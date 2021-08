Von Caspar Oesterreich

Waldbrunn. Markus Haas steckt voller Energie. Dabei waren die vergangenen 18 Monate für den 51-Jährigen alles andere als entspannt. "Mit der Coronapandemie kamen plötzlich ganz neue Aufgaben auf mich zu", erzählt der Qualitätskoordinator von Mosca im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Seine Hauptaufgaben im Qualitätsmanagement begrenzen sich nicht nur auf Qualitätsplanung, Qualitätssteuerung, Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im Waldbrunner Werk, sondern auch der Brandschutz und die Arbeitssicherheit liegen in seinem anspruchsvollen Verantwortungsbereich. Angefangen bei der Überprüfung der zugelieferten Komponenten bis hin zur Endkontrolle der Umreifungsmaschinen als letzte Station vor der Auslieferung entgeht kein Problem seiner Aufmerksamkeit

"Im Frühjahr 2020 mussten wir im Team quasi von heute auf morgen Hygienekonzepte entwickeln, Masken bestellen, die Mitarbeiter informieren, später dann die Schnelltests ordern", erzählt Haas. Eine große Herausforderung, die jedoch gleichzeitig auch wahnsinnig spannend und aufregend gewesen sei. Ebenso wie zuletzt die Organisation und Koordination der Impfaktion gemeinsam mit dem Betriebsarzt: "Da galt es so viel zu planen, von der Bestellung des Vakzins bis zur Einladung der Kollegen", berichtet der gelernte Industriemechaniker. Aber genau das mache ihm an seinem Beruf bei Mosca so viel Spaß: "Als Qualitätskoordinator muss ich mich immer wieder auf neue Aufgaben einstellen, neue Probleme lösen – die Abwechslung hält mich jung", erklärt er und grinst.

Die „RO-M Fusion“ ist Einstiegsmodell für die Paket-Umreifung. Foto: Mosca/Baumann

Auch nach 23 Jahren im Unternehmen ist bei Markus Haas von Müdigkeit keine Spur. Schlaflose Nächte hatte er da eher zu Beginn seiner Karriere, als er 1998 bei Mosca einstieg. Nicht der Aufregung der neuen Aufgaben wegen, sondern weil seine Tochter noch im selben Jahr das Licht der Welt erblickte. "Im Mai 1998 hatte ich bei Mosca meinen Einstand, damals noch in Zwingenberg in der Montage. Im Oktober durfte ich dann schon das zweite Mal was ausgeben, als meine Kleine geboren wurde. Das hat die Kollegen natürlich gefreut – und mich sowieso", erinnert sich der 51-Jährige an jene Zeit gerne zurück.

Bevor er aber 2014 zu seiner Position als Qualitätskoordinator wechselte, war er im Service als Disponent für die Außendienst-Techniker tätig. "Die Kunden dabei stets zu 100 Prozent zufriedenzustellen war nicht immer einfach und man stieß schon das ein oder andere Mal an seine Grenzen", sagt Haas.

Die freigewordene Stelle in der Qualitätssicherung habe er dann als Chance gesehen, noch einmal etwas Neues zu tun, und sich prompt beworben. "Und hier will ich bis zu Rente bleiben!". Schließlich passe der Job perfekt zum ehrenamtlichen Engagement, das Markus Haas seit mittlerweile mehr als 37 Jahren erfüllt.

Bereits als Jugendlicher trat er dem Technischen Hilfswerk Eberbach bei. "Das war ganz zufällig, ich bin zusammen mit meinen Kumpels hin. Die haben dann alle nach ein oder zwei Jahren wieder aufgehört. Aber ich bin geblieben", erzählt er. Mit 18 Jahren bestand er die Prüfung der Grundausbildung und wurde aktiver THW-Helfer. Aus Übungen wurden echte Einsätze, "von Verkehrssicherungen, Abstützen von Gebäuden, Logistik, Unterstützung der Autobahnpolizei, Bergungs- und Beleuchtungseinsätzen, Sprengstofftransport, Unwettern bis hin zu großen Katastrophen und Schadenslagen habe ich schon alles erlebt", berichtet er.

So räumte Markus Haas 1999 etwa hinter Orkantief Lothar auf, war mit seinem Team außerdem beim Elbhochwasser 2002 im Einsatz und half überdies bei zwei Auslandseinsätzen in Frankreich mit. "Es macht mich immer wieder stolz, wenn wir durch unseren Einsatz anderen helfen können, die sich in einer Notlage befinden. Denn genau dafür sind wir im THW ausgebildet und stehen mit der nötigen Ausstattung bereit."

Beruf und Ehrenamt ergänzten sich dabei ideal. Aber nicht nur, weil es bei beiden Aufgaben um Technik, Hilfe und das Lösen von Problemen gehe: "Wenn ich beim THW zum Beispiel neue Unfallverhütungsmaßnahmen kennenlerne, kann ich die ebenso bei Mosca umsetzten, und auch umgekehrt profitiere ich beim THW von Wissen, meinen Erfahrungen, die ich bei der Arbeit gemacht habe", erklärt Markus Haas. Die Firma unterstütze das Ehrenamt sehr stark und habe ihm bisher immer ermöglicht, seiner aktiven Arbeit im THW nachzugehen.

Seit 2016 ist Markus Haas Ortsbeauftragter und somit gesamtverantwortlich für den THW-Ortsverband Eberbach. "Bei den Einsätzen müssen jetzt die Jüngeren ran", erklärt er. So auch ganz aktuell beim katastrophalen Hochwasser im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. "Unser Ortsverband wurde auf dem Nürburgring mit einer Transportkomponente eingesetzt und war als Meldekopf Teil des Führungsstabes", berichtet er. Neben seiner Tochter war auch sein Chef bei Mosca, Florian Weiß, vor Ort. "Er ist seit rund 14 Jahren bei uns im Ortsverband", erklärt Haas. "Da bin ich dann sein Chef", sagt er und schmunzelt. "Das bedeutet aber keinesfalls, dass ich mir hier bei der Arbeit irgendetwas herausnehmen kann. Hier ist er mein Vorgesetzter, das handhaben wir ganz professionell." Eben so, wie es sich für einen Qualitätskoordinator gehört.