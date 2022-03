Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein Erster Landesbeamter ist in Baden-Württemberg Stellvertreter des Landrats. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist Dr. Björn-Christian Kleih der Erste Landesbeamte. Nach der Flüchtlingswelle 2015/16 bewältigt er nun in Abstimmung mit Landrat Dr. Achim Brötel die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine im Kreis. Im Interview mit der RNZ gibt Kleih aktuelle Einblicke und betont: "Als Verwaltung sind wir gerüstet, um auch diese Herausforderung zusammen mit unseren Partnern und den Bürgern zu stemmen!"

Seit drei Wochen herrscht Krieg in Europa. Wie hat sich der Kreis in den ersten Tagen des Krieges auf die Geflüchteten vorbereitet?

Zunächst muss man vielleicht festhalten, für was das Landratsamt zuständig ist: Das sind die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten samt Sozialarbeit, Leistungsrecht, (neben der Stadt Mosbach) Aufenthaltsrecht und für 20 Kommunen auch das Integrationsmanagement. Wir haben also in den ersten Tagen unsere Akquise von Wohnraum verstärkt und die Einrichtung von Notunterkünften geplant. Außerdem verstärken wir auch unser Team und schauen intern, aus welchen Abteilungen wir Mitarbeiter heranziehen können. Auch gab und gibt es einen engen Austausch mit den freien Trägern, die für uns die Sozialarbeit übernehmen. Um die Bevölkerung zu informieren, haben wir auf unserer Webseite die Informationen gebündelt, und was wir an hilfreichen Informationen erhalten, leiten wir in die Rathäuser weiter. In Kürze werden wir unter Federführung des Caritasverbands eine muttersprachliche Erstberatung für Ukraine-Vertriebene anbieten.

Dr. Björn-Christian Kleih. Foto: rnz

Zum Thema Wohnraum: Welche Bedingungen müssen denn erfüllt sein, damit der Landkreis eine Wohnung überhaupt anmieten kann?

Wir brauchen Wohnungen, außerdem Häuser, die sich als Sammelunterkünfte nutzen lassen. Einzelne Zimmer mieten wir nicht an, es muss die Möglichkeit zu einer eigenständigen Lebensführung geben. Auf unserer Webseite gibt es ein Ukraine-Formular dafür; wir haben auch schon guten Rücklauf erhalten. Dabei stellen wir sicher, dass der Wohnraum, der uns für Ukraine-Flüchtlinge angeboten wird, auch nur so genutzt wird.

Viele Menschen stellen ja aber gerade ihr Gäste- oder Kinderzimmer in der eigenen Wohnung zur Verfügung, Küche und Wohnzimmer teilt man sich mit den Geflüchteten. Ist das dann überhaupt zulässig?

Es ist nicht nur zulässig, es ist auch vorbildlich, wenn bei ausreichend Platz Hilfe geleistet wird. Als Landratsamt können wir aber nur Unterkünfte mieten, bei denen die eigenständige Lebensführung möglich ist, das heißt keine einzelnen Zimmer in Privatwohnungen.

Das heißt, für diese private Form der Unterbringung gibt es auch keine finanzielle Unterstützung?

Wir können solchen Wohnraum nicht anmieten, aber natürlich bekommen Geflüchtete finanzielle Unterstützung, sobald sie angemeldet sind. Hier empfehlen wir den Abschluss eines entsprechenden Mietvertrags.

Welche Behördengänge sind denn zu erledigen, wenn man als Geflüchteter in Deutschland ist?

Das kommt natürlich darauf an, was der oder die Geflüchtete vorhat. Wenn jemand nicht nur durchreist, ist es wichtig, sich anzumelden. Das macht man beim Bürgermeisteramt der jeweiligen Gemeinde. Dort gibt es dann auch einen Kurzantrag, über den man Geldleistungen und eine Aufenthaltserlaubnis beantragen kann. Dabei geht es jetzt um die schnelle Ersterfassung; die ausführlichere erkennungsdienstliche Erfassung wird dann später folgen. Primär soll jetzt kein Flaschenhals entstehen. Auch für Leute, die schon einen Arbeitgeber haben und sofort loslegen wollen, gibt es eine Lösung. Parallel dazu kann man finanzielle Unterstützung beim Landratsamt anfordern, wenn kurzfristige Bedarfe entstehen – etwa wenn eine medizinische Behandlung erforderlich wird oder Lebensmittelgutscheine benötigt werden.

Und wissen denn die Mitarbeitenden bei den Städten und Gemeinden auch, welche Vorschriften für ukrainische Flüchtlinge gelten?

Es gibt einen engen Austausch mit Städten und Gemeinden, und wir versuchen natürlich, diese auch auf dem aktuellen Stand zu halten. Aber natürlich gibt es Sonderkonstellationen, bei denen die Gemeinden dann bei uns nachfragen.

Sie haben als Erster Landesbeamter bereits 2015/16 eine Flüchtlingswelle gemanagt. Was ist dieses Mal anders?

Das fängt natürlich bei der geografischen Lage an: Das Kriegsgebiet grenzt direkt an die Europäische Union. Wir erleben deshalb dieses Mal auch einen unmittelbaren Zustrom an Flüchtlingen. Das war 2015/16 anders. Durch die rechtlichen Grundlagen in der Ukraine haben wir auch eine ganz andere Zusammensetzung. Männer im wehrfähigen Alter dürfen die Ukraine nicht verlassen. Die Menschen, die in Deutschland ankommen, sind zu einem sehr großen Teil Frauen und Kinder. Die Flüchtlinge können sich in der EU frei bewegen. Zudem ist die vorläufige Unterbringung hier auf nur sechs statt der sonst üblichen 24 Monate verkürzt. Neben der visumfreien Einreise dürfen diese Flüchtlinge auch einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Und was noch anders ist, ist die große Unsicherheit. Keiner weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert, wie er weitergeht.

Sie haben schon die Lage des Kriegsgebietes angesprochen. Ist das vielleicht auch der Grund für die große Hilfsbereitschaft der Menschen?

Es ist leichter, an die EU-Außengrenze zu gehen und dort zu helfen. Im Gegensatz zur Situation 2015/16 gibt es derzeit keine im Ansatz kanalisierte Aufnahme, etwa durch einen Grenzübergang. Die Menschen begeben sich selbstständig in die Tiefe des Raums oder werden im Privat-Pkw oder im Privatbus gebracht. Das verändert auch für uns die Situation.

Teilweise hatte man in den vergangenen Wochen das Gefühl, alle Hilfsorganisationen wollen ein Stück vom selben Kuchen: Unterkünfte, Dolmetscher. Gibt es Wege, um diese Ressourcen etwas besser zu verteilen? Kann der Kreis da überhaupt eine koordinierende Stellung einnehmen?

Wir als Landratsamt betrachten das natürlich zunächst einmal von unserer Zuständigkeit und unserem Bedarf her. Weil das jeder tut, gibt es eine wöchentliche Koordinierungsrunde. An der nehmen ein Vertreter der Gemeinden im Kreis, ein Vertreter der Wohlfahrtsverbände und die beiden Ausländerbehörden teil; als Landratsamt haben wir auch den Part der unteren Aufnahmebehörde. Dort besprechen wir die Dinge, die abzustimmen sind.

Reicht der Wohnraum, den Sie für die vorläufige Unterbringung anmieten können, oder wird es wieder Zeltunterkünfte geben müssen?

Im Moment sind die Leute zu einem sehr großen Teil privat untergebracht. Aber wir müssen für den Fall gerüstet sein, dass wir über die Erstaufnahmelinie des Landes oder durch Umverteilungen eine Vielzahl von Flüchtlingen zugewiesen bekommen. Es kann auch der Fall eintreten, dass Private mit Hilfe, die zunächst gut funktioniert hat, überfordert sind. Ich denke, dafür sind wir gerüstet – eventuell auch mit Notunterkünften. Wir wollen aber solche Lösungen möglichst vermeiden, denn die Zusammensetzung der Flüchtlinge ist dieses Mal wie gesagt eine ganz andere als noch 2016.

Die Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten aus der Ukraine ist riesig. Foto: dpa

Wie schnell kann man da als Behörde überhaupt reagieren?

Wir sind es gewohnt, schnell und unbürokratisch zu reagieren. Die Frage ist aber, ob wir den Menschen einen Gefallen tun, wenn wir sie in großen Sammelunterkünften unterbringen. Es ist eine besonders schutzbedürftige Klientel. Die Frauen und Kinder sind von anderen Familienmitgliedern getrennt und müssen ja gegebenenfalls auch wieder zusammengeführt werden. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Wochen eine stärkere staatliche Steuerung des Flüchtlingszugangs bekommen. Ich halte das auch für sinnvoll. Und in diesem Rahmen der staatlichen Zuweisungen von Flüchtlingen kann ich sagen: Wir sind leistungsbereit.

Gibt es denn eigentlich offizielle Angaben zur Zahl der Geflüchteten?

Leider nur Schätzungen. Etwa drei Millionen Menschen sind wohl bislang aus der Ukraine geflohen, 175.000 von ihnen wurden in Deutschland gemeldet. Man muss aber wohl von einer höheren Zahl ausgehen. Die Städte und Gemeinden haben beim Landratsamt bis Mittwoch 298 geflüchtete Ukrainer gemeldet, bei der Stadt Mosbach wurden 101 gemeldet. Die Zunahme ist täglich sehr hoch. Von diesen Gemeldeten sind aktuell 41 Personen in einer vorläufigen Unterbringung, der Rest in Privatunterkünften. Das werte ich als tolles Zeichen der Hilfsbereitschaft.

Warum ist die Hilfsbereitschaft so groß?

Ein Land, das uns sehr nahe ist, wurde angegriffen. Die Ukraine gehört zwar nicht zur EU, wir sind aber doch davon ausgegangen, dass unsere Rechts- und Friedensordnung dorthin ausstrahlt. Von daher fühlt sich der Angriff auf die Ukraine für mich – wie sicher für viele – wie ein Angriff auf uns alle an. Dieser Überfall auf ein freies Land ist ein Skandal und ein Verbrechen. Und ich finde es auch deshalb absolut erforderlich, dass die Opfer dieses Verbrechens hier aufgenommen werden.

Was kann denn eigentlich jeder Einzelne tun, um zu helfen?

Natürlich an Hilfsorganisationen Geld spenden, die hier oder vor Ort Hilfe leisten. Sachspenden sollte man nur auf konkrete Aufrufe der Hilfsorganisationen hin machen. Es gibt zudem Portale, die private Unterkünfte vermitteln. Dann gibt es die Möglichkeit, uns Wohnraum zu melden. Außerdem können sich Menschen, die sowohl Deutsch als auch Ukrainisch sprechen, als Sprachmittler bei den Gemeindeverwaltungen melden.

Drei Wochen sind seit Kriegsbeginn vergangen. Hätten die Behörden nicht auch schon schneller kurzfristige Lösungen bereitstellen können?

Wir stehen seit Kriegsbeginn dort bereit, wo staatliche Hilfe erforderlich ist. Das ist unsere Aufgabe. Das private Engagement, das wir erleben, ist Ausdruck einer Zivilgesellschaft, die ihre Werte lebt. Das ist gut – und braucht nicht die Vorstellung, dass damit ein staatliches Defizit ausgeglichen würde. Wir stehen vor einer großen Aufgabe, die sich nur gemeinsam bewältigen lässt.

Im Endeffekt kommen ja seit sieben Jahren Flüchtlinge in den Kreis. Welche Kapazitäten gibt es eigentlich noch?

Flüchtlinge gab es ja auch schon vorher. Dieser Zugang aus anderen Ländern geht weiter, das steht außer Frage. Deshalb planen wir in Adelsheim eine größere Gemeinschaftsunterkunft. Und zu dieser Entwicklung kommen jetzt die Geflüchteten aus der Ukraine dazu, in einem hohen Tempo. Man spürt schon eine Verknappung, gerade was die Ausstattung angeht. Da wird es sicher noch an mancher Stelle ruckeln und holpern. Das ist in solchen Lagen aber auch nichts Ungewöhnliches, und im Landratsamt wissen wir, wie man damit umgeht. Deshalb kann ich nur wiederholen: Als Verwaltung sind wir gerüstet, um unseren Teil zu leisten. Die Herausforderung werden wir zusammen mit den Städten und Gemeinden, unseren Partnern und den Bürgern stemmen.