang vom HCV. "Hilfreich wäre natürlich, wenn die Vorschriften nicht immer so kurzfristig geändert würden", findet Ralf Junghans, der als zweiter Vorsitzender bei der KG Neckario fungiert. Dass es eben genau an diesem Punkt auch für die Politik angesichts ständig wechselnder Gegebenheiten schwierig ist, stellt er jedoch nicht infrage.

Das wesentliche Folgeproblem sehen die Fastnachter nahezu unisono im Erhalt der Motivation bei den Mitgliedern. Die Mitgliederzahlen bleiben zwar bisher recht konstant, aber die Frage, ob nicht die Beiträge reduziert werden müssten, wenn weniger Aktion stattfindet, kommt immer wieder auf. "Man muss etwas bieten können", stellt Junghans pragmatisch fest. "Die Leute wollen!", unterstreicht dazu Pia von Hülsen, die bei der Neckario gerade erst zur Vizepräsidentin gewählt wurde und sich die Mitgliederbetreuung zur Schwerpunktaufgabe in der Pandemie gemacht hat. "Frustration ist da und wächst, umso länger dieser Zustand dauert, aber wir müssen zusammenhalten!", bekräftig sie.

Ob es nun eine Alternative gewesen wäre, wie aus der Politik zeitweise vorgeschlagen, den Karneval in den Sommer zu verlegen, um der Omikron-Welle auszuweichen? "Das geht einfach nicht!", stellt Martin Husfeldt unmissverständlich klar. Und spricht damit letztlich für die allermeisten Fastnachtsvereine im Raum Mosbach. Kultur und Brauchtum verorten das närrische Treiben fest in die kalte Jahreszeit, heißt es dazu immer wieder. Immerhin eine kleine Verlegung eines Teils der Kampagne in den Frühling hat der Hüffenhardter Carnevalverein vor: "Wir planen im Mai eine abgespeckte Prunksitzung, bei der hauptsächlich unsere eigenen Tanzgruppen die Gelegenheit haben sollen, ihre Tänze dem Publikum vorzuführen", so Klaus Lang.

Nicht wenige lenken den Blick aber schon jetzt auf die Kampagne 2022/23, die traditionell am 11. November eröffnet werden soll. Ob die Corona-Pandemie dann zu Ende sein wird, weiß man zwar nicht sicher, aber "wir planen so, als ob wieder alles möglich wäre", gibt Martin Husfeldt als Richtschnur aus. "Fast alles, was wir machen, bedarf einer langen Vorlaufzeit. Deshalb können wir nicht erst anfangen, wenn wir Sicherheit haben", zeigt er auf. Beispielsweise Schautänze, die in den beiden vergangenen Jahren eingeübt, aber nie aufgeführt wurden, werden nun mitunter schon in neue Formen gebracht. "Die Gruppen wollen natürlich immer was Neues machen", weiß Rainer Schwaderer von den Sattelbacher Ratze. Ein Problem sei das aber nicht, da der sportliche wie der spaßige Teil auch ohne Publikum seinen Nutzen gehabt habe.

Spürbar richtet sich die Hoffnung darauf, spätestens im Frühjahr 2023 wieder die Normalität von vor der Pandemie zu haben. So oder so neigen zumindest die meisten eingefleischten Fastnachter zum Optimismus. Und sicher hätte auch die weniger närrische Bevölkerung nichts dagegen, wenn spätestens mit dem Straßenkarneval im kommenden Jahr das Ende einer entbehrungsreichen Zeit in großem Stile gefeiert werden könnte.