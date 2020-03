Neckar-Odenwald-Kreis. (pm/rnz) Auch die Arbeitsagenturen und Jobcenter reduzieren in Corona-Zeiten die persönlichen Kontakte auf das Nötigste und setzen vermehrt auf Telefon und Internet. So will man einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen.

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in den Dienststellen bleibt bestehen, allerdings nur für Notfälle. Grundsätzlich sollten alle Anliegen jedoch telefonisch geklärt werden. Auch Arbeitslosmeldungen können per Telefon erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden.

"Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen, es gibt keine Sanktionen", betont man seitens der Arbeitsagenturen. Diese Termine müssen nicht abgesagt werden, Betroffene müssen auch nicht anrufen. Anträge können formlos per E-Mail oder über die "eServices" (www.arbeitsagentur.de/eServices) gestellt oder in den Hausbriefkasten eingeworfen werden. Es entstehen keine Nachteile, wenn man nicht persönlich vorspricht.

Alle wichtigen Antragsformulare sind auch im Internet zu finden: Anträge auf Arbeitslosengeld I unter www.arbeitsagentur.de/eservices, Weiterbewilligungsanträge für die Grundsicherung unter www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2.

"Es werden so schnell wie möglich zusätzliche Telefonnummern in den Städten und Regionen geschaltet und dann sowohl über die Internetseiten als auch über die Presse bekannt gegeben", teilt die Bundesagentur für Arbeit mit. Das scheint auch zwingend nötig, denn schon im Verlauf des Dienstags musste man einräumen, dass das Telefonnetz aktuell überlastet ist.

"Das Anrufaufkommen ist in den letzten Tagen auf das Zehnfache des üblichen Niveaus gestiegen. Dadurch ist das Telefonnetz unseres Providers überlastet", teilt die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim mit. Bis die telefonischen Kapazitäten erweitert sind, wird darum gebeten, auch die Anrufe auf Notfälle zu beschränken.

Wenn Termine entfallen oder eben auch telefonischer Kontakt nicht möglich ist, "entstehen für die Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile", unterstreicht die Arbeitsagentur. In diesen schwierigen Zeiten werde so gut es geht unbürokratisch und flexibel agiert, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Auch Fristen in Leistungsfragen werden demnach vorerst ausgesetzt. Kund(inn)en sollen rechtzeitig eine Nachricht erhalten, wenn sich diese Regelungen ändern.