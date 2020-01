Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Vorfeld der in vielerlei Hinsicht wegweisenden Sitzung hat die RNZ bei den Vorsitzenden der im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises vertretenen Fraktionen nachgefragt, wie man die Situation der Kliniken, die verschiedenen Pläne und Überlegungen, die Ängste und Sorgen der Bürger oder auch den Informationsfluss bewertet. So oder so, bis kommenden Mittwoch müssen sich die Kreisräte und Kreisrätinnen ein abschließendes Bild machen – und abermals wichtige Weichen für ein (bessere) Zukunft der Neckar-Odenwald-Kliniken stellen.

Vorsitzender Tobias Eckert. Foto: rnz

1. Auch wenn sich die Vorzeichen dieser Tage mehrfach verändert haben und auch das Thema (Teil-)Privatisierung mit auf dem Tisch liegt: Wie denkt man in Ihrer Fraktion über das im Dezember vorgestellte Struktur- und Maßnahmenpaket? Reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die gewünschten Einsparungen zu erzielen? Sind sie tatsächlich stimmig?

Es hat uns überrascht, dass die Chefärzte selbst solche gravierenden Maßnahmen vorschlagen. Dem Ziel "sparen" werden die meisten Maßnahmen auch sicher gerecht. Ausreichen werden sie aber nicht. Das Defizit ist zu hoch, und Teile der Maßnahmen sind leider nur (alte) Floskeln, z.B., den Krankenstand zu verbessern.

2. Ohne eine Entscheidung zu jenem Paket und den damit verbundenen Planungen vorwegzunehmen: Wie einig ist man sich in Bezug auf die möglicherweise folgenreiche Abstimmung (in Bezug auf den Maßnahmenplan)? Oder andersherum gefragt: Wie sehr gehen die Meinungen zu den Strukturmaßnahmen auseinander?

Die Thematik erzwingt eine Entscheidung zwischen verschiedenen Grundüberzeugungen. Man darf am Gesundheitswesen keinesfalls sparen, andererseits dürfen die dafür nötigen Abgaben der Bürger auch nicht verschwendet werden und endlos steigen. Wir haben das über Stunden kontrovers diskutiert, aber sind uns am Ende einig.

3. So das Maßnahmenpaket tatsächlich kommt, muss es sich schnell bewähren. Ist die vorgegebene Zeit, in der die Veränderungen wirken sollen, nicht sehr knapp?

Die Zeit ist definitiv zu knapp. So schnell können die Maßnahmen nicht greifen. Das Vertrauen, dass die Kliniken trotzdem alles auf hohem Niveau anbieten können, muss auch erst aufgebaut werden. Daher halten wir an unserer Forderung fest, dass eine Bürgerbefragung vorbereitet werden sollte, denn das Thema wird uns noch länger beschäftigen.

4. Auch die Bevölkerung treibt die Entwicklung der Neckar-Odenwald-Kliniken schon lange um. Nun sind es die Einschnitte, die der Struktur- und Maßnahmenplan mit sich bringen würde, die den Menschen sorgen bereiten. Können Sie die Ängste nachvollziehen?

Die Ängste sind absolut nachvollziehbar. Bei der Gesundheitsversorgung ist es nichts anderes als beispielsweise bei der Feuerwehr. Selbst wenn man sie nie selbst braucht, will man sich sicher sein, dass sie mit dem kompletten Angebot jederzeit helfen kann.

5. Vor allem die geplante Schließung der Gynäkologie/Geburtshilfe in Mosbach bewegt die Menschen, sorgt für viel Kritik. Sollte man eine so "sensible" Abteilung nicht doch an beiden Klinik-Standorten vorhalten?

Selbstverständlich muss es in Mosbach die Möglichkeit geben, Geburtshilfe in Form von Ärzten und Hebammen zu erhalten. Allerdings ist es kein rein finanzielles Problem, sondern der Personalmangel erzwang in der Vergangenheit schon die zeitweise Schließung der Geburtshilfe. Wir hoffen, dass man daher eine andere Lösung für Mosbach finden kann.

6. Zuletzt standen auch Überlegungen zu einer Teilprivatisierung im Fokus; parallel zum Maßnahmenpaket sollte sie als Option verfolgt werden. Der Gesundheitsausschuss hat sich nun dafür ausgesprochen, die Suche nach einem "strategischen Partner" zunächst ruhen zu lassen. Wie steht Ihre Fraktion zu einem Modell einer (Teil-) Privatisierung?

Wir wollen die Befragung der Bevölkerung. Mit Gesundheit und Krankheit Geld zu verdienen, ist immer heikel. Allerdings bekommt der Staat auch definitiv nicht alles besser hin. Nur wenn nachvollziehbar (!) dargelegt werden kann, dass eine Teilprivatisierung nicht auf Kosten von Patienten und Mitarbeitern geht, kann man darüber nachdenken.

7. Um abschließend noch einmal auf das Thema Information zu kommen: Fühlt(e) man sich als Fraktion/Kreisrat immer ausreichend über Lage und Hintergründe informiert? Oder gab/gibt es noch offene Fragen? Etwa auch bezüglich Konzept/Kosten des Maßnahmenpakets?

Der Landrat als Aufsichtsratsvorsitzender informiert, im Rahmen seiner Möglichkeiten, gut und von sich aus. Die Klinikleitung oft nur auf Nachfrage und nicht in dem Umfang, den man sich vorstellt. Es kommt daher zu oft zu (negativen) "Überraschungen", die keiner erwartet hat und was uns zweifeln lässt. Auch offene Fragen gibt es nach wie vor.

