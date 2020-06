Auf den Campingplätzen der Region herrschte an Pfingsten Hochbetrieb. Überall hatten die Betreiber im Vorfeld zahlreiche Sicherheitsbestimmungen umzusetzen. Im Bild der Campingplatz „Fortuna“ in Binau. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "Wir sind bereit aufzumachen, wenn es geht. Aber im Moment ist noch eine große Unsicherheit da", hieß es letzten Dienstag auf dem Neckarzimmerner Campingplatz "Cimbria". Hatten die Campingplätze in der Region wegen der Coronakrise über Ostern noch komplett geschlossen, so gab es nun einen zweistufigen "Neustart". Ab 18. Mai durften zunächst nur "autarke Camper" vorfahren, sprich Wohnmobile mit eigener Nasszelle und WC. Doch dann ging es recht schnell, und zum Pfingstwochenende waren alle Camper zugelassen.

Auch wenn die deutschen Grenzen noch geschlossen waren, herrschte auf den Campingplätzen der Region Hochbetrieb. Die gesetzlichen Schutzmaßnahmen sieht man vonseiten der Camper anstandslos erfüllt, erfuhr die RNZ im Gespräch mit mehreren Platzbetreibern. Alle schienen froh, die Feiertage bei frühsommerlichem Wetter in entspannter Atmosphäre genießen zu können.

"Wir sind ausgebucht, können ab heute wieder für alle öffnen", freute sich Katharina Kretz vom Odenwald-Camping in Krumbach. Viele Stammgäste verbrachten Pfingsten auch auf dem Campingplatz "Germania" in Mörtelstein. "Wir haben Platz", erklärte Betreiberin Elke Grimm zu den aktuellen Abstandsvorgaben. Generell sei man mit rund 35 festen und 15 Plätzen für Durchgangscamper eher eine kleine Anlage.

"Wir wollen nicht die Maximalauslastung. Von 150 regulären Standplätzen haben wir jetzt an die 130 belegt", bezifferte Björn Andres den Ist-Zustand auf dem Binauer Campingplatz "Fortuna". Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen hat sich der technikaffine Chef des Platzes auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Der Quereinsteiger, der mit seiner Familie seit sechs Jahren den Campingplatz leitet, weiß genau, worauf seine Gäste Wert legen. Denn jeden Herbst geht er gerne selbst auf Campingtour. Ob es dieses Jahr wieder mit Spanien klappen wird, stehe aber noch in den Sternen.

"Es ist nicht wie jedes Jahr, aber es überwiegt die Freude", fasst Andres seine Gefühlslage zusammen. Er sei froh, wieder eine Perspektive zu haben. Es gebe nichts Schlimmeres, als im Frühling einen Campingplatz zu pflegen, ohne dass später Gäste kommen. Im Winter habe man wegen der Hochwassergefahr ohnehin geschlossen. Doch nun kommen sie wieder, die Gäste, und es gibt den direkten Austausch. Man fühle sich hier "richtig gut aufgehoben", loben viele Gäste das "Stress-raus-Gefühl bei Fortuna".

Dahinter steckt freilich viel Arbeit. So hat sich der Hausherr zusammen mit seiner Familie eine Methode ausgedacht, mit der man hier (theoretisch) ein Campingwochenende verbringen könnte, ohne die Rezeption betreten zu müssen. Bereits die Reservierung läuft über den heimischen PC. Nach einer Bestätigung und der Bezahlung wird die Schranke für das entsprechende Fahrzeugkennzeichen freigeschaltet und öffnet sich dank Kamera wie von Geisterhand. "Wir sind aber auf dem Platz präsent und stehen bereit für alle Fragen", betont Björn Andres. Noch einmal verbessert hat er den Brötchenservice. Die vor drei Jahren selbst entwickelte Smartphone-App hat er nun um einen Zustellservice ergänzt. "Wir liefern morgens die Brötchen kurz aus." Und wer dennoch in die Rezeption muss, den leitet ein Ampelsystem.

"Ostern war supergutes Wetter, da sind uns etliche 10.000 Euro verloren gegangen", blickt Andres zurück. Auch für die Erfüllung der aktuellen Sicherheitsauflagen, angefangen vom Desinfektionsmittel bis zu den entsprechenden Hinweisschildern, habe man viel Geld in die Hand nehmen müssen. Doch mit dem Ergebnis ist er zufrieden: "Wir haben jetzt keine Bauchschmerzen."

Glücklicherweise laufen auch wieder einige Vor-Ort-Aktionen an. Denn die Verbindung mit der Region ist der Betreiberfamilie wichtig. So gibt es im Fortuna-Portfolio nicht nur die Möglichkeit, Kanu zu fahren oder Stand-Up-Paddling zu lernen. Auch Segway-Touren oder eine Massage sind möglich. Über Pfingsten lud der Obrigheimer Heinrichhof zum Bauernmarkt ein.

Am Sonntag machte Martin Lehmanns Foodtruck "Wok me" mit dem aus der Vox-Dokuserie "Goodbye Deutschland" bekannten Auswandererpaar Kathrin und Tommy Station in Binau – ein kleiner Ausgleich für viele ausgefallene Streetfood-Festivals. "Die Leute hier sind aufgeschlossen und wählen nicht nur Burger, sondern auch Wok-Gerichte", fasst Kathrin Mermi-Schmelz zusammen. Ihr Mann Tommy vermerkt, dass die Gäste hier urlaubsmäßig entspannt und sehr freundlich seien. Das Globetrotter-Paar sitzt derzeit sowieso fest. Denn eigentlich würden sie jetzt schon wieder auf Mallorca arbeiten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.