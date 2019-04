Reger Andrang herrschte am Wochenende bei der Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" in der Pattberghalle und um diese herum. Fotos: Frank Heuß

Von Frank Heuß

Neckarelz. Vor zwei Jahren aus den großen Fußstapfen der "Live" für den Elzmündungsraum getreten, ging am Wochenende die Gewerbeschau "Neckar & Elz Aktiv" in ihre zweite Auflage. Eröffnet wurde die Messe am Samstagvormittag im Foyer der Pattberghalle in Neckarelz, bis Sonntagabend waren Türen, Fenster und Stände dann geöffnet.

Roland Käsmann vom veranstaltenden Gewerbeverein Neckar und Elz Mosbach sprach von einer "wirtschaftlichen Säule des Landkreises" und freute sich, dass nach dem Erfolg im Jahr 2017 mit an die 10.000 Besucher(innen) auch diesmal "kein Ausstellungsplatz frei geblieben" ist. Und das bedeutete, dass über 50 Aussteller aus der Region hier ihre Produkte und Dienstleistungen anboten. Anders als noch bei der "Live", ist der Rahmen etwas kleiner geworden und konzentriert sich nicht mehr um ein großes Zelt am Messplatz, sondern in der und rund um die Pattberghalle. Käsmanns Dank galt seinem Stellvertreter Marcus Kolbert, der für die Organisation verantwortlich zeichnete.

Als Schirmherr freute sich Oberbürgermeister Michael Jann, dass das "Schaufenster der Region" wieder hier geöffnet hat und sich solcher Nachfrage erfreut. "Lokales Kaufen ist die beste Wirtschaftsförderung", meinte Jann und mahnte vor dem Hintergrund der guten Konjunkturlage auch davor, dass einmal wieder "magere Zeiten" kommen könnten, was man schon heute mit bedenken müsse. Ähnlich sah es auch der Landesminister für den ländlichen Raum, MdL Peter Hauk (CDU), man müsse als Unternehmen "immer präsent sein", um nachhaltigen Erfolg zu haben, beschrieb Hauk.

"Die Leistungsfähigkeit der heimischen Wirtschaft unter Beweis zu stellen" sei wichtig, betonte auch Landrat Dr. Achim Brötel und benannte dabei den Mehrwert der persönlichen Beratung durch die Betriebe. Und daran knüpfte MdL Georg Nelius (SPD) an, der unterstrich, dass man sich bei einer solchen Messe, anders als im Internet, "noch ins Gesicht schaut", bevor Geschäfte zustande kommen. Klaus Hofmann, Vizepräsident der Handwerkskammer Mannheim, erblickte in der Gewerbeschau "einen attraktiven Kern, der voll in die Zeit passt". Dr. Andreas Hildenbrand, Standortleiter der Industrie- und Handelskammer, bezeichnete sie für die lokale Wirtschaft als "Chance", die man nutzen müsse.

Leistungen der heimischen Unternehmen (wie hier die neuesten Hörsysteme) vor Ort ausprobieren, das durfte auch Mosbach Oberbürgermeister Michael Jann.

Für die Eröffnungsgäste ging es im Anschluss auf einen ersten Rundgang durch die Halle und über den Außenbereich. Schnell wurde dabei deutlich, wie breit aufgestellt die Messe daherkam: Handel, Dienstleistungen, Handwerk, Wohnen, Bauen, Gesundheit, Mobilität und vieles andere mehr gab es zu erkunden. Die Stände unterschieden sich in ihrer Aufmachung unterdessen deutlich: Manche klassisch mit gut sortiertem Infomaterial zum Mitnehmen, andere eindrucksvoll dekorativ oder interaktiv mit Gewinnspielen, Vorführungen von Handwerkstechnik oder der Möglichkeit zum Ausprobieren von Produkten. Praktisch immer vorhanden: Theken mit Fachpersonal oder sogar den Betriebsinhabern selbst dahinter, die Interessierten Rede und Antwort standen.

Die Politiker und Verbandsvertreter kamen bei ihrem Rundgang mit Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Standorte im Landkreis ins Gespräch. Und dabei waren sie als "Generalisten", die sich mehr oder weniger für alles interessieren, eher in der Unterzahl: Mehrere Standbetreiber stellten fest, dass die meisten Besucher ganz gezielt auf die Stände zusteuern, für die sie auch zur Gewerbeschau gekommen sind.

Nachteile hatten am Samstag ob des nasskalten Wetters zunächst die Aussteller auf dem Außengelände - was sich allerdings am Sonntag mit mehr Sonne und ein bisschen Wärme änderte. Die meisten Teilnehmer erklärten auf Nachfrage, mit der Resonanz zufrieden zu sein - viele waren schon bei der "Live" dabei und gehören zudem dem Trägerverein an.

Durch das Rahmenprogramm, in dem etwa die katholischen Pfadfinder, die Freiwillige Feuerwehr und das DRK aktiv waren, konnte die Messe auch mit Erlebnischarakter für Familienausflüge punkten. Und das eine oder andere Werbegeschenk konnte dabei von den kleinen wie großen Gästen ebenfalls ergattert werden.