Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Wahnsinnig viel ist in den vergangenen zwei Jahren passiert, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie überschlugen sich die Nachrichten förmlich. Was heute noch galt, war morgen längst schon wieder Geschichte. Doch so viel Neues es zu berichten gab – so viel Überholtes blieb auch liegen. Seit nunmehr 23 Monaten steht ein Interview in unserem Redaktionssystem, das eigentlich den Auftritt der US-amerikanischen Rockband "Mother’s Finest" am 13. Mai 2020 in der Alten Mälzerei in Mosbach ankündigen sollte. Fünfmal je zwei Tickets wollte die Rhein-Neckar-Zeitung gemeinsam mit dem Veranstalter Provinztour verlosen, doch das Coronavirus durchkreuzte die Pläne.

"Die Pandemie hat die gesamte Veranstaltungsbranche wie aus dem Nichts getroffen. So etwas hatte noch keiner von uns erlebt: Innerhalb von ein oder zwei Tagen auf null runterzufahren – es war eine richtige Flut an Absagen", erinnert sich Marcel Büttner an den Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. "Das war absolut extrem", betont der Marketing-Leiter und Pressesprecher von Provinztour.

Insgesamt 170 Veranstaltungen habe man seit dem ersten Lockdown verlegen oder absagen müssen, viele davon mehrfach: Auch am 13. November 2020 genauso wie am 12. Mai 2021 wurde trotz Hygienekonzept, Kontaktnachverfolgung und G-Regeln nichts aus dem Auftritt von Mother’s Finest in der Alten Mälzerei. "Die etablierten Künstler mit einem gewissen Puffer im Portemonnaie konnten den Leerlauf der Pandemie abfedern. Aber gerade für die kleineren, eher noch unbekannten Künstler, die etwa Säle von 50 bis 500 Zuschauern füllen, waren die letzten zwei Jahre eine verdammt harte Zeit", sagt Büttner.

Sie kommen doch noch: Bevor „Mother’s Finest“ am 8. Mai Mosbach rocken ... Foto: dpa/zg

Ebenso für die ganzen Freiberufler, die Roadies, die Bühnenhelfer, die Trucker und die Dienstleister, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. "Die haben auch richtig gelitten", viele Fachkräfte hätten der Sparte mittlerweile den Rücken gekehrt, erklärt der Event-Experte. "Es ist viel Kultur, viel Talent auf der Strecke geblieben."

Die große Lehre, die Büttner aus der Corona-Pandemie zieht: "Wir haben den Nachweis bekommen, dass eine Branche ohne eigene große Lobby von der Politik nicht rechtzeitig Beachtung findet."

Rund 120 Veranstaltungen organisiert man bei Provinztour normalerweise im Jahr. Seit Ausbruch der Pandemie fanden gerade einmal zwei Abendprogramme statt: Im Oktober 2021 spielte der Comedian Özcan Cosar in Fulda, im darauffolgenden November referierte der Psychologe und Autor Dr. Leon Windscheid in Heilbronn humorvoll über die Auffassungsgabe des menschlichen Gehirns. "Und das war’s dann auch schon wieder", fasst Büttner die vergangenen zwei Jahre kurz und knapp zusammen.

"Ohne die Rücklagen, die die Geschäftsführung in den letzten 30 Jahren aufgebaut hat, würde es Provinztour heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Bei den staatlichen Hilfen war richtig Verzug drin." Die im November 2020 beantragten Nothilfen habe man beispielsweise erst im März 2021 erhalten. Beschweren will sich Marcel Büttner aber nicht, "ohne die Finanzspritzen wäre es ein Fiasko geworden". Die "unfassbare Menge an Bürokratie" bei den Anträgen habe er da gerne über sich ergehen lassen. Die Kurzarbeit für ihn und seine Kollegen sei hart gewesen, mittlerweile aber auch schon wieder Geschichte. Provinztour habe alle Mitarbeiter halten können.

... soll Kabarettist Kurt Krömer am 6. Mai in der Mälzerei für Stimmung sorgen. Foto: dpa/zg

"Jetzt ist die Zeit gekommen, nach vorne zu schauen, die sorgenvollen Monate hinter uns zu lassen und wieder voll durchzustarten", betont Büttner und blickt hoffnungsvoll auf die voraussichtlich anstehenden Lockerungen, die Mitte März im Bundestag beschlossen werden sollen. "Essenziell ist für uns die Abstandsregel. Bei reduzierter Auslastung im Saal können wir kaum wirtschaftlich sein."

Der Marketing-Experte ist gespannt, wie es sich die Nachfrage nach Kultur im Frühling und Sommer entwickelt, die Planungen für eine Vielzahl an Veranstaltungen laufen bereits auf Hochtouren. "In eine Saison packen wir jetzt mehr oder weniger die Events von drei Jahren", erklärt Büttner. Die anderen in der Branche machten das natürlich genauso, gleichzeitig fehlten die Fachkräfte, die sich mittlerweile einen anderen Job gesucht haben ...

Büttner ist dennoch optimistisch. "Wir stellen den ganzen Sommer ein tolles Programm auf die Beine mit Open-Air-Shows in Heilbronn, Schwetzingen, Bruchsal und noch einigen anderen Locations." Viele Ticketbesitzer hätten ihre Eintrittskarten trotz zahlreicher Verschiebungen behalten, wofür man bei Provinztour sehr dankbar ist. Bei anderen Veranstaltungen habe man dagegen kaum Zeit für den Vorverkauf. "Ich glaube fest daran, dass der Hunger nach Kultur sehr groß ist, und unsere Konzerte trotz der so langen Ungewissheit gut besucht sein werden. Bei den Gastronomen war es im vergangenen Sommer im Außenbereich ja ähnlich."

In Mosbach bringt Provinztour nach der Zwangspause den Kabarettisten Johann König als ersten wieder auf die Bühne, am 8. April wird er um 20 Uhr in der Alten Mälzerei spielen. Am 6. Mai will Kurt Krömer dort dann das Publikum mit seiner Berliner Schnauze unterhalten, bevor am 8. Mai Mother’s Finest so richtig abrocken wird. Das Interview wird also doch noch – wenn auch leicht überarbeitet – in der RNZ erscheinen. "Die Tickets werden wir natürlich auch verlosen", verspricht Marcel Büttner.