Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Hochwasser verzeichneten am Dienstag die Messstellen des Regierungspräsidiums Karlsruhe an der Elz in Mosbach und der Schefflenz in der gleichnamigen Gemeinde sowie in Allfeld. Und auch aus Aglasterhausen wurde der RNZ ein erhöhter Pegelstand des Schwarzbachs gemeldet.

In Mittelschefflenz trat das Wasser deutlich über die Ufer und überflutete unter anderem die Fußgängerbrücke am Feuerwehrhaus. Foto: Karl Wilhelm Beichert

In Mittelschefflenz trat der Wasserlauf deutlich über die Ufer, unter anderem die Fußgängerbrücke am Feuerwehrhaus wurde überflutet und ein Rückhaltebecken lief voll.

Nachdem der Hochwasserschutz vorbereitet und in Schefflenz auch eine Straße gesperrt worden war, gab die Einsatzleitstelle gegen 15.40 Uhr in den betroffenen Kommunen bereits schon wieder Entwarnung und meldete sinkende Wasserstände, berichtet Polizeisprecher Gerald Olma. Personen seien durch die Hochwasser nicht verletzt worden.