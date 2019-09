Der "Fall" eines Rentners aus Sinsheim, der (sich in einer Notlage wähnend) mit seinem Auto in die Fußgängerzone Mosbach gefahren und dafür mit einer Verwarnung belegt worden war, beschäftigte das Amtsgericht Mosbach. Symbolfoto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach/Sinsheim. Der Tatbestand ist eindeutig: Siegfried Lohwasser ist mit seinem Auto durch die Fußgängerzone in Mosbach gefahren, obwohl das nicht erlaubt ist. Doch der Rentner aus Sinsheim hat das Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung nicht ohne Grund begangen. Und sich nicht über das dafür vorgesehene Bußgeld aufgeregt, sondern über den Umgang eines Mitarbeiters aus dem städtischen Vollzugsdienst mit ihm und seiner kranken Frau, deren Gesundheitszustand die unzulässige Fahrt ausgelöst hat. Da der 83-Jährige den ausgestellten Bußgeldbescheid noch vor Ort abgelehnt und dagegen Widerspruch eingelegt hatte, musste sich nun das Amtsgericht Mosbach mit seinem Fall beschäftigen.

"Der Tatbestand ist unstrittig", führt Lohwasser im Sitzungssaal 2 des Amtsgerichts aus. Das, was am frühen Nachmittag des 13. Februars in der Mosbacher Fußgängerzone gelaufen ist, hat er zuvor bereits Richterin Haaß - aus seiner Sicht - geschildert. Nach einem Arztbesuch war er mit seiner Frau in die Fußgängerzone gelaufen. In der Folge habe die 82-Jährige einen ihrer (immer wieder) plötzlich auftretenden Krankheitsschübe erlitten. Der habe dafür gesorgt, dass die einen Rollator benutzende Seniorin gar nicht mehr laufen konnte, woraufhin Lohwasser sie in ein nahes Café setzte und beschloss, seine Frau mit dem Wagen abzuholen. "Ich kenne meine Frau und ihre Krankheit, es war eine Notsituation", so Siegfried Lohwasser. Einzige Alternative sei gewesen, den Rettungsdienst zu verständigen. Das wollte der Rentner vermeiden, woraufhin er einem Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts auf dessen Streifengang quasi in die Arme fuhr.

Der machte Lohwasser umgehend auf das Vergehen aufmerksam. Gründe, warum er durch die Fußgängerzone gefahren war, habe er nicht genannt, so der Vollzugsbeamte - vielmehr "nur unsachliche Bemerkungen" gemacht. Ein Gespräch mit dem Rentner sei gar nicht möglich gewesen.

Der schildert das Geschehen anders, seiner Wahrnehmung zufolge habe sich der städtische Ordnungshüter überhaupt nicht für die Gründe der Fahrt durch die Fußgängerzone interessiert. Und auch nicht dafür, dass Lohwasser in Sinsheim vom Ordnungsamt eine Sondergenehmigung ausgestellt bekommen habe, die ihm in einer Notsituation just eine solche Einfahrt ausnahmsweise erlaube.

Jene Notsituation ließ Richterin Haaß in ihrer Betrachtung auch ausnahmsweise gelten. Sie stellte das Verfahren gegen den Rentner aus Sinsheim ein, nicht ohne ihm mit auf den Weg zu geben: "Das heißt nicht, dass sie rechtmäßig gehandelt haben. Vielmehr erkenne ich an, dass Sie sich in einer Notlage gewähnt haben", so Haaß weiter: "Das nächste Mal holen Sie bitte den Rettungsdienst!"

Dass es ihm nicht um das Bußgeld, sondern um "den Umgang mit Menschen in einer Notlage" gegangen sei, bekräftigte Siegfried Lohwasser am Ende der Verhandlung, warum er Justitia für die Bewertung seines Falles angerufen hat. Die 20 Euro, die er für die unrechtmäßige Fahrt in die Fußgängerzone hätte zahlen müssen, werde er nun spenden.