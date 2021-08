Mosbach. (stm) Theater- und Kabarettfreunde aufgepasst – der Mosbacher Sommer hat auch 2021 einiges zu bieten. Die Riege der Kabarettisten eröffnet in diesem Jahr Christian Springer mit seinem Programm "Alle machen. Keiner tut was!" am Dienstag, 20. Juli im Großen Elzpark. Mit seinem Soloprogramm fordert Springer sein Publikum zum Nachdenken auf – nicht jedoch, ohne mit seinen glasklaren Analysen gleichzeitig die Lachmuskeln zu trainieren. Dabei vereint er gekonnt Witz, Charme und Verstand.

Komödiantisches Flair bringt die Badische Landesbühne am 27. Juli mit "Amphitryon" in den Großen Elzpark. In dem von Molière geschriebenen Stück geht es um den Göttervater Jupiter, der ein Auge auf eine verheiratete Frau geworfen hat. Um eine Nacht mit ihr zu verbringen, verwandelt er sich in die Gestalt ihres Ehemannes – und damit nimmt das Chaos seinen Lauf. Mit zahlreichen Wirrungen, Irrungen und Verwechslungen wird der Zuschauer durch die Geschichte geführt.

Das Beste, was die Kombination aus Witz und Musik zu bieten hat, bringt Dr. Pop am 30. Juli im Elzpark auf die Bühne. Mit seinem Doktortitel in Musik kokettiert er gekonnt mit großen Hits und kleinen Ohrwürmern, nimmt Besonder- und Eigenheiten aufs Korn und singt auch gerne mal selbst ein paar Strophen mit. Dr. Pop macht klar, dass es in jeder Lebenssituation einen passenden Song gibt.

Bernd Lafrenz ist in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Gast beim Mosbacher Sommer. Denn er ist Spezialist für Shakespeare-Persiflagen. In diesem Jahr ist der Vollblutschauspieler nicht nur in einer Rolle zu erleben, nein, gleich in allen: Denn er bringt am Dienstag, 3. August, das Stück "Hamlet" auf die Mosbacher Freiluftbühne. Dabei spielt er alle Rollen in fliegendem Wechsel, gleichermaßen genial und humorvoll. Da bleibt kein Auge trocken!

Eine farbenfrohe Robe, rasante Verwandlungen und freizügiger Humor – das vereint Sissi Perlinger in ihren Auftritten. Eigentlich wollte das Mensch gewordene Gesamtkunstwerk dem Mosbacher Publikum am Mittwoch, 25. August, in ihrem neuen Programm erklären, "worum es wirklich geht". Am Montag, den 16. August, kam nun die Nachricht, dass die Entertainerin erkrankt ist und ihren Auftritt absagen musste. Einen Ersatztermin wird es – zumindest in diesem Mosbacher Sommer – nicht geben. Bereits erworbene Eintrittskarten können dort, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden.

Ob es, wie in den Vorjahren einen Höhepunkt des Mosbacher Sommers mit dem allseits beliebten Internationalen Straßentheater geben kann, ist noch sehr unsicher. Das Programm steht, aber ob eine solche Veranstaltung am 29. August auch tatsächlich zulässig sein wird, muss man abwarten. Alternativ gibt es ein Bühnenprogramm. Dann nicht in der Innenstadt, sondern im Großen Elzpark.

Zum Abschluss des Comedyprogramms gibt sich Liza Kos am Samstag, 4. September, um 20 Uhr die Ehre. Die Wahldeutsche spielt in ihrem Programm "Was glaub’ ich, wer ich bin?!" mit ihrer eigenen Identität, der Zerrissenheit, aber auch dem Zugehörigkeitsgefühl. Denn sie ist in Russland geboren, in Deutschland aber in einer von vielen türkischen Familien bewohnten Gegend aufgewachsen. So schlüpft sie, brüllend komisch und teilweise auch musikalisch untermalt, in die verschiedenen Rollen.

Es gelten die jeweils aktuellen Bedingungen der Corona-Verordnung Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen, Terminen und Spielorten gibt es im Programmheft, erhältlich in der Tourist Information Mosbach und in den Einzelhandelsgeschäften Mosbachs und der Umgebung. Genauso ausführlich kann man sich unter www.mosbach.de/veranstaltungen informieren. Facebook-Nutzer erwartet eine Fülle von aktuellen Neuigkeiten zu Programm und Künstlern auf der offiziellen Mosbacher-Sommer-Seite.

Info: Karten gibt es ausschließlich im Vorverkauf, u. a. in den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.

Update: Montag, 16. August 2021, 18.04 Uhr