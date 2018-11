Von Alexander Rechner

Mosbach. Welches Rezept verschreibt Norbert Ahrens den Neckar-Odenwald-Kliniken? Der Diplom-Kaufmann hält das Ruder an den hiesigen Krankenhäusern in Händen. Seine Aufgabe ist dabei, die Klinken auf ein tragbares finanzielles Fundament zu stellen. Allerdings werden auch in diesem Jahr rote Zahlen geschrieben. Das Defizit beträgt voraussichtlich 4,5 Mio. Euro. Mit dem Geschäftsführer sprachen wir im Rahmen unseres Formates "Gespräch im Rathausturm" über seine verordnete und künftige Medizin und über einen in die Schlagzeilen geratenen Ex-Oberarzt.

Herr Ahrens, Sie betreuen seit genau fünf Jahren den Patienten "Neckar-Odenwald-Kliniken". Dennoch liegen die Krankenhäuser dem Landkreis noch immer auf der Tasche. Wirkt Ihre Medizin nicht?

Ahrens: Doch, unsere Medizin wirkt. Ich darf an das Jahr 2013 erinnern, in dem ein Defizit von mehr als zehn Mio. Euro zu Buche stand. Das haben wir halbiert. Trotz Themen, die wir in den vergangenen Jahren nicht beeinflussen konnten, wie die politischen Rahmenvorgaben oder die Wechsel bei den Chefarztpositionen. Und der Landkreis ist bereit, bis zu einem gewissen Maße die Defizite der Kliniken zu tragen. Landrat Dr. Achim Brötel hat hier oben auf dem Rathausturm von 3 bis 3,5 Mio. Euro gesprochen. Und darauf arbeiten wir hin. Insgesamt würde ich uns die Note drei plus geben.

Mit der Note drei plus ist aber noch Luft nach oben. Wie wollen Sie die Einnahmen steigern?

Das steht und fällt mit den Patienten, die zu uns kommen. Mein erster Anlaufpunkt, wenn ich im Krankenhaus behandelt werden muss, sind die Neckar-Odenwald-Kliniken. Ohne Wenn und Aber. Selbst wenn ich dann aufgrund der Diagnose nicht in den Kliniken vor Ort behandelt werden kann, so bahnen mir unsere Kliniken den Weg zu den Spezialzentren. Wobei in den Neckar-Odenwald-Kliniken ein überaus breites und auch hoch spezialisiertes Spektrum vorhanden ist. Wir sind die Kliniken für die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis! Und wir rühren mit unserer Vortragsreihe "Treffpunkt Medizin" kräftig die Werbetrommel und klären über unsere Arbeit auf.

Wie entwickeln sich denn die Patientenzahlen an den Kliniken?

Sehr positiv! Ich habe gerade vorgestern die Zahlen per Oktober bekommen. Danach haben wir rund 400 Patienten mehr als im Vorjahr behandelt. Das entspricht einem Zuwachs von fast drei Prozent. Das Vertrauen in die Klinken ist da und es wächst.

Mit welchem Defizit rechnen Sie denn in diesem und im nächsten Jahr?

Für dieses Jahr planen wir mit 4,5 Mio. Euro und für 2019 mit 4 Mio. Euro. Im Herbst, wenn wir unsere Planung aufstellen, sind uns die wesentlichen Planungsparameter für das Folgejahr nicht bekannt. Wir müssen somit von vielen Annahmen ausgehen. So steht z. B. der Preis, den wir für unsere Leistungen bekommen, nicht fest, denn dieser wird erst später auf Landesebene festgelegt. In gleicher Dimension betrifft das die Tarifsteigerungen für das Personal. Ich muss also viele Annahmen treffen. Und wenn ich nur um ein Prozentpünktchen dabei danebenliege, macht das bei unserem Umsatz rund 750.000 Euro aus.

Von der "schwarzen Null" ist man dennoch weit entfernt...

Wir arbeiten konsequent daran, das Ergebnis zu verbessern. Aber es ist nun eine Sisyphusarbeit. Wir überprüfen alles, hinterfragen auch Überstunden und schauen genau auf die Ausgabenseite.

Wo wollen Sie den Rotstift in Zukunft ansetzen? Werden Sie Personal reduzieren?

Die Krankenhausfinanzierung ist gerade bei den Personalkosten eine Katastrophe. Deshalb müssen wir jeden Prozess und jede Stelle immer und immer wieder auf den Prüfstand stellen. Um in Ihrem Eingangsjargon zu bleiben: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben manch bittere Pille schlucken müssen. Aber ich möchte es positiv ausdrücken: Die Belegschaft in unseren Kliniken und im Wohn- und Pflegezentrum Hüffenhardt hat in den Jahren die vielen Veränderungen mitgetragen und vorangebracht. Dafür bin ich dankbar! Aber wir werden kein Personal entlassen.

Stehen denn nach der Küche weitere Zentralisierungen an?

Wir werden die Zentralsterilisation, also dort, wo wir unsere Instrumente, Bohrer oder Skalpelle steril aufbereiten, künftig nur noch in Buchen vorhalten. Denn ein Standort ist wirtschaftlicher als zwei.

Lassen der Bund und das Land die Krankenhäuser auf dem Land im Stich?

Das Finanzierungssystem für die Krankenhäuser ist krank. Wenn die Autoindustrie Schnupfen hat, werden die besten und stärksten Medikamente verabreicht. Um die Krankenhäuser schert sich niemand. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Tarifsteigerung für das Personal vollständig refinanziert wird. Seit einem Jahr ist aber nichts passiert. Kein Gesetz, keine Verordnung dazu.

In welcher Höhe schlägt sich dies denn auf die Neckar-Odenwald-Klinken nieder?

Unsere eigene Finanzierungslücke allein aus dieser Tatsache beträgt aus den letzten Jahren mehr als zwei Mio. Euro. Das sind zwei Mio. Euro, die wir effizienter werden mussten, denn sonst wären sie zum bestehenden Defizit hinzugekommen. Wir fühlen uns im Stich gelassen.

Auf welcher Etappe wähnen sich beim Genesungsprozess gerade?

Es ist ein Marathonlauf. Wir selbst haben uns eine sichere Diagnose gestellt und die richtigen Medikamente verordnet. Wir bewegen uns regelmäßig, leben gesund und halten strenge Diät. All das wirkt. Zumindest das, was wir in den Kliniken selbst beeinflussen können. Wir haben viele Dinge vorangebracht, Doppelvorhaltungen beseitigt, Strukturen verändert und unsere Hausaufgaben zielstrebig erledigt. Allerdings habe ich den Eindruck, dass der Gesetzgeber den Kliniken auf deren Marathonlauf die Verpflegungsstände langsam gänzlich streicht.

Themenwechsel: Ein ehemaliger Oberarzt der Kliniken hat jüngst für Schlagzeilen gesorgt. Inzwischen ist das Verfahren zwar eingestellt worden, wie die Staatsanwaltschaft Mosbach mitteilte. Aber wie konnte es überhaupt zu so einem Vorfall im Krankenhaus Buchen kommen?

Das Thema ist für uns erledigt. Der Arzt ist für uns nicht mehr tätig.

Aber welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?

Wir haben sehr konsequent gehandelt, und das wird auch in Zukunft so sein! Darauf können sich alle verlassen.

Wie entwickelt sich das Wohn- und Pflegezentrum in Hüffenhardt?

Wir haben auch in Hüffenhardt eine positive Entwicklung. Die Belegungszahlen sind stabil hoch. Das zeigt uns, dass dort gute Arbeit geleistet wird. Die Kriterien der neuen Landesheimbauverordnung erfüllen wir fast vollständig. Denn dort haben wir ausschließlich Einbettzimmer.