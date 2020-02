Abgeknickte Bäume – wie hier an der L525 zwischen Mosbach und Sattelbach – blockierten am Montagmorgen vielerorts im Kreis die Straßen. Insgesamt ging der Besuch von Sturmtief „Sabine“ in der Region aber eher glimpflich aus. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Es kam nicht ganz so schlimm wie von manchem befürchtet, und doch hat "Sabine" auch in der Region vielerorts ihre Spuren, bleibende Schäden und vor allem viel Arbeit hinterlassen. Ab 4 Uhr wurde es am Montagfrüh ernst für die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, THW und Polizei, die im Neckar-Odenwald-Kreis zu rund 120 vom Sturmtief ausgelösten Einsätzen ausrücken mussten.

Insgesamt ging der Besuch von Sturmtief „Sabine“ in der Region aber eher glimpflich ab. Foto: Kottal

Die gute Nachricht vorab: Zu schwerwiegenden Personenschäden kam es in der vom Winde verwehten Region nicht. Polizei und Feuerwehr berichteten übereinstimmend von zwei leicht verletzten Autofahrern, deren Fahrzeuge von herabstürzenden Bäumen getroffen worden waren und jeweils einem verletzten Radfahrer und Fußgänger, die offenbar Windböen zu Fall gebracht hatten.

Der Radfahrer stürzte am Schrankenberg in Buchen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 78-Jährige war am Montag kurz vor 9.30 Uhr mit seinem Zweirad unterwegs, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Am Sonntag gegen 20.20 Uhr fuhr eine 57-Jährige mit ihrem Ford auf der Kreisstraße von Buchen in Richtung Mudau. Aufgrund des Sturmes fiel ein Baum auf das Dach des Fords. Glücklicherweise fiel er in den Bereich der Rücksitzbank. Das Dach wurde eingedrückt und durch weitere Äste wurde die Windschutzscheibe durchschlagen.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen in Form von Prellungen. Die Strecke wurde anschließend aufgrund des Sturmes komplett gesperrt. In der Kleinansiedlung Wemmershof, zur Stadt Adelsheim zählend, soll dem Vernehmen nach ein Mast auf eine Halle gestürzt sein.

Rund 25 Einsätze, die in Zusammenhang mit "Sabine" standen, hat man beim Polizeipräsidium Heilbronn für den Zeitraum Sonntagabend/Montagfrüh und das Gebiet Neckar-Odenwald-Kreis registriert, wie Polizeisprecher Carsten Diemer auf RNZ-Nachfrage erklärt. Für die Polizei selbst sei da dann aber meist weniger zu tun gewesen, vielmehr waren im Nachgang von Meldungen zu umgestürzten Bäumen nach ersten Sicherungsmaßnahmen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Straßenmeisterei gefragt und gefordert.

"Wir hatten etwa 380 Männer und Frauen im Einsatz", erläutert Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, auch die Rettungskräfte des Deutschen Roten Kreuzes mussten aufgrund des Sturmtiefs gleich mehrfach (mit) ausrücken. Gut 300 Anrufe seien, so Kirschenlohr weiter, in der integrierten Rettungsleitstelle eingegangen, wo man sich mit einer stärkeren Besetzung auf die arbeitsreiche Nacht und den ebenso intensiven Folgetag vorbereitet hatte.

Die Bereitschaft "hochgesetzt" hatte man natürlich auch bei den Feuerwehren im Kreisgebiet, die dann – wie erwartet – auch einiges zu tun bekamen. Kreisbrandmeister Kirschenlohr berichtet von Einsätzen in Adelsheim, Aglasterhausen, Billigheim, Binau, Buchen, Elztal, Fahrenbach, Hardheim, Haßmersheim, Höpfingen, Limbach, Mosbach, Mudau, Neckargerach, Neckarzimmern, Obrigheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg, Schefflenz, Schwarzach, Waldbrunn und Walldürn.

Etliche Kreis- und Landesstraßen sowie Gemeindeverbindungswege mussten aufgrund umgestürzter Bäume oder großer Baumteile auf der Fahrbahn zumindest vorübergehend gesperrt werden, etwa die Verbindungen zwischen Sattelbach/Lohrbach und Mosbach oder zwischen Weisbach und Schollbrunn. Im waldreichen Bereich rund um Mudau und Rumpfen wurden ebenfalls mehrere Straßen gesperrt.

Gleich mehrfach vom Winde verweht wurden Trampoline, Pergolen und anderweitige Garteneinrichtungen. Foto: Schattauer

In Aglasterhausen, Billigheim und Elztal kam es zu vorübergehenden Stromausfällen, die genaue Ursache dafür konnte der Kreisbrandmeister am Montag allerdings noch nicht nennen. Wohl aber vermelden, dass das Stromnetz inzwischen wieder stabil funktioniert.

Neben Bäumen erwischten die Windböen in der Region auch etliche Dächer: Mitgerissene Ziegel wurden am Montagmorgen unter anderem aus Aglasterhausen und Dallau gemeldet, auch in Sattelbach deckte "Sabine" gleich mehrfach Dächer – in Teilen – ab. Auch Trampoline, Gartenmöbel oder Pergolen wurden von den Sturmböen fortgeweht und fanden sich in stattlicher Entfernung zum ursprünglichen Standort wieder, in Sattelbach wie andernorts.

Sicherheitshalber abgesperrt wurde am Montag auch der Bereich um eine Getränkehandlung in Haßmersheim, wo laut Kreisbrandmeister Kirschenlohr das Dach aufgrund von Sturmschäden als einsturzgefährdet galt.

Komplett abgedeckt werden musste eine vom Sturm beschädigte Scheune in der Dorfmitte von Reichenbuch. Foto: Schattauer

Besonders viel Arbeit verschaffte die unheilvolle "Sabine" Eugen Mayer in Reichenbuch. Das bereits angegriffene Dach seiner alten Scheune in der Dorfmitte war am frühen Montagmorgen vom Sturm derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass Mayer sich entschied, das komplette Ziegeldach abzutragen – schon um ein (weiteres) Umherfliegen von Tonziegeln zu vermeiden.

Gemeinsam mit Helfern war Mayer ab 7 Uhr in der Früh im Einsatz, die Lindenbrunnenstraße musste für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Sicherheitshalber abgesperrt wurde am Montag auch der Bereich um die Getränkehandlung "Oess und Bulling" in Haßmersheim, wo das Dach aufgrund von Sturmschäden als einsturzgefährdet galt. "Sicherheit geht vor", hieß es dazu von Inhaberseite, das Geschäft blieb am Montag geschlossen.

Gesperrt oder zumindest verwaist waren am Montagmorgen auch die Zugstrecken in der Region. Während in Mosbach die ersten Stadt- und Regionalbahnen im Laufe des Vormittags wieder durch den Bahnhof rollten, ruhte der Schienenverkehr auf der Westfrankenbahn aufgrund laufender Aufräumarbeiten bedeutend länger.

Auch (Schul-) Busse verkehrten nur zum Teil, die Schulen hatten – auf Geheiß des Kultusministeriums – den Eltern aufgrund der Sturmwarnungen die Wahl gelassen, ihr(e) Kind(er) zur Schule zu schicken oder nicht. Unterricht wurde jedenfalls regulär abgehalten. Ob dabei aus aktuellem Anlass die Auslöser und Auswirkungen von extremen Wetterereignissen erörtert wurden, ist nicht bekannt.

Auch im Hohenlohekreis beschäftigte Sabine die Einsatzkräfte: In der Zeit von 22.16 Uhr am Sonntagabend und 8.30 Uhr am Montagmorgen kam es auch im gesamten Bereich Hohenlohe zu insgesamt 25 Polizeieinsätzen aufgrund des Sturmtiefs. Überwiegend wurden auf der Fahrbahn liegende Bäume gemeldet. Straßen mussten vorübergehend gesperrt werden. Der Main-Tauber-Kreis mit 16 Einsätzen blieb relativ verschont.