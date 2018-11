Mosbach. (schat) Eine kleine Premiere gab’s bei der 12. Verleihung des Ehrenamtspreises für die Region Mosbach in der Mälzerei. Dr. Frank Zundel war erstmals als (neuer) Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Region Mosbach "im Einsatz".

Herr Zundel, die erste Ehrenamtspreisverleihung unter Ihrer Regie als Vorsitzender der Bürgerstiftung - mit welchem Gefühl sind Sie in die "Premiere" gegangen. Hatten Sie wenigstens ein bisschen Lampenfieber?

Ja natürlich, das gehört doch dazu. Aber zum einen war ich ja nicht alleine, sondern wurde von den Vorstands- und Kuratoriumskollegen begleitet. Und zum anderen ging es ja gar nicht um mich, sondern um die vielen Ehrenamtlichen unserer Region, die an dem Abend gewürdigt werden und dadurch die gebotene Anerkennung erfahren sollen.

Was bedeutet der Ehrenamtspreis für Sie? Welche Botschaft ist Ihnen persönlich wichtig?

Wichtig ist mir die Botschaft, dass ehrenamtliches Engagement in einer demokratischen Gesellschaft für alle Bürger (!) dazu gehören sollte und vor allem auch einem selbst viel Spaß bereiten kann. Ich glaube, das haben unsere Nominierten und Preisträger eindrucksvoll verdeutlicht.

Ist es bei der Vielzahl der in der Region ehrenamtlich Tätigen nicht unfair, ein paar Einzelne hervorzuheben und auszuzeichnen?

Jede Hervorhebung und Auszeichnung trägt die Gefahr in sich, dass sich nicht Berücksichtigte übergangen fühlen. Deshalb wird von uns ja so betont, dass es an dem Abend nicht nur um die Preisträger gehen soll, sondern um alle Nominierten und auch alle, die sich bürgerschaftlich engagieren.

Wie schwer fällt denn die Auswahl? Wie hart wird in der Jury gerungen, bis der oder die "Richtige" gefunden ist?

Der Vorstand der Bürgerstiftung ist in der Jury nicht vertreten. Ich weiß aber, dass die Jury bis spät in den Abend hinein tagte und wie jedes Jahr darum gerungen hat, die richtige Gewichtung zu finden. Dabei geht es ja nicht nur darum, die "Aktivsten" und "Besten" herauszufiltern. Vielmehr gilt es auch, die verschiedenen Aktivitätsbereiche zu berücksichtigen, vom Sport über die Jugend bis hin zur Flüchtlingsarbeit, der Betreuung und dem Hospizdienst.

Wird es in einer Zeit, in der ehrenamtliches Engagement auch auf dem Land längst nicht mehr selbstverständlich ist, schwieriger, passende Kandidaten zu finden?

Meinem Eindruck nach sind der Zusammenhalt in der Gesellschaft und das ehrenamtliche Engagement auf dem Land noch viel stärker ausgeprägt als in der Stadt. Das Problem ist eher, dass ehrenamtliches Engagement sehr häufig nicht in die Öffentlichkeit getragen wird, sondern im Stillen stattfindet. Deshalb haben wir es als unsere Aufgabe angesehen, an diesem Abend alle Aufmerksamkeit auf die zu richten, die sich ehrenvoll engagieren.

Die Preisträger gehen/gingen mit einer Auszeichnung vom Ehrungsabend nach Hause. Was nehmen Sie von der 12. Ehrenamtspreisverleihung mit?

Die große Begeisterung und der manchmal unermüdliche Einsatz, der mit ehrenamtlichem Engagement verbunden sein kann. Es gibt so viele Beispiele, von denen man sich eine gute Scheibe abschneiden kann und sollte. Leider sind wir alle nicht frei davon, in vielen Fällen zunächst den Staat in der Verantwortung zu sehen, als uns selbst um die Herausforderungen zu kümmern. Das verkennt jedoch, dass wir selbst der Staat sind. Warten wir also nicht auf andere. Versuchen wir vielmehr, uns für unser Gemeinwesen einzubringen, ohne dauernd daran zu denken, was es dafür geben könnte.