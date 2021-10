Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Überraschungen sind nicht jedermanns Sache. Es sei denn, sie sorgen tatsächlich bei jedem für Freude. Der Jahresabschluss 2020 des Kreises, der im Rahmen der jüngsten Kreistagssitzung in Dallau festzustellen war, darf zu diesen Positiv-Überraschungen gezählt werden. Kaum hatte Bürgermeister und Kreisrat Marco Eckl seine Kollegen in der Elzberghalle begrüßt, durfte Landrat Dr. Achim Brötel auf den Abschluss verweisen, der deutlich besser ausgefallen ist, als man das erwartet hatte. Statt eines kalkulierten zarten Plus von rund 128.000 Euro beschloss man das Haushaltsjahr 2020 mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 5,96 Millionen Euro. "Es ist top gelaufen", würdigte Brötel – "trotz Corona".

Dass das Ergebnis deutlich besser ausfiel als geplant, lag an mehreren Faktoren und Effekten. So entwickelten sich die Grunderwerbssteuereinnahmen viel besser als gedacht. Eine höhere Beteiligung des Bundes an Kosten der Unterkunft nach SGB II verbesserte das Ergebnis um stolze 2,3 Millionen Euro, höher ausgefallene Schlüsselzuweisungen des Landes um weitere 1,7 Millionen Euro. Auch der vom Kreis auszugleichende Verlust der Neckar-Odenwald-Kliniken fiel geringer als erwartet aus. So war man in der Lage, Schulden zu tilgen, die Ergebnisrücklage des Kreises aufzustocken und zugleich stattliche Rückstellungen für Personalaufwendungen zu bilden. Den Hebesatz der Kreisumlage hatte man schon mit einem Nachtragshaushalt für 2020 von 31 auf 30 Prozent gesenkt.

Der Jahresabschluss sei "korrekt aus den Büchern ermittelt", unterstrich der neue Leiter des Rechnungsprüfungsamts, Maik Dick; das Team um Kreiskämmerer Michael Schork habe ordentlich und genau gearbeitet. Die Pro-Kopf-Verschuldung habe zum Jahresende 2020 bei 101 Euro pro Kreiseinwohner gelegen, ergänzte Dick noch. Als Landesdurchschnitt gab er 116 Euro pro Kopf an.

Ähnlich zufrieden wie Landrat Brötel zeigten sich die Fraktionen im Kreistag über den Jahresabschluss. "Der Abschluss zeigt, dass man vieles richtig gemacht hat", befand Klaus Gramlich für die CDU. Dank Einmaleffekten und strukturellen Veränderungen sei man zu einem besseren Ergebnis gekommen; auch Bund und Land seien hier lobend zu erwähnen, so Gramlich. Die Reduktion der Schulden sei erfreulich, ebenso der Umstand, dass der Landkreis dank des positiven Ergebnisses wieder "etwas auf der hohen Kante" habe.

Dass wohl nur selten der tatsächliche Verlauf eines Haushaltsjahres "so wenig erwartbar" gewesen sei wie im vergangenen Jahr, das verdeutlichte Thomas Ludwig für die Freien Wähler. Auch er lobte Schutzschirme und Sonderzahlungen. Das gute Jahresergebnis verschaffe finanziell Luft für künftige, problembeladene Jahre. Die brächten ausreichend Herausforderungen, etwa im Bereich der Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz oder Jugendhilfe.

Über das "geschaffene Polster", etwa mit den Rückstellungen für Überstunden/Urlaub, freute sich auch Norbert Bienek (SPD), ebenso über die Reduzierung des Schuldenstands um rund 1,6 Millionen Euro. Die Verwaltung, so der Kreisrat, habe umsichtig und sorgfältig gewirtschaftet, die Corona-Hilfen von Bund und Land seien überaus hilfreich gewesen. Bieneks Dank galt abschließend allen, die ihren Beitrag für das gute Ergebnis geleistet haben.

Lob gab es mit Blick auf den Jahresabschluss 2020 auch von Simone Heitz (Bündnis 90 / Die Grünen). Die Kämmerei habe gute Arbeit geleistet, die Finanzen transparent dargestellt. Der Bericht des Rechnungsprüfungsamts sei ausführlich erörtert worden, vor allem auch bei den Vorberatungen im Finanzausschuss.

Der aus jenem Ausschuss stammenden Beschlussempfehlung wollten denn auch alle Fraktionen folgen. Die Feststellung des Jahresabschlusses fand einmütige Zustimmung. Gleiches gilt für die Gewährung eines Darlehens in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro für die kreiseigene Kwin.