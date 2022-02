Eine gezielte Stärkung ländlicher Regionen ist ein Ziel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR). 2022 fließen rund 6,6 Millionen Euro an Zuschüssen für nachhaltige Projekte in den Kreis, u. a. nach Neunkirchen (im Bild der Ortsteil Neckarkatzenbach). Foto: Kottal

Neckar-Odenwald-Kreis. (schat) Gezielt den ländlichen Raum stärken – mit dieser Prämisse ist 1995 das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) an den Start gegangen. Seither sind viele Millionen D-Mark und Euro in ländlich geprägten Regionen geflossen, die geholfen haben, das Leben auf dem Land attraktiver, die Kommunen zukunftssicherer zu machen. Auch im 27. Jahr fließen dank des Förderprogramms wieder rund 6,6 Mio. Euro an Zuschüssen in den Neckar-Odenwald-Kreis, die dazugehörigen Projekte haben wiederum ein Volumen von mehr als 39 Millionen Euro.

Der Blick aufs Land verdeutlicht die Bedeutung des Programms: So hat man für dieses Jahr 510 Gemeinden mit insgesamt 1782 Projekten ausgewählt. "Die Projekte sind sehr vielfältig und werden wichtige Impulse für die strukturelle Entwicklung unseres ländlichen Raums setzen", zeigt man sich beim Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz überzeugt. Mit einem Gesamtzuschussvolumen von 108,2 Millionen Euro sei es gelungen, die Fördermittel im Vergleich zum Vorjahr nochmals um acht Millionen Euro zu steigern. Damit bringe das ELR-Programm trotz herausfordernder (Pandemie-)Lage Schwung in viele Projekte und Planungen. Mit den Förderungen werden – so die Angabe des Ministeriums – über alle Projekte hinweg Investitionen in Höhe von 972 Millionen Euro angestoßen. "Dieser gesamtwirtschaftliche Effekt kann sich sehen lassen", befand der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, am Freitag bei der Bekanntgabe der ELR-Programmentscheidung 2022 in Stuttgart.

Auch die Region profitiert von Programm und Effekten – und zwar mehr denn je: Im Rahmen des ELR gehen dieses Jahr Zuschüsse von insgesamt 6.641.315 Euro in den Kreis. Peter Hauk zeigt sich demnach auch "stolz" auf das Maß der Förderung für die Region. Mit den 78 unterstützten Projekten werden Investitionen von knapp 39,1 Mio. Euro angestoßen.

Das Strukturentwicklungsprogramm sei in der Lage, so Hauk weiter, sein Volumen und seine Reichweite von Jahr zu Jahr zu vergrößern. Belege lieferten hier sowohl die eingegangenen Anträge als auch die daraus resultierende Programmentscheidung. "Seit über 25 Jahren ist das ELR in Baden-Württemberg das wichtigste Strukturentwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. Die Zahl der Anträge liegt Dank der breiten Möglichkeiten des Programms auch 2022 wieder auf sehr hohem Niveau. Der schnellen Realisierung der zur Förderung ausgewählten Projekte steht nichts im Wege. Sofern die baurechtlichen Genehmigungen vorliegen, können die Projektträger sofort loslegen. Mit dieser Regelung möchten wir das Tempo bei der Umsetzung erhöhen und wegen der schnell steigenden Baukosten die Kosten stabiler halten", betonte Minister Hauk.

Vielfältigkeit und Nachfrage des Strukturprogramms verdeutlichen die geförderten Projekte im Kreis. Über die Förderzusage von einer Million Euro kann man sich etwa in Waldstetten freuen, wo ein Dorfgemeinschaftshaus in Holzbauweise zur Stärkung der Dorfgemeinschaft errichtet werden soll. Rund 750.000 Euro unterstützen in Krumbach die Modernisierung und Erweiterung des Kindergartens "Spatzennest". Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen können in Adelsheim (533.680 Euro) und in Neunkirchen (395.880 Euro) nun gefördert angegangen werden. Nur einige Zuschuss-Beispiele für nachhaltige Projekte im Landkreis.

In diesem Jahr seien, so das Ministerium, besonders viele Wohnprojekte beantragt worden. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund des Mangels an bezahlbarem zeitgemäßem Wohnraum, auch im ländlichen Raum, habe man in diesem Jahr erneut mehr als die Hälfte der Fördermittel im Förderschwerpunkt Innenentwicklung/Wohnen eingesetzt. Neben der Innenentwicklung bilden auch die Bereiche Arbeiten, Gastronomie und Grundversorgung oder klimagerechtes Bauen thematische ELR-Schwerpunkte.