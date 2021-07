Neckar-Odenwald-Kreis. (afa) Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim auf 11.004 gesunken. Das sind 484 Arbeitslose oder 4,2 Prozent weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 3,2 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt sie bei 3,9 Prozent, das sind 0,1 Prozent weniger als im Vormonat.

"Der Arbeitsmarkt nimmt weiter Fahrt auf. Seit Januar ist die Zahl der Arbeitslosen von Monat zu Monat gesunken. Und angesichts des Impffortschritts und der sinkenden Inzidenzen hellen sich die Konjunkturaussichten merklich auf", freut sich Elisabeth Giesen, Leiterin der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim.

Arbeitskräfte und Auszubildende werden dringend gesucht, viele Stellen bleiben unbesetzt. "Der Bedarf an Fachkräften ist sehr hoch. Das ist keine neue Entwicklung, denn bereits lange vor der Pandemie war das Verhältnis von Angebot und Nachfrage in vielen Berufen mehr als angespannt. Und trotz Corona treibt der Fachkräftebedarf die Unternehmen gewaltig um", fügt Giesen an.

Insgesamt waren im Juni 5891 offene Stellen gemeldet, 400 oder 7,3 Prozent mehr als im Vormonat. Es wurden 1231 neue Stellen gemeldet, 130 (9,6 %) weniger als im Vormonat.

Die Entwicklung des demografischen Wandels verschärft die Konkurrenz um Mitarbeiter. Unternehmen setzen darauf, selbst auszubilden und das vorhandene Personal durch Weiterbildung und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf im eigenen Betrieb zu halten. "Die Förderung und Weiterbildung Beschäftigter in den Unternehmen wird weiter sehr stark an Bedeutung gewinnen", erklärt die Agenturleiterin.

Weiterhin gibt es viele interessante Ausbildungsplätze. "Es ist zu erwarten, dass die Chancen, seinen favorisierten Ausbildungsplatz zu bekommen, in diesem Jahr besser sein werden als nächstes Jahr, insbesondere auch für diejenigen, die jetzt nicht das Superzeugnis haben. Denn im nächsten Jahr werden dann Mitbewerber dazukommen, die jetzt erst mal wegen Corona weiter mit einem Schulbesuch überbrücken wollen", gibt Elisabeth Giesen zu bedenken.

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober vergangenen Jahres wurden 4848 Berufsausbildungsstellen gemeldet, das sind 3,8 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 2488 Bewerber (-12,5 %) haben sich gemeldet. Auf einen Bewerber kommen statistisch gesehen 1,9 Berufsausbildungsstellen.

Die Zahlen zur sogenannten realisierten Kurzarbeit liegen der Agentur jetzt für Dezember vor. Da Unternehmen drei Monate Zeit haben, den Antrag auf Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur einzureichen, liegen die Zahlen für die realisierte Kurzarbeit erst mit zeitlichem Versatz vor. Danach haben im Dezember bei der Agentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim 20.257 Arbeitnehmer in 2375 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet. Im Neckar-Odenwald-Kreis haben 4456 Arbeitnehmer in 589 Betrieben oder Betriebsabteilungen kurzgearbeitet, im Main-Tauber-Kreis waren es 6232 in 639 Betrieben.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent (Vormonat 3,8 Prozent). Im Juni waren 2928 Menschen arbeitslos gemeldet, 184 oder 5,9 Prozent weniger als im Vormonat. 487 Kreisbürger meldeten sich arbeitslos, 661 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 197 Stellenangebote gemeldet, das sind 37 (15,8 %) weniger als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 956.

Im Main-Tauber-Kreis liegt die Arbeitslosenquote bei 3,1 Prozent (Vormonat 3,3 Prozent). Im Juni waren im Nachbarkreis 2375 Menschen arbeitslos gemeldet, 141 (5,6 %) weniger als im Vormonat. 531 meldeten sich arbeitslos, 668 beendeten die Arbeitslosigkeit. Arbeitgeber haben 473 Stellen gemeldet, zwölf (2,6 %) mehr als im Vormonat. Der Bestand an Stellenangeboten lag zum Stichtag bei 1814.

Im gesamten Agenturbezirk waren im Bereich der Grundsicherung 5028 Arbeitslose gemeldet, im Bereich der Arbeitslosenversicherung 5976. Der Anteil der Arbeitslosen aus dem Bereich der Grundsicherung beträgt hier 45,7 Prozent.

Von den 2928 Arbeitslosen im Neckar-Odenwald-Kreis wurden 1422 vom Jobcenter betreut (Mai 2021: 1456). Die Geschäftsstellen der Arbeitsagentur im Landkreis betreuten im Juni 1506 Arbeitslose (Mai: 1656).

Von den 2375 Arbeitslosen im Main-Tauber-Kreis wurden 991 vom Jobcenter betreut (Mai: 1012). Die Geschäftsstelle der Arbeitsagentur im Nachbarkreis betreute 1384 Arbeitslose (Mai: 1504).