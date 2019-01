Mosbach/Buchen. (rnz) Die Neckar-Odenwald-Kliniken haben einen neuen Geschäftsführer. Der Prokurist Frank Hehn, der aus Königheim im Main-Tauber-Kreis stammt und bereits seit 2014 in verantwortlicher Position für die Neckar-Odenwald-Kliniken tätig ist, erhält einen Fünf-Jahres-Vertrag, wie es in einer Mitteilung am heutigen Mittwoch heißt. Gleichzeitig scheidet Norbert Ahrens aufgrund einer Erkrankung aus der Geschäftsführung aus.

Hehn ist 47 Jahre alt und verantwortet bisher die Bereiche Finanzen, Controlling und Patientenmanagement. Ausschlaggebend für die Entscheidung, so Landrat Dr. Achim Brötel als Aufsichtsratsvorsitzender, seien insbesondere die hervorragenden Erfahrungen mit Hehn in der Vergangenheit gewesen.