Landrat Dr. Achim Brötel, TGO-Geschäftsführerin Tina Last, die Sprecherin der Touristikgemeinschaft Nördliches Baden-Württemberg, Christina Lennhof, Staatssekretär Dr. Patrick Rapp und Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber vor der Heidersbacher Mühle. Foto: Karl-Wilhelm Beichert

Von Karl Wilhelm Beichert

Heidersbach. Auf seiner Tour durch alle sechs Reisegebiete Baden-Württembergs kam Tourismusstaatssekretär Dr. Patrick Rapp vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg am Mittwoch auch in den Odenwald. Sein Anliegen ist es, sich mit den Akteurinnen und Akteuren der Tourismusbranche vor Ort auszutauschen. Das auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie, die die Branche stark gebeutelt hat. In der Heidersbacher Mühle wurde er von Landrat Dr. Achim Brötel und Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber begrüßt.

Brötel ist Vorsitzender der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) und brachte zu dem Termin die Geschäftsführerin der Organisation, Tina Last, mit. Bei der Vorstellung der Location hob der Landrat besonders die hervorragende Gastronomie mit deren regionaler Ausrichtung der Gaststätte hervor. In seiner Antwort zeigte sich Rapp beeindruckt von den verschiedenen Attraktionen der Region, die – im Sinne der Tourismusmotivation – in vielfältiger Weise kombinierbar seien.

Auf die Vorzüge der Region eingehend, erwähnte Brötel u. a. den Neckar mit seinen vielen Burgen, die Greifenwarte auf Burg Guttenberg, die beiden Limites, das Freilandmuseum Gottesdorf und den Wallfahrtsort Walldürn. Das Gebiet biete eine Reihe von Möglichkeiten zum Aktivurlaub. Ein Beispiel sei dafür der äußerst erfolgreiche, bundesweit zertifizierte Wanderweg Neckarsteig.

Dass dabei Essen und Trinken nicht zu kurz kämen, qualifiziere den Odenwald als Genussregion. "Fair und regional", das seien die Schlagworte, die auf die Region zuträfen. Er nannte in diesem Zusammenhang die inklusive Kirchenkäserei in Sindolsheim. Wichtig war es dem Landrat zu betonen, dass der badische Odenwald nicht gesondert vermarktet werden könne, sondern dass die Zusammenarbeit mit dem größeren hessischen Teil und dem kleineren bayerischen geboten sei. Seit 1999 seien diese drei Bundesländer touristisch gemeinsam unterwegs.

Tina Last beschrieb in einer äußerst gründlichen Powerpointpräsentation die Aktivitäten der TGO. Ihre Ausführungen galten der Geschäftsstelle in Mosbach, die 38 Städte und Gemeinden betreue. Sie nannte die verschiedenen Radwege, deren Zertifizierung nun beim Verkehrsministerium beantragt werden könne, die Themenpfade, die vier neuen Trekkingplätze, die Themenrouten für zum Beispiel Wohnmobile, die verschiedenen Kooperationen mit benachbarten Tourismusorganisationen, die Auftritte bei Messen wie auf dem Maimarkt und bei der CMT, die Bemühungen um die Installation einer Bergstraßen-Odenwald-Card, das Erstellen von Broschüren und Landkarten und vieles andere.

Sichtlich fasziniert von all diesen Aktivitäten und deren Bandbreite, musste Staatssekretär Rapp eingestehen, dass keine Frage offengeblieben sei. Er hatte die Region zu Beginn einen Rohdiamanten genannt, sah aber nun ein, dass der Edelstein schon an vielen Stellen geschliffen ist. Er empfahl indes, den Blick auch in die Zukunft zu richten und sich zu fragen, was der Tourist von morgen erwarte. Dazu gebe es verschiedene Prognosemodelle, wie zum Beispiel die Auswertung von Datenbanken.

Wichtig sei es auch, für die so unterschiedlichen Teile der Region eine gemeinsame Marke zu entwickeln, um sie unter einem größeren Dach anbieten zu können. Als Beispiel nannte er das Gebiet Kraichgau-Stromberg, das unter dem Oberbegriff "Land der 1000 Hügel" firmiere. Anwesend war auch dessen Geschäftsführerin Christina Lennhof.

Patrick Rapp dankte für die vielen interessanten Informationen, die er gern mitnehme, um gemeinsam mit den anderen Regionen das Reiseland Baden-Württemberg zu stärken. Bei einem kleinen Imbiss im romantischen Elzbachtal stellte der Wirt Ralf Felzmann die Heidersbacher Mühle in Vergangenheit und Gegenwart als Ort gepflegter Gastlichkeit vor, bevor der Staatssekretär die Rückreise in die Landeshauptstadt antrat.