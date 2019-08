Von Pia Geimer

Zwingenberg. Die beiden haben bereits mehrmals bei den Schlossfestspielen Zwingenberg mitgewirkt und kleinere Solorollen in den Musicals gespielt. Zur Premiere von "Artus - Excalibur" gaben Sven Wagenhöfer und Anil Ilerigider der RNZ Einblicke in das Musical und das Arbeiten in Zwingenberg.

Herr Wagenhöfer, Sie sind dabei, seit in Zwingenberg Musicals gespielt werden, das war 2015. Ich erinnere mich noch an Ihr Vorsingen für "Jesus Christ Superstar", als Ihnen von Rainer Roos spontan eine Solorolle angeboten wurde ...

Sven Wagenhöfer: Genau, ich hatte mich bei diesem Casting nur als Ensemblemitglied beworben, wurde dann aber gleich für die Rolle des Petrus engagiert. Seitdem war ich bei jedem Musical dabei: Als Bischof von Basingstoke in "Jekyll & Hyde", Backing Vocal in "Rocky Horror Show" und jetzt als Priester in "Artus", der sich den Rittern der Tafelrunde anschließt.

Herr Ilerigider, Sie sind ebenfalls schon länger in Zwingenberg dabei. In welcher Rolle erleben wir Sie denn in diesem Sommer?

Anil Ilerigider: Ich war 2016 das erste Mal dabei, als ich den Conférencier in "Jekyll & Hyde" gespielt habe. 2017 und 2018 war ich dann bei den Backing Vocals als Antagonist von Dr. Frank N’Furter zu sehen. In diesem Jahr spiele ich den Ritter Parsifal aus Artus’ Tafelrunde und freue mich riesig - auf die Kampfszenen und natürlich auf die tolle Musik von Frank Wildhorn, der den Stoff der Artussage in ein rockiges Stück mit mittelalterlichen Nuancen verwandelt hat.

Sie sind ja fast Profimusiker, welche Ausbildung haben Sie als Sänger genossen?

Ilerigider: Meine Leidenschaft für die Bühne entdeckte ich bei meinem ersten professionellen Gesangsunterricht und der Aufnahme in das Ensemble "Junge Oper der Staatsoper Stuttgart". Diese Passion hat sich danach bei verschiedenen Musical-Workshops unter anderem an der Stage School in Hamburg noch vertieft.

Wie schaffen Sie es, die Festspiele mit Ihren doch ziemlich anspruchsvollen Hauptberufen als IT-Spezialist und Biotechnologe unter einen Hut zu kriegen?

Ilerigider: Da die Proben im Frühjahr hauptsächlich abends und an Wochenenden stattfinden, geht das eigentlich ganz gut. Der Plan mit den Terminen der szenischen und musikalischen Endproben und Aufführungen kommt schon ziemlich früh am Anfang des Jahres, das kann man sich dann einrichten.

Wagenhöfer: Da muss ich Anil recht geben. In der Woche der Aufführungen geht es dann natürlich nur mit Urlaub. Wichtig ist das Verständnis in der Familie für dieses intensive Hobby, viel Zeit bleibt nebenbei nicht übrig. Meine Frau steht da vollkommen hinter mir, natürlich ist sie auch stolz auf ihren Mann, wenn er in Zwingenberg auf der Bühne steht.

Was ist für Sie das Besondere an der Atmosphäre von Zwingenberg?

Wagenhöfer: Es ist jedes Jahr vom ersten Moment an wieder wie in einer großen Familie, alle sind mit Freude und Enthusiasmus dabei - und das spürt man. Bisher habe ich alle Stars in Zwingenberg als liebevolle Menschen kennengelernt, die sich freuen, mit uns Amateuren zusammenzuarbeiten. In meiner Rolle als Priester habe ich neben meinen Soli in diesem Jahr auch szenisch einiges zu tun. Besonders spannend und etwas komplett Neues für mich sind die Kampfszenen, die die Schwertmeister vom Verein Kampfhûs aus Hirschhorn mit uns einstudiert haben. Das fordert volle Konzentration und macht wahnsinnig Spaß!

Ilerigider: Zwingenberg ist wie eine märchenhafte Schatzkiste, die jeden Sommer für ein paar Wochen lang geöffnet wird. Für mich ist es ein Privileg, dort mit hochkarätigen Musicalstars auf der gleichen Bühne singen und schauspielern zu dürfen. Die Musicals, die wir durch die professionelle Zusammenarbeit mit Künstlern aus aller Welt auf die Beine stellen, sind erstklassig. Das macht die Schlossfestspiele Zwingenberg einmalig.

Info: Die Artus-Aufführungen laufen bis Sonntag, Restkarten gibt es unter Tel.: 06263/45154 oder an der Abendkasse. Wie die Premiere von "Artus" ankam, lesen Sie hier.