Mosbach/Aglasterhausen. (cao) Die Nachfrage nach Fahrrädern – egal, ob mit Muskelkraft oder zusätzlich mit Elektromotor angetrieben – ist derzeit ziemlich groß. So groß sogar, dass manche Modelle überhaupt nicht mehr verfügbar und Ersatzteile immer schlechter lieferbar sind. Weil sich nach den kalten Monaten endlich wieder die Sonne am schönen blauen Himmel zeigt, könnte man vermuten. Der wahre Grund liegt allerdings in der Coronapandemie und den damit veränderten Mobilitätsbedürfnissen vieler Menschen, wie zwei Fahrradhändler aus Mosbach und Aglasterhausen im Gespräch mit der RNZ berichten. Ihre Geschäfte sind seit Mitte Dezember geschlossen, Beratung und Verkauf nur telefonisch und online möglich.

"Fahrräder und E-Bikes sind die idealen Verkehrsmittel, um sich in der Coronakrise gesund, umweltfreundlich und geschützt zu bewegen", schrieb Europas größter Fachhandelsverband der Branche, die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), erst kürzlich in einem Brandbrief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Verbunden mit der Forderung einer "schnellstmöglichen Öffnung der Handelsgeschäfte". In dem Schreiben wird ausdrücklich auf eine Aussage von Jens Spahn verwiesen, der demnach vor Jahresfrist formulierte: "Jeder sollte im Sinn des ,social distancing’ überlegen, ob er einen Weg zu Fuß oder im Sattel zurücklegen könnte, statt öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen."

Das sehen auch Dominik Geier, Inhaber des Bike-Centers in Mosbach, und Mike Smith, Geschäftsführer von Armin’s Radhaus in Aglasterhausen, so: "Das Fahrrad hat in den vergangenen zwölf Monaten im Individualverkehr immer mehr an Bedeutung gewonnen", erklärt Geier. Da viele Freizeitaktivitäten coronabedingt nicht möglich sind, ziehe es die Menschen jetzt häufig mit dem Fahrrad in die Natur, ergänzt Smith. Zudem seien vor allem E-Bikes eine gute Alternative für den öffentlichen Nahverkehr über kurze und mittlere Distanzen, "wo die Abstandsregeln gerade zu den Stoßzeiten kaum eingehalten werden können", betonen beide unisono.

Im Gegensatz zu den Gastronomen oder der Textilbranche seien die Fahrradhändler gut durch die Krise gekommen, berichten Geier und Smith. "Das Telefon klingelt eigentlich permanent, und täglich erreichen uns Dutzende E-Mails von Menschen, die ein neues Rad suchen oder etwas reparieren lassen wollen", beschreibt Smith einen normalen Arbeitstag. Die Nachfrage sei auf dem Weltmarkt aber so stark gestiegen, dass viele Hersteller mittlerweile Schwierigkeiten hätten, diese zu bedienen.

"Wir haben deshalb unsere Lagerkapazitäten massiv ausgebaut, die Ausstellungsfläche vergrößert und neun neue Stellen in der Werkstatt im vergangenen Jahr geschaffen", sagt Geier. Rund zwei Millionen Euro habe er investiert. Von den Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch erhoffen sich die beiden Händler klare Perspektiven, wann sie ihre Türen wieder für die Kunden öffnen können und auch das Zusatzgeschäft mit Helmen, Tachos, Bekleidung und Co. wieder anlaufen kann.