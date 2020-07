Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Ein (ehemaliger) Handwerksbetrieb, ein seit Jahren leer stehendes Modehaus, ein kleiner Parkplatz, sanierungsbedürftige Häuser – viele kennen und passieren dieses Quartier, das sich vom Ludwigsplatz über den Oberen Graben und Gartenweg erstreckt, kaum jemand aber weiß, dass es im Bebauungsplan "Altstadtblöcke I – IV" heißt. "Ein durchaus interessanter Titel", wie Oberbürgermeister Michael Jann in der Juli-Sitzung des Mosbacher Gemeinderats befand, um zur Beschlussvorlage einzuleiten. Die erkennt in der zentralen Lage, die Teil des Sanierungsgebiets "Innenstadt" ist, "ein interessantes städtebauliches Entwicklungspotenzial"; die Nutzung sei der Wertigkeit der Innenstadtlage nicht angemessen, oder, wie es Jann deutlicher formulierte: "Das verträgt mehr und bessere Nutzung."

Pläne für "mehr und bessere Nutzung" legt die Sparkassen-Wohnbau-GmbH vor, beauftragt von der Sparkasse Neckartal-Odenwald, der Eigentümerin der Gebäude am Ludwigsplatz (ehemals C&A) sowie der Parkplatzflächen. Demnach könnten in einem ersten Bauabschnitt die leer stehenden Modehausflächen für Handelsunternehmen und Praxen aufgestockt werden. Statt der Satteldächer, erläuterte Stadtplaner Stefan Baumhackel dem Gremium und den Zuhörern in der Alten Mälzerei, bekäme die Immobilie ein drittes oberirdisches Geschoss. Insgesamt böten dann vier Geschosse rund 1300 Quadratmeter.

In einem zweiten Schritt ginge es um den Ankauf von Fremdgrundstücken und die Verlagerung der Trafostation, so dass auf dem nordwestlichen Teil des Areals eine dreigeschossige Wohnbebauung mit Parkplätzen auf zwei Ebenen entstehen könnte. Etwa 18 Wohneinheiten wären denkbar.

Ende 2021 könnte der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein, ein Jahr später der zweite. OB Jann berichtete von Interessenten an den Flächen, wollte aber noch keine Namen nennen. Der Bebauungsplan für die "Altstadtblöcke" aus dem Jahr 1979 müsste geändert werden. Dem dafür nötigen Aufstellungsbeschluss erteilte der Gemeinderat einstimmig sein Plazet. Hartmut Landhäußer findet das Konzept "überzeugend". Man warte schon lange darauf, geht der SPD-Rat davon aus, dass die ganze Innenstadt von der neuen Entwicklung profitieren könne.

Aufstellungsbeschlüsse, um Bebauungsplanänderungen herbeizuführen, fasste der Gemeinderat noch für zwei weitere Gebiete: Das von der Johannes-Diakonie geplante Seniorenzentrum auf eigenem Gelände (hinter dem BBW-Internat) soll erweitert werden. Mit dem Umzug der angrenzenden Reha-Klinik in den Südflügel des Neubaus würden sich hohe Erschließungskosten in dieser Steillage besser amortisieren. Der Neubau aber würde größer als ursprünglich geplant; sowohl die im Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe als auch die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse müsste angepasst werden. Angepasst werden müssen gegebenenfalls außerdem der Zeitplan sowie die Betriebsgenehmigung für das Pfalzgrafenstift, wie OB Jann auf Nachfragen von Werner Heininger (Freie Wähler) informierte. "Aber wir fangen ja nicht bei Null an." Wohl keine Auswirkung hat die Änderung auf den Pachtvertrag zwischen der städtischen Stiftung Hospitalfonds und der Johannes-Diakonie, der bis Ende 2022 gilt.

Noch keinen rechtsverbindlichen Bebauungsplan gibt es in jenem Teil der unteren Nüstenbacher Straße, wo eine Heilbronner Wohnungsbaugesellschaft zwölf Wohneinheiten errichten möchte. Auf dem 1100 Quadratmeter großen, unbebauten Hanggrundstück gegenüber der Einmündung des Heimstättenwegs soll eine terrassierte Wohnanlage in drei Obergeschossen mit 25 Stellplätzen im Erdgeschoss sowie einer Tiefgarage entstehen. Die Schaffung von Wohnraum entspreche dem städtebaulichen Ziel der Innenentwicklung, begründet man in der Bauverwaltung den Vorschlag, den Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufzustellen.

So dicht, so viel – da gab’s in der CDU-Fraktion vor der Abstimmung ein kurzes Innehalten und Beraten. Mit sieben Enthaltungen, zwei Gegen- und 16 Ja-Stimmen ging die Vorlage schließlich durch.