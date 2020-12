Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Region. "Schützen Sie sich und andere. Bitte halten Sie den Mindestabstand ein und beachten Sie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung." Der Hinweis, der in gelben Lettern immer wieder über die Anzeigetafeln am Bahnhof Mosbach zieht, ist eindeutig. "Und trotzdem halten sich manche Menschen nicht daran", sagt Erster Polizeihauptkommissar Alexander Kohler. Zwar würde nur ein "ganz geringer Teil" der Fahrgäste in S-Bahnen und Bussen keine Maske tragen – aber genau die gelte es zu kontrollieren, zu ermahnen und bei Uneinsichtigkeit auch konsequent anzuzeigen, betont der Beamte von der Schutzpolizei.

Im gesamten Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn finden am vergangenen Freitag Kontrollen von Maskenverweigerern statt. Nicht nur im öffentlichen Nahverkehr, sondern auch an belebten Plätzen, in Fußgängerzonen, vor und in Geschäften sowie auf Schulhöfen und -wegen der weiterführenden Schulen. Verstärkung bekommen die Beamten aus Heilbronn dabei von der Bereitschaftspolizei des Landes. "Wir wollen Präsenz zeigen und den Infektionsschutz sicherstellen. Die Anzahl der Neuinfektionen steigt im Südwesten jeden Tag, aber die Ignoranz von manchen Menschen ist trotzdem noch da", erläutert Polizeidirektorin und Einsatzleiterin Eva Weispfenning den Grund für die groß angelegten Kontrollen.

Schon beim Warten auf den nächsten Zug weisen die Beamten zwei Passanten auf dem Bahnsteig darauf hin, ihre Maske nicht nur über den Mund, sondern auch über die Nase zu ziehen. Die beiden Damen erschrecken im ersten Moment, als sie von den streng dreinblickenden Bereitschaftspolizisten mit Schutzweste und Pistole am Halfter angesprochen werden – zeigen sich aber sofort einsichtig und folgen der Aufforderung. "Ein Großteil derjenigen, die wir ermahnen, hat Verständnis und ist auch einsichtig", berichtet Anton Zimmermann, stellvertretender Leiter des Polizeireviers Mosbach. Leider gebe es jedoch auch andere. Etwa einen 17-Jährigen, den er am Vormittag anzeigen musste.

"Wir wurden direkt beim Einstieg in die Bahn von einer Zugbegleiterin angesprochen, die uns auf den jungen Mann aufmerksam gemacht hat", berichtet der Hauptkommissar. Einer ersten Ermahnung der Schaffnerin sei der 17-Jährige nicht gefolgt, weshalb ihn die Polizisten erneut aufforderten, einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. "Aber er hatte nicht einmal eine Maske dabei – das ist dann für mich schon Vorsatz", erklärt der stellvertretende Revierleiter. Freund und Helfer, wie er ist, schenkte er dem 17-Jährigen eine OP-Maske, "damit er weiterfahren konnte", sagt Zimmermann. Von den 250 Euro Bußgeld "hätte er sich dutzende Masken kaufen können".

Auch in der S1 von Mosbach nach Neckarelz treffen die Beamten auf einen Jugendlichen, der keine Maske trägt. Dieser legt jedoch ein Attest vor. "Wir überprüfen dann immer das Dokument darauf, ob es authentisch ist und nicht von einem jener Ärzte stammt, die in der ganzen Bundesrepublik Atteste verschicken", erklärt Polizeisprecher Gerald Olma. Bei dem Jugendlichen ist alles in Ordnung. Und auch sonst fällt den Beamten kein Maskenverweigerer in der S-Bahn auf. Auf dem Rückweg nach Mosbach haben sie ebenfalls nichts zu beanstanden.

Insgesamt werden in den 13 Revieren im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn an diesem Tag 528 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. 22 davon zeigen die Beamten an. Darunter auch zwei Schüler der Gewerbeschule Mosbach, wie Polizeimeister-Anwärter Felix Bahn berichtet. Zunächst habe er die beiden nur ermahnt, woraufhin diese ihre Masken auch aufgesetzt hätten. "Aber als wir zurückgekommen sind, hatten sie sie schon wieder abgenommen", so Bahn. Ein solches Verhalten müsse dann einfach Konsequenzen haben, betont er.

Durch die Corona-Pandemie sei ihr Beruf anstrengender geworden, sagen Polizeidirektorin Weispfennig sowie Erster Polizeihauptkommissar Kohler und führen "viele zusätzliche Kontrollen und fast tägliche Einsätze bei Demonstrationen" als Ursache dafür an. "Überall wird das öffentliche Leben heruntergefahren, bei der Polizei fahren wir dagegen hoch", so Kohler. Es sei wichtig, seine Meinung auf Demos äußern zu können, "aber im Moment ist das eben nur unter der Einhaltung der Hygieneregeln erlaubt", erklärt Weispfennig. Zwar seien die "Querdenker" in ihrer Gesamtheit "nicht ganz so fanatisch aggressiv wie etwa Reichsbürger", ergänzt ihr Kollege, aber hin und wieder komme es zu Angriffen auf die Beamten.

Corina Hofmann findet die Kontrollen gut. Zusammen mit Marcel Röthling sitzt sie in der S-Bahn von Neckarelz nach Mosbach. "Aber es macht mich traurig, dass sich die Polizei überhaupt darum kümmern muss", betont sie. "Die haben eigentlich auch besseres zu tun, als Maskenverweigerer zu ermahnen", meint Marcel Röthling. Die Corona-Pandemie sei eine "ernste Sache" und das Verhalten Uneinsichtiger eine "Schande", so Röthling weiter. "Andere Menschen durch das Tragen einer Maske – eine Kleinigkeit – zu schützen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein."