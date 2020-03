Gähnende Leere in der sonst so quirligen Altstadt: Mosbachs Einzelhändler rufen mit einer gemeinsamen Aktion in der Coronakrise ganz direkt zur Unterstützung auf. Foto: Yvonne Sturm

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist still geworden im Herzen von Mosbach. Menschenleer wie sonst allenfalls an verregneten Feiertagen zeigt sich die Altstadt. Die gewünschte und wohl notwendige Verlangsamung des öffentlichen Lebens, in der Großen Kreisstadt hat sie ihre Wirkung nicht verfehlt, quirlige Fußgängerzone war gestern.

Hart getroffen werden von den Maßnahmen, die man zum Schutz vor einer dramatischen Ausbreitung des Coronavirus erlassen hat, die Hotel- und Gastronomiebranche sowie die örtlichen Einzelhändler. Unmittelbar nach den verordneten Schließungen der Läden hat man bereits individuell nach kreativen Lösungen gesucht, um den Kontakt zu den Kunden aufrecht und das Geschäft am Leben zu erhalten.

Nun gehen die Einzelhändler einen Schritt weiter und machen gemeinsame Sache, verbunden mit einem eindringlichen Appell: "Unsere Geschäfte sind und bleiben noch eine ganze Weile geschlossen. Wann wir wieder öffnen dürfen, ist derzeit noch nicht absehbar. Damit wir Sie auch nach der Krise von unseren Produkten, Beratungs- und Serviceleistungen begeistern können, brauchen wir Sie und Ihre Unterstützung", wendet sich Holger Schwing, Vorsitzender von "Mosbach Aktiv", ganz direkt an die treue Kundschaft der Einzelhändler. Die Werbegemeinschaft hat eine Aktion unter dem Titel "Ihre Lieblingsgeschäfte brauchen Sie" initiiert.

Die Mosbach-Aktiv-Verantwortlichen stellen dabei für die Kundschaft die Frage(n): Was wäre Mosbach ohne den Lieblingsladen, das Lieblingscafé oder das Lieblingsrestaurant? Ganz direkt wird um Unterstützung in der der Krise gebeten: Wer ohnehin jetzt oder in Kürze nach Mosbach zum Einkaufen gehen wollte, der möge sich ein wenig in Geduld üben und eben nicht jetzt online einkaufen, sondern – wenn es wieder im Laden möglich ist – beim lokalen Einzelhändler. Auch bei denen ist unterdessen schon einiges online (geschehen); die Sortimente lassen sich teilweise vom heimischen Sofa aus in Augenschein nehmen – und auch bestellen.

Holger Schwing animiert zu einer anderen Form der Unterstützung: Jetzt einen Gutschein für später kaufen. "Mit dem Kauf von Gutscheinen erhalten wir finanzielle Mittel zur Zahlung unserer bereits georderten Waren, die man nach der Krise wieder – gut beraten – bei uns kaufen kann", so Schwing. Auch diese Hilfeleistung lasse sich ganz bequem von zu Hause aus erledigen. Unkompliziert, unbürokratisch, direkt und ganz gezielt könne man so dem Lieblingsladen durch die Krise helfen. "Und ich muss sicher nicht betonen, dass wir uns schon jetzt auf ein Wiedersehen nach der Krise freuen", erklärt Holger Schwing.

Dem Mosbach-Aktiv-Vorsitzenden wäre wie seinen Mitstreitern und Kollegen zu wünschen, dass es mit dem Wiedersehen "in echt" nicht allzu lange dauert.