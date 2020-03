Mehrheitlich beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am Montag in Oberschefflenz die konkrete Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem bereits Ende Januar grundsätzlich beschlossenen Strukturplans für die Neckar-Odenwald-Kliniken. Damit einher geht die Schließung der Station für Gynäkologie/Geburtshilfe am Standort Mosbach. Foto: Ursula Brinkmann

Von Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. Auch wenn in Mosbach am Samstag noch einmal lautstark protestiert wurde – die viel diskutierte Schließung der Station für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken ist seit Montagnachmittag (mehrheitlich) beschlossene Sache. Der Kreistag stimmte in seiner jüngsten Sitzung in Oberschefflenz für die ersten Umsetzungsschritte des Struktur- und Maßnahmenplans zur Reduzierung des Kliniken-Defizits.

Auf ein grundsätzliches "Ja" zu diesem Sanierungspaket hatte sich das Gremium bereits Ende Januar in seiner Sitzung in Mosbach verständigt. Mit den nun gesondert abgestimmten konkreten Umsetzungen geht auch die Konzentration der Akutgeriatrie in Mosbach und die Eröffnung einer Wahlleistungsstation an gleicher Stelle einher (siehe Hintergrund).

Hintergrund Beschlussvorlage des Kreistags Jeweils getrennt und namentlich wurde im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises über folgende drei Beschlussvorlagen abgestimmt: 1. Die Abteilung für Akutgeriatrie wird zum 1. April 2020 am Standort Mosbach zusammengeführt. Abstimmungsergebnis: 32 Ja-Stimmen / 7 Nein-Stimmen / 6 Enthaltungen. 2. Die Klinik für Gynäkologie und [+] Lesen Sie mehr Beschlussvorlage des Kreistags Jeweils getrennt und namentlich wurde im Kreistag des Neckar-Odenwald-Kreises über folgende drei Beschlussvorlagen abgestimmt: 1. Die Abteilung für Akutgeriatrie wird zum 1. April 2020 am Standort Mosbach zusammengeführt. Abstimmungsergebnis: 32 Ja-Stimmen / 7 Nein-Stimmen / 6 Enthaltungen. 2. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe wird zum 1. Mai 2020 am Standort Buchen zusammengeführt. In den dadurch am Standort Mosbach frei werdenden Räumlichkeiten wird ebenfalls zum 1. Mai 2020 stattdessen eine Wahlleistungsstation eröffnet. Abstimmungsergebnis: 28 Ja-Stimmen / 12 Nein-Stimmen / 5 Enthaltungen. 3. Die Geschäftsführung wird mit der unverzüglichen Umsetzung der dazu erforderlichen Maßnahmen beauftragt. Ergebnis: 30 Ja-Stimmen / 11 Nein-Stimmen / 4 Enthaltungen. Offen abgestimmt wurde über: 4. Über den weiteren Fortgang, insbesondere auch hinsichtlich der anderen Bestandteile des Maßnahmen- und Strukturplans, ist dem Kreistag regelmäßig zu berichten. Ergebnis: einstimmig beschlossen. (schat)

[-] Weniger anzeigen

Zum Hintergrund: Die Geschäftsführung der Neckar-Odenwald-Kliniken war vom Kreistag bereits im Rahmen der – von rund 400 Zuschauern verfolgten – Marathonsitzung in Mosbach beauftragt worden, "alle weiteren Schritte zur Umsetzung des Maßnahmen- und Strukturplans anzugehen". Vor der tatsächlichen Umsetzung von Standortkonzentrationen seien jedoch alle offenen Fragen, insbesondere zum konkreten Umsetzungskonzept, zum Zeitplan und zu den Kosten, zu klären, hieß es dabei in der Beschlussformulierung. Und weiter: "Die eigentliche Umsetzungsentscheidung trifft dann erneut der Kreistag".

Und just diese Umsetzungsentscheidung hatten die Kreisräte und Kreisrätinnen nun am Montag in der Roedderhalle in Oberschefflenz zu treffen. Nachdem die Kliniken-Geschäftsführung gemäß Auftrag zwischenzeitlich konkrete Umsetzungskonzepte, Zeitpläne und Kostenermittlungen für die Zentralisierung der Abteilung für Akutgeriatrie am Standort Mosbach und der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Standort Buchen vorgelegt hatte. Demnach soll die Zusammenführung des Bereichs Akutgeriatrie in Mosbach zum 1. April 2020, die der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Buchen zum 1. Mai 2020 umgesetzt werden. Zeitgleich ist die Eröffnung einer neuen Wahlleistungsstation in Mosbach geplant.

Der Aufsichtsrat der Kliniken hatte die Planungen in seiner Sitzung am 18. Februar eingehend vorberaten und dem Kreistag mit großer Mehrheit (Zusammenführung Akutgeriatrie: zwölf Ja-Stimmen, eine Nein-Stimme; Zusammenführung Gynäkologie/Geburtshilfe: zehn Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen, eine Enthaltung) empfohlen, den Vorschlag der Geschäftsführung umzusetzen.

Kliniken-Geschäftsführer Frank Hehn legte Prognosen für die Umsetzungen bzw. die damit verbundenen Kosten/Einsparungen dar. So rechnet man etwa aufgrund der Konzentration der Gynäkologie/Geburtshilfe mit Minderausgaben im personellen Bereich von rund 788.000 Euro. Dem gegenüber stünden aber geringere Erlöse durch sinkende Fallzahlen (man rechnet mit etwa 200 Geburten weniger im Vergleich 2019/2020) von nahezu 880.000 Euro sowie Aufwendungen für bauliche Maßnahmen. Unter dem Strich werde die Konzentration im laufenden Jahr rund 115.000 Euro kosten. Erst in den folgenden Jahren könne man dann eine Reduktion des stattlichen Defizits im Fachbereich erwarten, bis 2024 sollen laut Hehn jährlich rund 225.000 Euro eingespart werden. Die infrastrukturellen Maßnahmen (in Buchen) seien mit rund 50.000 Euro veranschlagt (2020) bzw. weiteren 110.000 Euro für eine Einrichtunge eines dritten Kreißsaals (bei wieder steigenden Geburtszahlen 2021 geplant) einkalkuliert, so Hehn weiter. Pflegedienstleiter Kurt Böhrer war derweil noch einmal um Aufklärung in Bezug auf den Hebammenmangel in Mosbach bemüht.

Auch für die Konzentration der Akutgeriatrie legten Klinik-Verantwortliche Argumente dar, als prognostizierte Einsparungen wurden hier von Geschäftsführer Frank Hehn rund 540.000 Euro angeführt, die über (personelle) Synergieeffekte erreicht werden sollen.

Im Anschluss an die Ausführungen der Kliniken-Verantwortlichen entwickelte sich abermals eine rund 90-minütige, teils emotional geführte Diskussion, in der etliche Kreisräte und Kreisrätinnen ihre Standpunkte darlegten. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass mitunter auch innerhalb der Fraktionen die Meinungen – insbesondere, was die Schließung der Station Gynäkologie/Geburtshilfe am Standort Mosbach anbelangt – auseinander gehen (eine ausführliche Berichterstattung zu den Einschätzungen der Kreisräte/innen folgt).

Am Ende der außerordentlichen Sitzung standen dennoch drei mehrheitlich gefasste Beschlüsse (und zudem ein weiterer einstimmig befürworteter), nach denen die eingeschlagene Richtung gemäß dem grundsätzlichen Plan eingehalten und entsprechend die Konzentrationen von Akutgeriatrie (in Mosbach) und der Gynäkologie/Geburtshilfe (in Buchen) sehr zeitnah umgesetzt werden sollen.

Landrat Achim Brötel zeigte sich nach der Abstimmung erfreut über das klare Votum für die Beschlussvorlagen. "Vor allem auch für die Mitarbeiter in den Kliniken, die hinter dem Maßnahmenplan stehen und endlich Klarheit wollten, sind die Beschlüsse ein sehr gutes Zeichen", so Achim Brötel.