Mosbach/Warschau. (zg) Vergangene Woche fuhr ein weiterer Hilfskonvoi des Hilfs- und Missionswerkes OM nach Polen. Wie schon beim ersten Transport Anfang März wurden neue hochwertige Bekleidung sowie Schuhe vom DFB, Adidas und Puma in die Krisenregion gebracht. Den Transport übernahmen Mitarbeiter des Mosbacher Brauhauses sowie erstmalig Mitglieder des Service-Clubs Round Table 33 Mosbach.

Drei Sprinter fuhren die 1100 Kilometer lange Strecke nach Warschau, um dort die Hilfslieferungen an das Team von OM in Polen zu übergeben. "Wenn man vor einem Krieg flieht, kann man nur eine Tasche mitnehmen, und Dokumente sind wichtiger als Kleidung", unterstreicht Weronika Czajko, Leiterin von OM in Polen, die Bedeutung dieser Lieferungen. Die Bekleidung, die von einer Partnerorganisation von OM Deutschland gespendet wurde, wird nun in Warschau an durchreisende Flüchtlinge verteilt. "Indem wir die Menschen mit hochwertigen Kleidungsstücken versorgen, unterstreichen wir ihre Würde und ihren Wert", erklärt Czajko. "Wir sind unseren Kollegen von OM in Deutschland und den Fahrern aus Mosbach für ihre anhaltende Unterstützung sehr dankbar! Gemeinsam können wir so auf die Bedürfnisse und Gebete von Hunderten Familien reagieren."

Die OM-Teams in Polen, Rumänien, Moldawien, Ungarn und der Slowakei gehörten mit zu den ersten, die an den Grenzen zur Ukraine Flüchtende aufnahmen und ihnen halfen. Da sie die jeweilige Landessprache sprechen, konnten sie schnell reagieren und planen auch, langfristig weiter zu helfen. In Polen hat das OM-Team unter anderem zwei Wohnwagen an der Grenze, um Frauen mit Babys und Kindern eine warme Unterkunft, etwas Ruhe und notwendige Hilfsmittel zu geben. In Moldawien haben OM-Mitarbeiter ein Zirkuszelt aufgebaut, in dem sich die ankommenden Flüchtlinge ausruhen können, etwas zu essen und trinken bekommen und ihre Handys aufladen können.

Ebenfalls in der vergangenen Woche konnte von Polen aus ein Transporter mit Hilfsgütern in die Ukraine selbst fahren. Das dortige OM-Team hilft ihren Landsleuten auf der Flucht Richtung Westen mit Nahrungsmitteln, Notunterkünften und Transportmitteln.