Von Brunhild Wössner

Mosbach. Neben den bestimmenden Themen "Inputt" und Bergfeldbebauung waren in der jüngsten Sitzung des Mosbacher Gemeinderats auch finanzielle Entwicklungen zu erörtern. Bei der Betrachtung des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 der Stadt Mosbach ließen Oberbürgermeister Michael Jann und Amtsleiterin Simone Bansbach-Edelmann verhaltenen Optimismus erkennen. "Das Ergebnis ist recht ordentlich", so Jann, Kämmerin Bansbach-Edelmann sprach von einer "grob erkennbaren Richtung", die wiederum "nicht schlecht" sei. So oder so: Herausgekommen ist am Ende "ein positives Ergebnis".

Höhere Erträge, schleppender Abfluss

Die Erträge im Ergebnishaushalt stiegen (im Vergleich zum Haushaltsansatz) um rund 7,5 Mio. Euro auf knapp 76 Mio. Euro, wie auch die Aufwendungen sich um ca. 2,5 Mio. Euro auf knapp 70 Mio. Euro erhöhten. Verantwortlich dafür sind im Wesentlichen – trotz Coronakrise – die Erträge aus der Gewerbesteuer von 11,7 Mio. Euro (plus 1,4 Mio). Der Einkommensteueranteil ist allerdings um rund 1,5 Mio. Euro gesunken und liegt bei rund 12 Mio. Euro, auch bei der Vergnügungssteuer wanderte knapp eine halbe Mio weniger als geplant in die Stadtkasse. Um zwei Millionen höhere Zuweisungen des Landes, eine noch nie da gewesene und einmalige Kompensation der Gewerbesteuer von knapp drei Mio. Euro sowie Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, in gleicher Größenordnung wirken sich wiederum positiv auf die Bilanz aus. Einsparungen gab es zudem bei Personalaufwendungen, Aufwendungen für Energie (u.a. aufgrund pandemiebedingt geschlossener Einrichtungen) und durch die Senkung der Kreisumlage.

Unter dem Strich kam ein positives Ergebnis von fast sechs Millionen Euro zustande. Im Haushaltsansatz war noch mit bescheidenen 600.000 Euro gerechnet worden. Damit werden nicht nur die Abschreibungs- und Tilgungszahlungen von über zwei Mio. Euro erwirtschaftet, sondern es wird auch eine sogenannte, nach altem Recht bekannte Nettoinvestitionsrate von über drei Mio. Euro erreicht.

Der Mittelabfluss im Finanzhaushalt verlief erneut "sehr schleppend". Veranschlagt waren Investitionen von über zehn Mio. Euro. Dazu kamen Ermächtigungsübertragungen von über 6,3 Mio. Euro. Nur knapp sieben Mio. Euro wurden allerdings verausgabt. Das entspricht gerade mal einer Quote von etwas über 40 Prozent. Der Schuldenstand lag Ende 2020 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert bei gut 33 Mio. Euro. Es zeige sich nun, dass es gut gewesen sei, "ein finanzielles Polster" geschaffen zu haben, richtete Bansbach-Edelmann den Blick nach vorn. Denn es gebe bislang keine klaren Zusagen seitens des Landes, die Kommunen z.B. bei weiteren Gewerbesteuerausfällen zu unterstützen.

Handlungsspielraum geschaffen

In den nächsten beiden Tagesordnungspunkten standen ganz im Zeichen von "Ermächtigungen", um der Verwaltung die notwendigen Handlungsspielräume im laufenden Haushaltsjahr zu eröffnen. Der Rat wurde informiert, dass die Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2019 und 2020 nicht in Anspruch genommen wurden. Aufgrund des positiven Haushaltsverlaufs trotz Coronapandemie und hoher Liquiditätsausstattung konnte auf den Einsatz von Fremdmitteln verzichtet werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 8,5 Mio. Euro zur Finanzierung des städtischen Finanzhaushalts veranschlagt. Bis zu dieser Höhe ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, bei Bedarf den Zuschlag an den zinsgünstigsten Kreditgeber zu erteilen.

Stadtwerke bleiben Vorzeige-Beteiligung

Den jährlichen Beteiligungsbericht für das Jahr 2019 nahm der Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis. Insgesamt elf Beteiligungen des privaten und öffentlichen Rechts befanden sich zum Jahresende 2019 im Portfolio der Großen Kreisstadt. Darunter die Odenwald Netzgesellschaft GmbH & Co. KG, die Grundstückseigentümergemeinschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg oder der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar. Außerdem hält die Kreisstadt Anteile an vier Genossenschaften, darunter eine Beteiligung von 15.000 Euro an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Mosbach.

Die Stadtwerke Mosbach GmbH sind mit 12 Mio. Euro in 2019 die größte Beteiligung und sicher auch eine der lukrativsten. In 2019 erwirtschafteten die Stadtwerke ein Jahresergebnis von 627.000 Euro. Der Gewinn lag gut ein Fünftel über dem Vorjahreswert von 519.000 Euro. Im Wirtschaftsplan 2020 hatte man noch mit einem Jahresgewinn von über 710.000 Euro gerechnet, wegen Corona geht man nun aber von einem Plus von 650.000 Euro aus. Im Jahr 2020 waren hier Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund sechs Mio. Euro geplant. Neben Investitionen in die Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung fällt darunter auch der Bau des Parkhauses in der Kistnerstraße (1,25 Mio. Euro). Das Stammkapital wurde in 2020 von 12 Mio. auf 15 Mio. Euro aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

Mälzerei-Verlust im geplanten Rahmen

Eine weitere Beteiligung, das Kultur- und Tagungszentrum Alte Mälzerei, schloss 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von etwas über einer Million Euro ab. Im Vorjahr war man noch knapp darunter gelegen. Der Wirtschaftsplan des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresverlust von knapp unter einer Mio. Euro aus. Die Verlustabdeckung durch die Stadt beträgt rund 670.000 Euro (2019: 685.000 Euro). Der Jahresverlust in 2020 soll trotz Corona dank staatlicher Hilfen und Kurzarbeit nicht wesentlich höher ausfallen und bleibt im erwarteten Rahmen. Eingeplant sind dabei auch Investitionen in Höhe von ca. 530.000 Euro u.a. für den Brandschutz.

Gut entwickelt haben sich die Zahlen bei der Beteiligung City-Parkhaus Mosbach: Das wies 2018 noch einen Verlust von über 400.000 Euro aus, in 2019 dann einen Gewinn von knapp 90.000 Euro. Für das Minus 2018 waren monatelange Umbauarbeiten und die daraus resultierenden erforderlichen Parkplatzsperrungen verantwortlich, inzwischen kann wieder ordentlich geparkt werden.