Von Caspar Oesterreich

Neckar-Odenwald-Kreis. "Die vielen Bäume und die wenigen Menschen – die machen den Wald so schön." Das wusste schon der Feuilletonist und Wiener Musiker Otto Weiß zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Doch spätestens seit der Coronapandemie mit eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten zieht es immer mehr Besucher in den Wald, macht ihn zum Begegnungsraum unterschiedlicher Interessengruppen. "Der Naturpark Neckartal-Odenwald ist eine attraktive Region für Wanderer und Radfahrer zugleich", sagt Raffael Lutz im Gespräch mit der RNZ. Doch leider führe das hin und wieder auch zu Konflikten der beiden Gruppen, berichtet der für Erholungsinfrastruktur verantwortliche Projektmanager des Naturparks.

"Egal ob per pedes oder mit dem Bike, beide Gruppen suchen nach Erholung in der einzigartigen Landschaft des Naturparks. Wanderer und Mountainbiker haben sehr ähnliche Motive für ihre Besuche bei uns", erklärt Lutz und ruft zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf den Wegen auf. Auf mehr als 4000 Kilometern durchziehen sie das Erholungsgebiet im Norden Baden-Württembergs, eingegrenzt durch die Bergstraße im Westen, dem Bauland im Osten, dem Kraichgau im Süden und dem tief eingeschnittenen Neckartal.

Ein umfangreiches Netz an zertifizierten Wanderwegen, den Hauptwanderwegen des Odenwaldklubs, den Rundwanderwegen des Naturparks sowie den verschiedenen Lehrpfaden lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Zum Schutz der Flora und Fauna sei es daher wichtig, stets auf den angelegten Pfaden zu bleiben, betont Lutz. Deshalb sollten die Besucher vor allem auf die Beschilderung achten und nicht allein auf gängige Wander-Apps vertrauen. Denn nicht immer seien die dort eingetragenen Routen auch offizielle Wege, deren Nutzung zuwider dem Naturschutzgedanken läuft. Im gesamten, 1520 Quadratkilometer großen Naturpark sei eine moderne Zielwegweisung für Wanderer fast vollständig eingerichtet, sagt Lutz.

Das Radfahren, gemütlich oder sportlich, ist im Wald generell nur auf Wegen, die breiter als zwei Meter sind, erlaubt. Von der Regel ausgenommen sind explizit ausgewiesene Strecken. Für Biker erstreckt sich entlang der Bergstraße ein beschildertes Wegenetz sowie in Hardheim ein 2020 neu eröffneter Mountainbike-Parcours mit hohem Single-Trail-Anteil, also zur alleinigen Nutzung ausgewiesenen Pisten. "Zusätzlich bieten mehrere Handbike-Strecken auch für Mountainbiker abwechslungsreiche Tourenmöglichkeiten", erklärt Lutz. In den nächsten Jahren sollen weitere Mountainbike-Strecken diverser Kategorien ausgeschildert werden, "um so entsprechende Angebote für alle Nutzergruppen zu schaffen".

Für ein konfliktfreies Miteinander steht die gegenseitige Rücksichtnahme an erster Stelle, betont Lutz weiter. Mountainbiker sollten deshalb darauf achten, ihre Geschwindigkeit an die jeweilige Situation anzupassen. Um sich frühzeitig auf dem gemeinsam genutzten Weg anzukündigen, helfe eine Klingel oder ein vorausschauender Ruf, um sich bemerkbar zu machen. "An Engstellen empfiehlt sich Anhalten und passieren lassen der Wanderer", erklärt Lutz. Denn auf den Wegen gilt: Fußgänger haben Vorrang.

Gleichzeitig sollten Wanderer aber auch darauf achten, den Mountainbikern den benötigten Platz für das Vorbeifahren zu geben. "Zum Abschluss dann noch ein gegenseitiger freundlicher Gruß und ein ,Dankeschön’ für die Rücksichtnahme – und schon können beide Seiten guter Dinge ihren Weg fortsetzen." In diesem Sinne hätte sicherlich auch Otto Weiß ein Besuch im Naturpark Neckartal-Odenwald – trotz der zahlreichen Menschen – erfreut.

Info: Rad- und Wanderwege unter naturpark-neckartal-odenwald.de