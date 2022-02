Dicht an dicht stehen Solarpaneele in Deutschlands größtem Solarpark. Das Verkehrsministerium Baden-Württembergs will nun prüfen, ob es Interesse und Potenzial für Solaranlagen auch entlang von Bundes- und Landesstraßen gibt. Foto: picture alliance / dpa / EnBW

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Auf den ersten Blick klingt es ganz einfach und logisch: "Initiative für mehr Fotovoltaik an Bundes- und Landesstraßen in Baden-Württemberg" überschrieb die Pressestelle des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg dieser Tage eine Mitteilung. "Um klimafreundliche Energiequellen auszubauen und Eingriffe in die Natur dabei möglichst gering zu halten, nimmt die Landesregierung verstärkt ungenutzte Flächen entlang der Verkehrswege in den Fokus", heißt es in der Mitteilung. Was logisch klingt, hat viele Aspekte.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann betont: "Klimaschutz ist ein zentrales Ziel auch der Verkehrspolitik. Deshalb wollen wir die zahlreichen Flächen entlang der Verkehrswege für erneuerbare Energien nutzen." Das verbinde Flächenschonung und Klimaschutz laut Ministerium "auf sinnvolle und vorbildliche Weise". Die Energieversorger werden aufgefordert, aktiv zu werden, sind angehalten, ihr Interesse zu bekunden.

Florian Dold ist Vorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft Neckar-Odenwald. "Wir haben natürlich immer Interesse an Flächen. Und grundsätzlich ist es uns am liebsten, wenn es Flächen sind, die ohnehin nicht für anderes genutzt werden können", erklärt er. Ob man Interesse an Fotovoltaik-Anlagen entlang der Straßen hätte? "Da müssten wir in die Planung gehen, und wenn es möglich ist, werden wir auch Interesse bekunden." Man wolle weiterwachsen, aber neue Anlagen müssen auch finanzierbar sein, erklärt Dold.

Potenzial im Kreis ist rein rechnerisch da: Laut Auskunft des Landratsamtes des Neckar-Odenwald-Kreises betreuen die Straßenmeistereien circa 142 Kilometer Bundesstraßen und circa 372 Kilometer Landesstraßen. Auch die Kreisbehörde selbst sucht nach Potenzialen. Landrat Dr. Achim Brötel sagte in seiner Rede zum Haushalt des Kreises für das laufende Jahr: "Bei unseren Verwaltungsgebäuden wollen wir gezielt in Klimaschutz, Barrierefreiheit und die energetische Sanierung investieren. So sollen auf den Dächern verschiedener Verwaltungsgebäude in Mosbach und Buchen weitere Fotovoltaikanlagen errichtet werden. Wir wollen dadurch zumindest unseren eigenen Stromverbrauch selbst abdecken können."

Die Stadtwerke Mosbach sind seit Kurzem an einem Verband beteiligt, um sich zusammen mit anderen der Energiewende zu stellen: 19 weitere Stadtwerke und das Aachener Netzwerkunternehmen Trianel sind dabei. Zusammen werden sie insgesamt 500 Millionen Euro investieren – in Wind- und Solarkraft.

"Welche Projekte das sind, das entscheiden dann die Gesellschafter", erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Jaksz. Aktuell würden interessante Standorte untersucht, auch in der Region. Zum Vorschlag des Verkehrsministeriums sagt Jaksz: "Wenn entlang der Straßen gute Standorte sind – warum nicht? Es gibt aber auch attraktive Standorte entlang von Bahnlinien." Wobei die Stadtwerke Mosbach nun nicht "losziehen und nach Standorten suchen" werden. "Das macht dann unser Verband."

Die EnBW ist zuversichtlich, muss aber auch noch analysieren: "Die EnBW ist stets auf der Suche nach neuen Projektansätzen. Flächen neben Bundes- und Landesstraßen bieten sich aufgrund der Vorbelastung durch die vorhandene Infrastruktur sehr gut für den Ausbau der Fotovoltaik mit Freiflächensolaranlagen an. Das Potenzial daraus werden wir für uns noch bewerten."

Im Verkehrsministerium wollte man mit der Pressemitteilung einen frühen Schritt einleiten und kommunizieren: In Zusammenarbeit mit dem Verband für Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg und dem Verband kommunaler Unternehmen werden eine Marktanalyse vorgenommen und das Interesse von Energieversorgern erhoben. "Es geht erst einmal darum, überhaupt zu ermitteln, wo Interesse besteht und wie sich die Anlagen realisieren lassen", sagt eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage. Zunächst sei beispielsweise daran gedacht, Solaranlagen vorrangig an Lärmschutzwänden und Stützelementen anzubringen. Bei den weiteren Planungen und der Umsetzung werde natürlich auch auf die Interessen des Insektenschutzes und des Blühstreifenprogramms geschaut.

Um die Potenziale zur solaren Stromgewinnung optimal nutzen zu können, ist die Ausrichtung und Lage der Flächen entscheidend. Beispielsweise kommen laut Ministeriumsangaben Böschungsflächen oder Lärmschutzbauwerke in Ost-Westrichtung maßgeblich infrage. Neben dem Potenzial – also der Sonneneinstrahlung – müssen Standorte für erneuerbare Energien aber auch noch andere Kriterien erfüllen: Der Strom muss ans Netz kommen, es müssen auch sicherheitsrelevante Themen wie Auslaufzonen bedacht werden. Weiteres Thema ist die Pflege: Wie kann das Zuwuchern solcher Anlagen verhindert werden?

Torsten Höck, Geschäftsführer des Verbands für Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg, meint: "Jede Kilowattstunde regenerativ erzeugter Strom zählt." Das Ministerium will nach Eingang der Interessenbekundungen die Flächen prüfen und mit den Interessenten Kontakt aufnehmen. Auch die werden alle Aspekte beleuchten. Ganz so schnell werden Fotovoltaik-Anlagen das Straßenbild wohl noch nicht prägen ...