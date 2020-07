In Lohrbach soll der evangelische Kindergarten (Foto) an die Grundschule verlagert werden. . Foto: A. Rechner

Von Alexander Rechner

Lohrbach/Mosbach. Zwei große Projekte lagen auf dem Tisch: Mit dem evangelischen Kindergarten in Lohrbach und der Teilsanierung der Pestalozzi-Realschule Mosbach befasste sich der Technische Ausschuss des Mosbacher Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung. Die Stadträte machten dabei den Weg frei, den Planungsentwurf für eine Integration des Kindergartens in den Grundschulstandort Lohrbach zu vertiefen und die detaillierten Kosten zu ermitteln. Zudem holten sie einen Projektsteuerer bei der derzeit größten Baumaßnahme der Stadt Mosbach – der Teilsanierung der Realschule – ins Boot. Angesichts der Coronakrise und deren Auswirkungen auf die städtischen Finanzen machten sich Ratsmitglieder dafür stark, die Kosten von städtischen Projekten im Auge zu behalten.

Hintergrund Lohrbacher Ortsvorsteher Norbert Schneider im Gespräch Wie geht es weiter mit dem evangelischen Kindergarten in Lohrbach? Der Ortschaftsrat befasste sich jüngst mit dieser Frage. Am Ende sprach das Gremium die Empfehlung aus, den evangelischen Kindergarten an die Grundschule zu verlagern. Über die Gründe und Bedeutung des Projekts äußert sich Ortsvorsteher Norbert [+] Lesen Sie mehr Lohrbacher Ortsvorsteher Norbert Schneider im Gespräch Wie geht es weiter mit dem evangelischen Kindergarten in Lohrbach? Der Ortschaftsrat befasste sich jüngst mit dieser Frage. Am Ende sprach das Gremium die Empfehlung aus, den evangelischen Kindergarten an die Grundschule zu verlagern. Über die Gründe und Bedeutung des Projekts äußert sich Ortsvorsteher Norbert Schneider im RNZ-Gespräch. Über 50 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der jüngsten Ortschaftsratssitzung teil. Überraschte Sie dieses große Interesse? Diese große Resonanz hat mich sehr gefreut und zeigt deutlich: Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, wie es bei diesem Zukunftsprojekt Lohrbachs weitergehen wird. Wir haben deshalb die Sitzung unterbrochen, damit sie sich auch zu Wort melden und ihre Meinung äußern konnten. Schließlich geht es um die Weiterentwicklung unseres Stadtteils. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit regelmäßig alle Gruppen eingebunden. Warum hat der Ortschaftsrat für den Kindergarten den Grundschulstandort empfohlen? Im Grunde sind es zwei Hauptgründe, welche die Mehrheit dazu bewogen haben: Einerseits erhält Lohrbach damit einen Ein- und Anbau eines neuen Kindergartens, andererseits wird unsere Grundschule komplett saniert. Seit vielen Jahren meldet der Ortschaftsrat immer wieder Finanzmittel bei der Stadt an, um das Schulgebäude zu erneuern. Ein Beispiel möchte ich nennen, das die Dringlichkeit unterstreicht: Die Fenster sind noch aus den 1960er-Jahren und müssen erneuert werden. Mit dem dann entstehenden Kinderhaus hätten wir unter einem Dach einen modernen Kindergarten und eine sanierte Grundschule. Und das Kinderhaus stärkt nicht nur Lohrbach, sondern auch Sattelbach und Reichenbuch. Denn auch aus diesen beiden Stadtteilen besuchen eben Kinder unsere Grundschule. Das aktuelle Kindergartengebäude wäre dann in Zukunft verwaist. Gibt es hierzu schon Überlegungen? Das Grundstück steht im Eigentum der evangelischen Kirche. Experten sagen uns aber, dass das Kindergartengebäude abgerissen werden müsste. Für Lohrbach biete das mitten im Ort befindliche Areal großes Entwicklungspotenzial. Aus Gesprächen weiß ich von Interessenten, die dort ein Seniorenwohnheim errichten wollen.

Der Lohrbacher Ortschaftsrat hatte sich zuvor im Juni in einer öffentlichen Sitzung mit der Zukunft des evangelischen Kindergartens befasst. Die große Resonanz in der Bevölkerung zeigte die Bedeutung der Thematik für den Mosbacher Stadtteil auf. Insgesamt nahmen über 50 Bürgerinnen und Bürger an der Veranstaltung teil, konnten Fragen stellen und sich selbst ein Bild von dem Projekt machen. "Es war eine sehr ausführliche Beratung", sagte Ortsvorsteher Norbert Schneider in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Die gesamte Ortschaftsratssitzung in der Odenwaldhalle hat er als "sehr positiv empfunden". Sein Dank galt dabei besonders der Abteilungsleiterin Hochbau, Juliane Knapp, und dem Architekten Robert Hähndel für die Vorstellung der beiden Varianten nebst Kostenanalysen.

Es lagen zwei Optionen auf dem Tisch: ein Neubau am bisherigen Standort oder eine Integration in den Grundschulstandort. Nach der Diskussion folgte dann das klare Votum des Ortschaftsrats: 9:2 lautete in geheimer Abstimmung das Ergebnis, mit dem der Grundschulstandort präferiert und empfohlen wurde.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses haben nun der Stadtverwaltung das Mandat erteilt, den Planungsentwurf für eine Integration des Kindergartens in den Grundschulstandort zu vertiefen. Dabei sollen die Nutzer an der Planung beteiligt sowie die detaillierten Kosten unter Einbeziehung aller erforderlichen Fachingenieure ermittelt werden. Bei einem Anbau und einer Verlagerung an die Grundschule – inklusive einer Sanierung des Schulgebäudes – rechnet man derzeit mit Kosten von rund 4,5 Millionen Euro. Bei einem Neubau auf dem Grundstück der Kirchengemeinde sei von rund 2,7 Millionen Euro auszugehen, wobei die Beteiligung der evangelischen Kirchengemeinde noch nicht abschließend zu beziffern sei (im Raum stehe ein maximaler Betrag von etwa 200.000 Euro an der Baukostenbeteiligung).

Dabei stehe insbesondere die Sanierung des Schulgebäudes ins Haus, war Oberbürgermeister Michael Jann überzeugt. "Wir brauchen nicht das Ob, sondern nur das Wann diskutieren." Zumal der Gemeinderat deutlich Position bezogen habe, dass an den Grundschulstandorten nicht gerüttelt werden soll.

Stadtrat Hartmut Landhäußer appellierte an die Stadtverwaltung und seine Kollegen im Gremium, in diesen "unsicheren Zeiten" auch an die Finanzen und an den städtischen Haushalt zu denken. Dass die finanzielle Situation in Zukunft schwieriger wird, unterstrich denn auch Simone Bansbach-Edelmann als Leiterin für Finanzen und Immobilien. Jedoch betonte sie wie OB Jann zuvor, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wann man das Schulgebäude erneuern müsse.

Zudem beauftragte man ein Karlsruher Ingenieurbüro mit der Projektsteuerung bei der Teilsanierung der Pestalozzi-Realschule. Foto: A. Rechner

Bei der Teilsanierung der Pestalozzi-Realschule beauftragten die Mitglieder des Technischen Ausschusses das Büro Harrer Ingenieure aus Karlsruhe mit der Projektsteuerung für den Preis von 160.000 Euro. Dieses Projekt ist mit Baukosten von rund 5,5 Millionen Euro und dem größten genehmigten Zuschussanteil von 2,03 Millionen Euro die derzeit größte städtische Baumaßnahme, betonte Juliane Knapp in der Sitzung.

"Wir wollen die Kosten nicht unendlich in die Höhe schnellen lassen", begründete die Abteilungsleiterin Hochbau die Empfehlung der Stadtverwaltung, einen Projektsteuerer zu engagieren. OB Michael Jann bekräftigte diese Aussage damit, dass man beim Neubau des Kindergartens in der Waldstadt gute Erfahrungen mit einer Projektsteuerung gesammelt habe.

Stadtrat Hartmut Landhäußer warb dabei nochmals eindringlich, die Kosten genau im Auge zu behalten. Bei den verschiedenen städtischen Projekten sollte man darauf achten, dass die Kosten nicht davonlaufen. Sein Stadtratskollege Udo Fütterer schloss sich seinen Ausführungen an, wenngleich ihn Janns Ansicht zufriedenstellte. Denn der OB hatte zuvor unterstrichen, genau auf die Baukosten zu blicken und die Leitungsfähigkeit der Stadt nicht zu überfordern. Timo Riedinger gab auch zu bedenken, den Investitionsstau nicht anwachsen zulassen.