Mosbach/Dallau. (schat) Gute Lebensmittel einfach wegschmeißen, das passt nicht ins Werte- und Weltbild von Björn Oeß und Nico Englert. Und so machen Getränkehändler und Bäckermeister aus der Not eine Tugend, oder besser: aus unglücklichen Umständen eine Benefizaktion. Fässerweise ist im Lager des Getränke-Fachgroßhandels Oess & Bulling nämlich Bier übrig, da der für die Gastronomie in der Region vorgesehene Gerstensaft aufgrund des Corona-Lockdowns nicht zu den Wirten gewandert ist. Statt das Bier aufgrund der vergleichsweise kurzen Haltbarkeit irgendwann entsorgen zu müssen, hatten Oeß und Bäckermeister Nico Englert eine alternative Verwendungsidee: Bierbrot!

Aber natürlich nicht irgendeines: Am Ende soll das spezielle Backwerk auch noch einem karitativen Zweck dienen – ein Benefiz-Bierbrot, also. "Ein Euro geht pro verkauftem Brot in einen Spendentopf", konkretisiert Nico Englert, der am Donnerstag mit seinem Team in der Backstube in Dallau das erste Fass angestochen, die ersten Dinkel-Roggen-Teiglinge mit dem von Björn Oeß gestifteten "Zwick’l" verfeinert hat. Das ungefilterte Kellerbier aus der Bayreuther Brauerei eigne sich bestens fürs Backen, erklärt Englert: "Das Schüttwasser ersetzen wir einfach durch das Bier, das gibt ein schönes, kräftiges Aroma."

70 der besonderen Laibe wollen der Bäckermeister und sein Team nun täglich backen. "Wenn die Nachfrage entsprechend ist, können wir die Produktion natürlich auch steigern", lässt Nico Englert schmunzelnd wissen. Und Björn Oeß versichert: "Von der speziellen Zutat haben wir noch genug!" Die beiden kreativen Verwerter hoffen nun darauf, dass das Benefiz-Bierbrot den Geschmack trifft – und so möglichst viele Euro für den guten Zweck zusammen kommen.