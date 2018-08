Heiß her ging es beim "Circus Huckepack", der mit "brandheißen Nummern" für Spannung. am Marktplatz sorgte. Foto: Peter Lahr

Mosbach blüht - und duftet: Trotz Hitze zog das verlockende Angebot des Kräutermarkts am Samstag viele Besucher in die Mosbacher Alstadt. Die allermeisten davon kehrten mit einem duftenden Mitbringsel vom Erlebnismarkt (für viele Sinne) zurück. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Die Hitze war natürlich auch beim "Mosbacher Markterlebnis" am Samstag ein heißes Thema. "Eigentlich ist es zu warm, aber es sind trotzdem viele gekommen", freut sich Citymanagerin Andrea Zorn über eine gute Resonanz. Ganz entschleunigt - und mitunter im Takt der karibisch-entspannten Band "Los Amigios" wippend - bummeln zahlreiche Besucher über den Kräutermarkt und begutachten die Angebote der rund 45 Stände. Kaum einer verlässt den Markt ohne zumindest ein kleines Töpfchen in der Hand. "Man braucht so viel Zeit zum Gießen", beschreibt Sabine Rossol von der "Mobilen Gärtnerei" die Kehrseite der wochenlangen Temperaturen jenseits der 30 Grad. Ein gewagtes Spiel mit dem Feuer setzt Martin Bachmann vom "Theater sepTeMBer" mit seinem "Circus Huckepack" noch obendrauf und erhöht die Temperaturen spürbar um den großen, feuerspuckenden Luigi.

So bunt wie manches Kräuterbeeet auf Zeit ist die Artistenschar, die der abgedreht-sympathische Zirkusdirektor vor der "Tourist Info" aus dem Ärmel bzw. aus Kochtöpfen und Ministallungen zaubert. Die musikalische Henne Hannah aus Hanau soll auf dem Glockenspiel das Lied vom Kathreinerle präsentieren, bevorzugt aber den dummen Augustin. Bär Bogdanov aus dem hohen Norden mampft lieber die Bälle auf, statt mit ihnen zu jonglieren. Und dann hat der Freiwillige Hermann auch noch seinen Namen vergessen! Nur gut, dass das mutige Mädchen Luisa und Laurin mit der Schutzbrille samt Papa einspringen und mit Schmetterling, chinesischem Brüllgong und Trommel das Zirkusorchester ersetzen. Wer bei Luigis Supernummern aufpasst, lernt sogar, wie man ein Huhn hypnotisiert. Der Wahlschweizer freut sich über urlaubende Landsleute im Publikum und Ehefrau Cécile verrät auch gleich ihr Lieblingskraut: "Lavendel". Der Puppenspieler liebt dagegen Salbei als Tee oder Rosmarin für die Küche oder zum Räuchern.

"Sie dürfen, wer hat noch nicht?" Mit einem Tablett voller Butterbrote wagt sich Bärlauchbäuerin Petra aus dem Teuteburger Wald ins Gewimmel und offeriert ihre Spezialität. Fünf Stunden Fahrt hat sie auf sich genommen, um das gefriergetrocknete Frühlingskraut unter die Mosbacher zu bringen. "Ist über drei Jahre haltbar", beschreibt sie einen weiteren Vorteil des Produkts.

"Man findet hier immer Raritäten", weiß Ella Eckstein und hat Estragon und roten Basilikum für den heimischen Kräutergarten ausgewählt. "Jedes Jahr kommt etwas Neues dazu." Diese Regel befolgt auch Andrea Zorn. "Ich habe ein kleines Kräutergärtlein, wo ich von der Terrasse gut hinkomme", erklärt sie. Was es diesmal sein wird, entscheidet Zorn später spontan.

Die Qual der Auswahl - gut 50 Sorten - hält Joachim Schu in seinem "Kräuterversteck" bereit. Der Saarländer kombiniert am liebsten Anis-Tagetes, Zitronenverbene und Pfefferminze für einen erfrischenden Sommertee. "Shungi Ku", eine Speisechrysantheme will Sabine Rossol ausprobieren und weiß auch schon, was damit verfeinert werden soll: "Ich esse gerne Chinesisch." "Wir waren zuerst da, den Zwerg haben sie nach uns gemacht - mit Ecken und Kanten", sind sich die pinkgekleideten Freunde der Buga Heilbronn einig - und lachen über das Nicht-Maskottchen. "Viel Glück und ein langes Leben", wünscht ein gefalteter Origami-Kranich den Gartenfreunden.

"So viele, ich bin ganz überrascht." Trotz heißer Temperaturen bleibt Hedwig Kempf im Klostergarten nicht lange alleine. Sie führt durch die Anlage, die auch schon bessere Zeiten erlebt hat. "Wir sind zu spät oder der Sommer ist zu heiß", lautet die plausible Erklärung dafür, dass manche der "Heilenden Sommerkräuter" bereits verblüht sind. Immerhin die Königskerze prangt leuchtend gelb in den blauen Himmel. Der zentrale Bestandteil der "Kräuterbuschen" sollte als "Gewitterkerze" Unheil abwehren.