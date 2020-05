Dichtes Treiben in der Innenstadt: Die Erlebnismärkte locken regelmäßig Besucher in die Altstadt. Wegen der Corona-Pandemie werden aber bis einschließlich Juni alle Veranstaltungen abgesagt. Archivfoto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Sie sind ein Besuchermagnet für die Mosbacher Altstadt, gar ein Vorbild für andere Städte und Gemeinden: die Mosbacher Erlebnismärkte. Mit dieser Veranstaltungsreihe lockt die Stadtverwaltung regelmäßig zahlreiche Besucher in die schmucke historische Fachwerkstadt. Aus rechtlichen Gründen und um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, hat man im Mosbacher Rathaus beschlossen, die Märkte bis einschließlich Juni wegen der Coronakrise abzusagen. "Mir schmerzt zwar das Herz, aber die Gesundheit unserer Bevölkerung und der Marktteilnehmer hat höchste Priorität", fasst Citymanagerin Andrea Zorn ihre Gefühlslage zusammen.

Seit rund 16 Jahren organisiert sie nun schon die Mosbacher Erlebnismärkte – mit viel Leidenschaft. In dieser Zeit habe sie als Organisatorin wahrlich schon viel erlebt, aber so etwas noch nie. Aktuell leidet sie mit den Besuchern, den Künstlern, dem Einzelhandel und mit der Gastronomie.

Bei dem fröhlich-bunten Markttreiben trifft man immer wieder viele Bekannte in der Innenstadt. Nicht nur Einheimische, sondern auch zahlreiche Touristen kommen nach Mosbach, berichtet Andrea Zorn. Sie sorgen für Leben in der Altstadt – und für Umsatz. "Davon profitieren letztlich neben dem Einzelhandel auch die Mosbacher Gastwirtschaften", sagt Andrea Zorn. Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen stellt sich für die Citymanagerin die Frage, wie man den Unternehmern in der Innenstadt in dieser schwierigen Zeit helfen kann. Längst tausche man sich darüber mit anderen Kommunen auf Landesebene intensiv aus. "Hierzu gibt es einige virtuelle Treffen, die dazu dienen, Ideen zu sammeln", erläutert Zorn.

Aber das ist längst nicht alles: Auch mit der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" stehe sie im engen Dialog. Schließlich wolle man dem Einzelhandel, den hiesigen Gaststätten, Restaurants und Cafés helfen. So wurden seitens der Stadt und Mosbach Aktiv im Internet neue Angebote aufgebaut wie eine Plattform über Mitnahme-Angebote der Gastronomie oder eine Möglichkeit, Gutscheine von lokalen Geschäften online zu erwerben, führt Andrea Zorn als Beispiele an. Diese Bestrebungen gelte es mit kreativen Vorschlägen fortzusetzen und weiterzuentwickeln.

Apropos Entwickeln: Das macht gerade Andrea Zorn auch mit Blick auf die kommenden Veranstaltungen in diesem Jahr. "Unsere Erlebnismärkte sind organisiert. Sobald sich doch etwas an der Corona-Lage ändern sollte, können wir jederzeit beginnen", sagt die Citymanagerin. Ihr Team steht in den Startlöchern und möchte den Menschen ein Erlebnis bieten. Jedoch durchkreuzt zurzeit (noch) das Coronavirus die Pläne.

"Die hygienischen Bestimmungen wie das Einhalten des Mindestabstandes oder das Tragen von Mund- und Nasenmasken sind angesichts der üblicherweise proppenvollen Straßen und Gassen derzeit kaum bis gar nicht einzuhalten und von der Stimmung her nicht vorstellbar", sagt Andrea Zorn. Man habe nun "Meet & Eat" am 28. Mai sowie den "Italienischen Genussmarkt" Anfang Juni abgesagt. Ob der Antikmarkt Mitte Juli und der Kräutermarkt im August stattfinden können, ist mit großen Fragezeichen versehen, so die Citymanagerin weiter. "Wir müssen nun abwarten, wie es weitergeht mit den aktuellen Entwicklungen. Die Hoffnung, dass wir in diesem Jahr noch Erlebnismärkte auf die Beine stellen können, stirbt zuletzt", sagt Andrea Zorn.

Die Mosbacher Erlebnismärkte leisten einen wesentlichen Beitrag für die Attraktivität der Stadt, davon ist die Citymanagerin fest überzeugt. Für die zahlreichen Besucher gebe es immer wieder viel zu entdecken.

Viel erleben sollen die Gäste im kommenden Jahr. "Wir gestalten auch schon das Programm für 2021 und sprechen mit den Künstlern und Ausstellern", erklärt sie. Dann soll vieles von dem, was dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht angeboten werden konnte, die Menschen erfreuen. Andrea Zorn und ihr Team wollen ein schönes Marktjahr gestalten – hoffentlich dann ganz ohne Coronavirus.