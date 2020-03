Auch in Zeiten von Coronavirus und Grippe sind die Krankenhäuser auf Blutspendepräparate angewiesen. Deshalb werden DRK-Blutspendetermine auch nicht ausgesetzt. Foto: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Reihenweise werden Veranstaltungen abgesagt, am Montagabend haben Bund und Länder weitere Maßnahmen beschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Es gibt aber ein paar Veranstaltungen, die trotzdem stattfinden. Und die für andere lebenswichtig sein können: Blutspendetermine in der Region.

"Es gibt aktuell schon einen Einbruch der Spenden durch die Grippewelle, durch das Coronavirus hat sich diese Situation nun noch einmal verschärft", berichtet der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Mosbach, Steffen Blaschek. "Auch in Zeiten der Grippewelle und des Coronavirus sind wir auf Blutspender angewiesen, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können", heißt es auch auf der Webseite des Blutspendedienstes Baden-Württemberg – Hessen.

Statistisch gesehen wird das meiste Blut inzwischen zur Behandlung von Krebspatienten benötigt. Es folgen Erkrankungen des Herzens, Magen- und Darmkrankheiten, Sport- und Verkehrsunfälle. Bei schweren Unfällen kann es vorkommen, dass wegen innerer Verletzungen mindestens zehn Blutkonserven pro Unfallopfer bereitstehen müssen.

"Ein großer Teil der Bundesbürger ist mindestens einmal im Leben auf das Blut anderer angewiesen", erklärt Blaschek. "Würden wir nun Blutspendetermine absagen, hätten wir massivste Probleme, die Versorgung sicherzustellen."

Deshalb hat der Blutspendedienst des DRK auch Maßnahmen beschlossen, um die Blutspende sicherer zu machen. So wird potenziellen Spendern bereits am Eingang die Temperatur gemessen, und sie werden aufgefordert, sich die Hände zu desinfizieren. Menschen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen werden (wie bei der normalen Grippe auch) nicht zur Blutspende zugelassen. "Sollten Sie den Verdacht haben, sich mit Coronavirus infiziert zu haben, kommen Sie nicht auf den Blutspendetermin, sondern konsultieren Sie einen Hausarzt. Auf unserem Blutspendetermin testen wir Sie nicht auf das neuartige Coronavirus", so eine Mitteilung des DRK. Außerdem dürfen Reisende, die aus einem der vom Robert-Koch-Institut benannten Risikogebiete zurückkehren, bis vier Wochen nach ihrer Rückkehr kein Blut spenden.

Ganz unabhängig von Coronavirus wird das gespendete Blut vom DRK vor dem Einsatz untersucht. "Bisher geht man davon aus, dass das Virus ohnehin nicht durch Blutpräparate übertragen wird", so Blaschek. Dafür seien die Sicherheitsstandards zu hoch. Alle Spendewilligen unterziehen sich vor der Spende einer Untersuchung durch einen Arzt auf dem Blutspendetermin. Dieser lässt nur gesunde Menschen zur Blutspende zu.

Spendewillige, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, Kontakt zu einem an Covid-19 Erkrankten hatten oder gar Krankheitssymptome zeigen, sollen gar nicht erst zum Blutspendetermin erscheinen, um andere nicht zu gefährden. "Die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer sind speziell geschult und halten alle Hygienemaßnahmen ein", versichert das DRK.

In den kommenden Wochen finden einige Blutspendetermine im Kreis statt. Steffen Blaschek wirbt darüber hinaus bei allen Gemeinden darum, Hallen für Spendenaktionen zur Verfügung zu stellen.

Info: 20.3.: Neudenau; 30.3.: Aglasterhausen; 8.4.: Buchen; 9.4.: Osterburken; 15.4.: Schefflenz; 23.4.: Obrigheim; 27.4.: Limbach; 11.5.: Neckargerach; 13.5.: Sulzbach; 25.5.: Hardheim.